iStock/Ufficio stampa Netflix Le location della serie "La sua verità"

Basata sull’omonimo romanzo del 2020 di Alice Feeney, la serie Netflix La sua verità è un avvincente crime drama che ruota attorno a due coniugi separati, Anna e Jack Harper. Sviluppata da William Oldroyd, la serie thriller psicologica vanta interpretazioni coinvolgenti di Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Marin Ireland, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse e Crystal Fox.

La storia si svolge tra la calda cittadina di Dahlonega e la vivace Atlanta, due ambientazioni che offrono contrasti visivi e contribuiscono a modellare la narrazione.

Di cosa parla

Lei è una giornalista in difficoltà, lui un detective. Quando Anna decide di condurre una vita ritirata nella sua cittadina natale, Dahlonega, la sua carriera giornalistica e la vita sociale ne risentono. Tuttavia, la scoperta di un misterioso omicidio trasforma la tranquilla routine di Dahlonega, portando Anna a investigare personalmente sul caso. Jack, scoprendo l’intrusione della moglie nell’indagine, comincia a sospettare di lei e la considera una possibile sospettata. Contemporaneamente, Anna sospetta che il suo ex nasconda qualcosa di cruciale legato al caso.

Dove è stata girata

Le riprese principali si sono svolte tra settembre e dicembre 2024, coprendo circa tre mesi di intenso lavoro. Tessa Thompson, che interpreta Anna, ha voluto condividere la sua esperienza sui social, descrivendo il cast e la troupe come “assolutamente straordinari” e sottolineando l’ottimo clima sul set.

La scelta di girare tra Atlanta e Dahlonega ha permesso di rappresentare con grande autenticità sia le atmosfere cittadine sia i paesaggi naturali, creando un equilibrio perfetto tra il thriller urbano e la tensione di una cittadina rurale immersa nelle montagne.

iStock

Atlanta, Georgia

Le riprese di La sua verità si sono svolte principalmente in Georgia, con diverse scene girate ad Atlanta. La capitale dello Stato della Georgia, conosciuta come la “Hollywood del Sud”, ha offerto paesaggi diversificati, studi cinematografici all’avanguardia e una vasta disponibilità di attori e tecnici qualificati. Inoltre, le agevolazioni fiscali hanno reso Atlanta una scelta perfetta per la produzione Netflix.

Oltre alla città principale, il team si è spostato a Conyers, nella contea di Rockdale, a est del centro di Atlanta, per alcune sequenze. Anche Stone Mountain, in DeKalb County, è stata scelta come location. Qui il team ha lavorato presso Eagle Rock Studios, un complesso di produzione con due grandi soundstage di circa 37.000 piedi quadrati ciascuno. Stone Mountain ha una lunga storia come set cinematografico, ospitando film come Prisoners, Smokey and the Bandit e The Front Runner.

iStock

Dahlonega e la contea di Lumpkin

Per le scene ambientate nella cittadina di Dahlonega, il team di produzione si è spostato nella contea di Lumpkin, nel nord-est della Georgia, ai piedi delle Blue Ridge Mountains. Qui sono state girate molte scene chiave, soprattutto su North Chestatee Street e Damascus Church Road, oltre ad altre strade circostanti tra Lewis School Road e John Crow Road.

Le autorità locali e i residenti hanno collaborato attivamente per gestire traffico e deviazioni, permettendo al team di lavorare senza interruzioni. Cartelli informativi e indicazioni sui percorsi alternativi hanno aiutato a mantenere fluida la viabilità durante le riprese.