Lago di Bracciano, splendido set di “Buongiorno Mamma!”

Il lago di Bracciano è set esclusivo alla nuovissima serie tv “Buongiorno Mamma!”. Un family drama che vede come protagonista un inedito Raoul Bova, nelle vesti di padre di famiglia e alle prese con quattro figli. Un intenso racconto familiare, quello della famiglia Borghi, alle prese con segreti, ricordi ma anche sorrisi e che andrà a scavare a fondo nelle vite dei personaggi. Insieme a Bova c’è anche l’attrice Maria Chiara Giannetta, che interpreta la moglie, con cui condivide quotidianità, ma anche una storia passata che verrà lentamente svelata nel corso delle sei puntate.

La serie, infatti, prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, andrà in onda in anteprima mercoledì 21 aprile su Canale 5 e proseguirà con altri appuntamenti, svelando pian piano qualche nuovo aspetto della famiglia Borghi, definita come “una famiglia normale con qualcosa di speciale”.

Location esclusiva della serie è lo splendido lago di Bracciano, in provincia di Roma. Uno stupendo specchio d’acqua considerato l’ottavo lago italiano per estensione, il terzo del Centro Italia (dopo il lago Trasimeno e quello di Bolsena) e il secondo del Lazio. Noto anche come lago Sabatino, questa meraviglia vanta origine vulcanica ed è circondato dai Monti Sabatini. Dista solo 50 chilometri circa dalla Capitale ed è una delle mete preferite, in primavera ed estate, dai vacanzieri romani.

L’ideale per prendersi una giornata libera e fuggire dalla quotidianità, godendo di un panorama rilassante e una vista spettacolare ricca di colline, boschi, ma anche borghi e piccoli comuni storici disseminati lungo la zona. Come Bracciano, splendido borgo bagnato dalle sue acque, o il pittoresco borghetto di Anguillara Sabazia. Splendido anche Trevignano Romano, con l’antica Rocca dei Vico, una tappa ideale anche per chi ama passeggiare sul lungolago. Anche se basterà prendere l’auto ed allontanarsi dalle sponde per raggiungere altre località affascinanti come Monterano Antica, antico borgo fantasma o Sutri, all’interno del Parco Naturale Regionale Antichissima Città di Sutri.

Una tappa da non perdere per chi ama la natura, ma anche lo sport. Al lago di Bracciano, infatti, non manca la possibilità di cimentarsi con canoa, vela e immersioni subacquee e chi ama passeggiare o andare in bicicletta potrà divertirsi con gli itinerari pensati per praticare trekking ed immergersi in una natura incontaminata.

Nella serie tv “Buongiorno Mamma!”, infine, compare anche Villa della Rosa, una meravigliosa villa circondata dal verde e dalla natura con vista sul lago. Un luogo straordinario dove si intrecciano i ricordi della famiglia Borghi.