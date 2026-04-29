Arriva su Prime Video una miniserie ispirata al romanzo più famoso di Isabel Allende: co-protagonista è il Cile con la capitale e molti altri luoghi densi di storia e di magia

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Ufficio stampa Amazon MGM Studios Le location di "La casa degli spiriti" - In foto una veduta di un campo di papaveri nei dintorni di Santiago del Cile

Le location di La casa degli spiriti, miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Isabel Allende in arrivo su Amazon Prime Video dal 29 aprile 2026, contribuiscono a dare autenticità e consistenza al racconto.

Per accompagnare le travagliate vicende della famiglia Trueba, la produzione – di cui fanno parte la stessa scrittrice ed Eva Longoria – ha scelto infatti il Cile: un Paese non meno tormentato da sconvolgimenti politici e ribellioni sociali in cui, per oltre mezzo secolo, si dipana la storia.

Di cosa parla

La nuova serie Prime Video è un adattamento piuttosto fedele del romanzo pubblicato nel 1982. Negli Anni Settanta del Novecento in un Cile che ha appena vissuto il colpo di stato di Pinochet, Alba, la nipote (interpretata da Rochi Hernández), percorre a ritroso la storia della propria famiglia: dal matrimonio dei nonni Esteban Trueba e Clara del Valle (Alfonso Herrera e Dolores Fonzi) alla nascita della madre Blanca (Fernanda Urrejola) per arrivare alla propria. Le vicende personali dei Trueba, dense di amori tormentati, violenza e magia, si intrecciano con quelle storico-politiche di un Cile in profondo cambiamento.

Dov’è stata girata la serie Tv

Santiago del Cile

Quale città meglio di Santiago del Cile avrebbe potuto rappresentare sullo schermo lo sconvolgimento che avviene nelle vite di tre generazioni di donne e una serie di personaggi che gravitano loro intorno e nell’intero Paese? La capitale del Cile, città in eterna trasformazione e oggi decisamente cosmopolita, è la principale location di La casa degli spiriti. Il caos costante di veicoli e di persone, soprattutto dei quartieri più popolari, oggi meta prediletta di turisti alla ricerca di esperienze da veri local, entra più volte a fare parte della narrazione. più ancora lo fa l’essenza ibrida di una città con secoli di storia alle spalle e che, nel tempo, ha risentito di influenze culturali diverse.

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Questo mix di radici e influenze culturali si sente più forte in quartieri come il Barrio Lastarria, tra quelli da non perdere durante un tour di Santiago del Cile e dove sono state girate molte scene che vedono i Trueba confrontarsi con la città e i suoi stravolgimenti.

Oggi Lastarria è un quartiere popolato da librerie indipendenti, locali con tavolini all’aperto, ristoranti dove provare la cucina tradizionale cilena, ma anche – perché non – sperimentare fusioni di sapori nuovi e internazionali. Bar frequentati da giovani e numerosi locali animano la vita notturna del barrio, uno dei migliori per la movida nella capitale. Come altri quartieri gentrificati, e cioè riscoperti da gente del posto e turisti dopo essersi spopolati e aver guadagnato una fama tutt’altro che eccelsa, Lastarria è oggi soprattutto il cuore della vita culturale e artistica di Santiago.

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Tra le location di La casa degli spiriti c’è chiaramente riconoscibile anche Palacio Bruna: un edificio storico fatto costruire negli Anni Venti per volere dell’omonima famiglia e che nel tempo è stato sede di ambasciate, consolati, ministeri. Progettato seguendo uno stile che imita quello del rinascimento italiano, di senza dubbio caratteristico ha il fregio con ghirlande e putti che decora la facciata.

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La vera casa degli spiriti

La casa di famiglia a cui tutti i Trueba restano affezionati nonostante i misteri che nasconde, con un po’ di delusione forse per i più appassionati del romanzo dell’Allende, è un set messo in piedi appositamente per la serie, in Portogallo secondo alcune ricostruzioni degli utenti in Rete.