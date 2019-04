Otranto e i luoghi del Salento set del nuovo film di Carlo Verdone

editato in: da

Otranto, Polignano a Mare, Cala Cricca. Carlo Verdone ambienterà il suo prossimo film nel Salento, tra alcune delle località più belle d’Italia.

Tra le location che faranno da sfondo alle scene del film – il cui titolo è ancora top secret – ci sono le pittoresche cittadine pugliesi e il suo splendido mare caraibico che fa sognare migliaia di vacanzieri ogni estate.

Si tratterà di un road movie che mostrerà i luoghi più iconici della costa salentina.

Lo aveva annunciato Verdone stesso in occasione del Festival del Cinema Europeo che si è svolto a Lecce, dove aveva incontrato l’amico Stefano Accorsi prima della proiezione in anteprima del film “Il Campione”.

Alcuni giorni fa Verdone aveva diffuso una propria foto scattata a Polignano a Mare, in provincia di Bari, uno dei possibili set delle riprese. Sul suo profilo Instagram aveva scritto: “Iniziano oggi i sopralluoghi del mio prossimo film che sarà girato lungo la Puglia. Tra pochi giorni saprete cast e titolo. Un abbraccio da una terra bellissima”.

Tra i luoghi che molto probabilmente vedremo nel film c’è anche Otranto. In un post su Facebook l’attore-sceneggiatore-regista ha scritto: “E qui, nei dintorni, abbiamo quasi ultimato i sopralluoghi più delicati del film. Praticamente ad oggi abbiamo percorso 1.200 km andando su e giù per la Puglia. E con domani arriveremo a 1.500. È molto faticoso ma il film lo costruisci in questa fase di preparazione. Visto che è il mio primo film in Puglia devo cercare di farla bella. Come nella realtà è. Buona giornata a tutti voi. E grazie all’ ospitalità e gentilezza di tutti quelli che abbiamo incontrato”.

Sicuramente una scena del film sarà ambientata sul mare, a Cala Cricca, appena fuori Otranto. Lo scrive lui stesso postando un’altra bella foto su Instagram: ”Ora. Cala Cricca (Otranto). Luogo dove ambienterò una scena del film. Buona serata a tutti”.