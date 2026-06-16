Tra suite raffinate, spa e cucina d’autore, Campi Elisi Resort racconta una Puglia intima e sorprendente, pensata per chi cerca relax e bellezza

Campi Elisi Resort

Che la Puglia sia una terra fantastica, in grado di avvolgere, conquistare e sorprendere, è ben noto a chi ama viaggiare. Ciò che è meno noto è che a dare maggiore spessore alla sensazione di meraviglia ed emozione contribuiscono rifugi e luoghi straordinari, che si allontanano da scenari affollati e chiassosi e portano verso un’idea di viaggio più intima.

Un’idea fatta di materia, luce e dettagli che svelandosi rivelano tutta l’attenzione nei confronti di chi ha bisogno di staccare la spina, di farsi coccolare e di respirare un’atmosfera nuova. Non solo mare e spiagge, dunque, ma anche architetture scolpite nella pietra, spazi che dialogano con la storia e soggiorni che cambiano ritmo trasformandosi in esperienza, tra benessere, ospitalità e cucina che interpreta il territorio.

Un rifugio tra roccia e natura, in un mare di ulivi

In particolare c’è uno di questi luoghi che spicca fra tutti, perché sembra sospeso in una dimensione onirica: si tratta di Campi Elisi Resort. Magnificamente suggestivo, si trova ad Andria, nel cuore della campagna pugliese, immerso tra ulivi secolari e cavità naturali che ne definiscono l’identità più profonda. Qui tutto sembra nascere dalla materia, dalla pietra che modella gli spazi e accompagna il soggiorno rendendo ogni attimo più romantico, soffuso e rilassante.

Muoversi fra le aree del resort diventa una vera e propria esperienza ipogea: gli ambienti ricavati nella roccia dipingono una dimensione raccolta, dove il design contemporaneo si inserisce con misura, lasciando che siano luce e superfici a rendere sensoriale ed emozionale l’intera permanenza. Anche le camere e le incantevoli suite seguono questa stessa linea: le sistemazioni riescono a trasformare il tempo passato non in una semplice vacanza, ma in qualcosa di più personale.

Ma non è tutto qui: all’esterno, il paesaggio segue lo stesso equilibrio. Gli splendidi spazi all’aperto prolungano l’esperienza, offrendo luoghi in cui sostare, camminare o semplicemente fermarsi. Il risultato è una destinazione di charme che parla a chi cerca tempo, attenzione e un’idea di viaggio capace di toccare l’anima.

Campi Elisi e l’esperienza della rigenerazione

A proposito di esterni: fra giardini e spazi verdi brilla anche la piscina incastonata tra gli ulivi, uno spazio di relax e svago abbracciato (ed esaltato) dal verde. Un luogo dove fare il bagno, sì, ma anche dove abbandonare i pensieri, dove socchiudere gli occhi lasciandosi cullare dal sole e dai suoni morbidi della natura.

E poi? Poi, qualora quanto ritratto finora non fosse sufficiente, c’è di più: all’interno del resort trova spazio un’area che raccoglie e amplifica ciò che gli ambienti suggeriscono fin dall’inizio. La spa ipogea si sviluppa sempre nella pietra e mantiene lo stesso linguaggio fatto di superfici materiche e luci soffuse.

Sauna finlandese, bagno turco con cielo stellato, piscina riscaldata e area relax costruiscono un percorso libero, da attraversare senza schemi. Ogni piccola cosa contribuisce a creare una zona che sembra quasi sospesa nel tempo, pensata per chi ha bisogno non solo di rallentare, ma di godere della lentezza stessa sentendosi accarezzare dall’acqua.

Una cucina da assaporare con lentezza

Ma un’esperienza sensoriale non può dirsi completa, ammettiamolo, se non coinvolge anche il gusto. Ecco, anche questo è uno dei punti forti di Campi Elisi Resort: il ristorante si trova nelle parti più profonde della struttura, e prende il nome di Hypogeum. Qui la luce entra in modo discreto e aggiunge un tocco di fascino in più a ciò che avviene a tavola, dalla colazione alla cena.

La cucina lavora sulle materie prime del territorio, mantenendo un legame riconoscibile con la tradizione pugliese, ma senza limitarsi a ripeterla. A guidarla è lo chef pluripremiato Giuseppe Boccassini, creativo e appassionato, in grado di trasformare ogni piatto in una piccola favola, giocando con elementi sia semplici che ricercati.

La Puglia che trasforma le emozioni in storie

Ala luce di tutto questo, possiamo ben dirlo: ci sono luoghi che restano impressi non per ciò che mostrano, ma per ciò che lasciano. Campi Elisi Resort si inserisce in questa dimensione, dove ogni elemento contribuisce a costruire un ricordo che prende forma nel tempo e continua anche dopo la partenza.

Non sorprende allora che questi spazi vengano scelti anche per momenti da condividere, per occasioni che chiedono qualcosa di più di una semplice cornice. La struttura si apre anche a eventi e matrimoni, mantenendo quella stessa coerenza che accompagna il soggiorno, senza mai snaturarne l’identità. E così la Puglia si racconta anche in questo modo, trasformando ciò che si vive in qualcosa che resta, tra immagini, sapori e attimi magici..