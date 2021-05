Questa estate puoi pranzare in un igloo sul set di Bridgerton

editato in: da

Cosa hanno in comune un’elegante e iconica villa circondata da ordinati giardini, la serie televisiva più celebre di tutti i tempi e un igloo? Mettete insieme queste tre cose ed ecco l’esperienza più attesa di questa estate: pranzare in una bolla trasparente con vista sulla bellissima Queen’s House di Greenwich, location utilizzata per le riprese del famoso Bridgerton.

Aperte al pubblico dal 7 maggio, queste cupole spettacolari ed esclusive promettono un pranzo o una cena da vero reale. All’interno dell’igloo mondanità e pettegolezzi sono quasi d’obbligo perché – precisano all’atto della prenotazione – qui ci si attiene al tema Bridgerton. Ma facciamo un piccolo passo indietro per scoprire qualcosa sulla location che farà da sfondo a questa inedita esperienza.

L’elegante villa, firmata dall’architetto Inigo Jones, è uno dei primi esempi dello stile palladiano in Inghilterra. La Queen’s House di Greenwich fu commissionata dal re Giacomo I per la sua consorte, Anna di Danimarca: una grande casa circondata da giardini che faceva da complemento al palazzo Tudor di Greenwich.

L’edificio oggi, insieme al Museo Marittimo Nazionale britannico e all’Osservatorio di Greenwich, fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1997 per l’importanza delle origini regali delle dinastie dei Tudor e degli Stuart, e per la sua evoluzione. Ultimamente, la casa è apparsa nella celebre serie televisiva di Netflix.

Così, come se non bastasse la sola presenza di igloo lussuose che si stagliano sullo sfondo della villa, ecco che si aggiunge anche un menù a tema Bridgerton, la serie tv alla quale la villa ha fatto da sfondo cinematografico.

La possibilità di poter sedere di fronte al maestoso maniero apparso all’interno della serie ha fatto impazzire letteralmente i fan che non vedono l’ora di provare questa inedita esperienza.

Se siete affascinati anche voi dagli scandali mondani e dalle cene esclusive, non potete lasciarvi scappare l’opportunità di vivere l’esperienza Queen’s House Dining Domes, e mangiare in una bolla.

Ma attenzione perché oltre a dare un assaggio della vita in stile “Regency”, le cupole offrono anche una vista affascinante e suggestiva sullo skyline di Londra e sul Tamigi, motivo per il quale l’esperienza può essere vissuta da tutti, anche chi non è rimasto affascinato dalla serie tv.