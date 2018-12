Approda a Ischia il tour della fiction “L’amica geniale...

editato in: da

Sin dal suo debutto sulla televisione italiana, “L’amica geniale” è stata un successo. Un successo che si ripete, puntata dopo puntata. E che ha portato ad affezionarsi non solo ai suoi personaggi, ma anche ai suoi luoghi.

Dopo le scene girate a Napoli, la terza puntata – andata in scena mercoledì 12 dicembre – è stata l’esaltazione di Ischia. È qui, che il vaporetto approda. Ad Ischia Ponte, all’ombra del Castello Aragonese e con vista sulla spiaggia dei Maronti. Due luoghi che di Ischia sono il simbolo, e un must per ogni turista.

Circondata da maestose colline, le cui rupi nascondono anfratti che gli abitanti dell’isola chiamano “cave”, la spiaggia dei Maronti è considerata una tra le spiagge più belle d’Italia. È lunga 3 chilometri, ed è sita su quella parte di Ischia che Federico d’Aragona donò al popolo ischitano, per permettergli di godere dei promontori, delle spiagge e del mare per mezzo miglio attorno alla costa. Mentre, il Castello Aragonese, è un gioiello antico di venticinque secoli. Un luogo ricco di storia, passato attraverso matrimoni regali e bombardamenti. E che oggi visitare è d’obbligo.

«Siamo orgogliosi di aver mostrato in prima serata alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio, certi che una produzione così importante abbia ricadute positive sul nostro turismo», ha raccontato a La Repubblica il sindaco Enzo Ferrandino. «Quello andato in onda ieri in Italia, e in precedenza negli Usa, è un vero e proprio spot promozionale per Ischia: il film può diventare un vero e proprio “driver”, l’idea guida nella programmazione di una vacanza», gli ha fatto eco il presidente di Aicom (associazione che riunisce i commercianti dell’isola) Marco Bottiglieri.

Michelangelo Messina, patron dell’Ischia Film Festival, ha invece presentato il nuovo movie-tour nel borgo di Ischia Ponte, un percorso di tre ore alla scoperta di tutti i set della serie tv, ma anche degli altri celebri film che ad Ischia sono stati girati, da “Cleopatra” con Liz Taylor a “Il talento di Mr Ripley”, da “Il paradiso all’improvviso” fino all’ultimo film di Muccino “A casa tutti bene”. Seguendo così un trend, quello del cineturismo, che è in costante ascesa.

“L’amica geniale”, best-seller in formato cartaceo trasformatosi in un successo del piccolo schermo, è già stata confermata per una seconda stagione. E, ancora una volta, tornerà davanti alla telecamera Margherita Mazzucco, una delle protagoniste dei primi 8 episodi nonché tra le più amate dal pubblico.