Vacanze autunnali: 7 campeggi in Italia da non perdere

Dalla Liguria alla Sicilia, è sempre il momento giusto per concedersi una vacanza autunnale, specialmente per gli over 55. Tranquillità, Natura e comfort sono gli elementi perfetti per un viaggio in coppia o in famiglia. Le prime settimane d’autunno regalano giornate ancora lunghe e soleggiate, ma temperature più sopportabili.

Un periodo ideale per scoprire le località più belle d’Italia, senza il caos dei mesi più caldi e in tutta serenità. A preferire viaggi di questo tipo sono gi over 55 che rappresentano circa il 30% dei viaggiatori e che possono godersi al meglio il Belpaese. Fra le destinazioni più amate il mare (75%), seguito dai laghi (15%) e dalla montagna (10%). Fra le sistemazioni troviamo i villaggi turistici (50%), le strutture con piazzole per camper (22%), i camping (19%) e i glamping (9%). I servizi più richiesti? L’accesso per gli amici a quattro zampe (29%), la spiaggia vicina (12%), la piscina (9%) e il servizio ristorante e Wi-Fi (4%).

A fare il punto è Campeggi.com, portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze che ci porta alla scoperta di 7 campeggi, da Nord a Sud, con elevati standard di accoglienza, perfetti per i viaggiatori over 55 che sognano un viaggio autunnale in coppia oppure con i nipoti.

“Il turismo autunnale è certamente un tipo di turismo differente rispetto a quello dell’alta stagione, ma non per questo è meno importante – spiega Cristian Capizzi, CEO di KoobCamp, network a cui appartiene Campeggi.com -. Le strutture aperte tutto l’anno danno la possibilità di soggiorno ai turisti di ogni fascia di età, anche se la maggior parte di essi supera i 55 anni: questi ultimi rappresentano il 30% dei viaggiatori in partenza tra settembre e ottobre, un +10% sulla media annuale.

Il nostro portale Campeggi.com permette di trovare la struttura adatta per ogni tipo di viaggiatore, nel caso delle famiglie e dei viaggiatori senior con bambini, è possibile trovare campeggi, glamping e villaggi che incontrano le esigenze di questo tipo di utenza per godere di un weekend o di una vacanza autunnale circondati di ogni comfort. Dopo la grande affluenza dell’estate, ora i camping village si apprestano a cavalcare un nuovo trend: la destagionalizzazione del campeggio”.

Villaggio dei Fiori – Sanremo, Liguria

Il Villaggio dei Fiori non è solamente un campeggio, ma un giardino di 3,5 ettari con vista sul mare. Situato in un’ottima posizione, a cinque minuti dal centro di Sanremo, la struttura è aperta tutto l’anno e mette a disposizione dei suoi ospiti bungalow e case mobili con tutti i comfort. Troviamo inoltre un idromassaggio e piscine per grandi e piccoli, mentre la disposizione tutta in piano è l’ideale per persone con mobilità ridotta. Nel 2021 il Villaggio dei Fiori è rientrato fra i dieci campeggi italiani con i migliori ristoranti secondo Campeggi.com. Si tratta infatti della scelta migliore per chi in campeggio vuole essere coccolato e vuole scoprire anche la cucina del territorio.

La Rocca camp – Bardolino, Veneto

Affacciato sulla sponda veronese del Lago di Garda, La Rocca Camp dispone di strutture di alto livello. L’accesso immediato alla spiaggia del lago consente di raggiungere anche il percorso pedonale che conduce nel centro storico di Bardolino in pochi minuti. Il campeggio si distingue per la presenza di due vasche idromassaggio, piscina per adulti e per bambini, grazie a cui ha vinto il primo premio della categoria “Wellness” distinguendosi tra i migliori campeggi italiani, secondo Campeggi.com.

Camping Village Florenz – Comacchio, Emilia Romagna

Situato nel Parco Naturale del Delta del Po, l’Holiday Village Florenz è affiancato da suggestive dune naturali ed è dotato di un’ampia spiaggia privata. A disposizione degli ospiti ci sono tantissime soluzioni su misura per ogni necessità, dalla standard alla “All inclusive”. Il campeggio, inoltre, risponde alle esigenze degli ospiti con difficoltà motorie o disabilità. Questa attenzione ha portato allo sviluppo di speciali Case Mobili studiate per fornire una migliore qualità dell’abitare in vacanza.

Flaminio Village Camping Bungalow Park – Roma, Lazio

Classificatosi per quattro anni consecutivi tra i 10 migliori campeggi italiani, il Flaminio Village Camping Bungalow Park è situato alle porte di Roma. Presenta un’offerta dedicata agli amanti delle città d’arte ed è un’ottima alternativa al classico hotel grazie a bungalow accoglienti, puliti, accessibili e funzionali. Il campeggio inoltre mette a disposizione un servizio navetta interno per gli ospiti con particolari necessità. Un servizio che consente di spostarsi comodamente dal proprio alloggio.

Camping Onda Azzurra – Corigliano-Rossano, Calabria

Nel cuore dell’antica Magna Grecia, troviamo il Camping Onda Azzurra che propone ai suoi ospiti tante soluzioni, dalle piazzole per camper, alle roulotte, passando per le tende fino ai confortevoli bungalow con camera da letto, cucina, bagno privato, riscaldamento e aria condizionata. Tante le attività proposte dal campeggio, con lezioni di yoga, balli di gruppo, tornei e mini-club per i più piccoli, oltre a numerosi percorsi artistici, culturali ed enogastronomici per scoprire il territorio.

Camping Jonio – Catania, Sicilia

Affacciato sul mare della Riviera dei Ciclopi, il Camping Jonio si trova su una suggestiva terrazza di scogliera lavica. Mette a disposizione degli ospiti bungalow con una o due camere da letto, ma anche un appartamento per sei persone per chi viaggia in famiglia, senza dimenticare gli amici a quattro zampe. Non mancano le piazzole, non solo quelle tradizionali, ma anche quelle dedicate agli ospiti con difficoltà motorie. Nella struttura è inoltre presente un ristorante specializzato in cucina tradizionale che è entrato nella Top 10 dei migliori ristoranti dei campeggi italiani per due anni consecutivi.

Camping Cala d’Ostia – Pula (CA), Sardegna

Aperto tutto l’anno, il Camping Cala d’Ostia è l’ideale per una vacanza al mare. Il luogo perfetto per lasciarsi conquistare dalla Natura selvaggia della Sardegna e il suo patrimonio storico. Regala il meglio di sé fuori stagione, mettendo a disposizione piazzole per roulotte e camper, oltre a roulotte a noleggio e case mobili con quattro posti letto. All’interno della struttura sono presenti una pizzeria, un chiosco, un bar-tabaccheria, una lavanderia e un minimarket.

Contenuto offerto da Campeggi.com