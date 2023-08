Come arrivare a Ischia: tutte le opzioni disponibili

Fonte: Shutterstock La bellissima isola di Ischia

Situata nel nostro amato Golfo di Napoli Ischia è una delle più belle località sul mare d’Italia. L’acqua cristallina circondata da spiagge incontaminate, giardini termali e sorgenti naturali rende Ischia un luogo impareggiabile assolutamente da visitare, non a caso Ischia è famosa in tutto il mondo per la sua rara bellezza.

I sei comuni Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano, offrono tutti splendidi paesaggi immersi nella natura, ottime strutture di villeggiatura e numerose sistemazioni alberghiere di alto livello.

Come raggiungere Ischia per una vacanza da sogno? Vediamo quali sono i modi per arrivare sull’isola da Napoli e dalle diverse zone d’Italia, come raggiungere i porti e con quali mezzi.

Dove prendere i traghetti per Ischia?

Se sei diretto a Ischia sappi che come arrivare sull’isola è molto semplice, basta raggiungere il porto di Napoli o di Pozzuoli e da lì imbarcarsi con il traghetto o con l’aliscafo.

Sull’isola ci sono ben tre porti di riferimento, dislocati in tre parti diverse: Ischia Porto, Casa Micciola e Forio. Ischia Porto è raggiungibile imbarcandosi sia da Pozzuoli che da Napoli, Casa Micciola è raggiungibile imbarcandosi da Pozzuoli, da Procida e da Napoli, mentre Forio è raggiungibile soltanto imbarcandosi da Napoli.

Il porto più operativo dove conviene sbarcare è senz’altro quello di Casa Micciola, particolarmente attrezzato per il turismo. Da qui per qualsiasi necessità si può facilmente arrivare agli altri porti.

Come raggiungere Ischia da Napoli

La città più vicina per imbarcarsi verso Ischia è Napoli: basta raggiungere il porto e acquistare il biglietto per il traghetto o per l’aliscafo, a seconda delle tue esigenze.

Se preferisci l’aliscafo dovrai recarti al molo di Beverello, snodo centrale per la partenza verso varie località del Golfo, mentre se vuoi partire con il traghetto e un veicolo dovrai recarti presso Calata Porta di Massa. Entrambi gli imbarchi si trovano a circa venti minuti dal centro di Napoli. I due moli di Napoli Beverello e Calata Porta di Massa sono poco distanti tra loro, e collegati da una strada percorribile anche a piedi.

Non è sempre possibile portare un veicolo sull’isola, per questo ti consiglio di consultare sempre il sito locale dove troverai tutte le informazioni necessarie.

Tutte le imbarcazioni impiegano circa un’ora per arrivare sull’isola, e la tratta è molto piacevole grazie al panorama. Una volta arrivato sull’isola potrai goderti appieno le bellezze di Ischia e vedere dal vivo il famoso tramonto ischitano.

Se ami il mare per viverti al meglio i tramonti dell’isola la cosa migliore è partecipare a una gita in barca organizzata in relax tra le onde del mare sorseggiando un aperitivo.

Come raggiungere Ischia dalle principali città italiane

Grazie ai numerosi collegamenti puoi facilmente arrivare sull’isola da ogni parte d’Italia, raggiungendo le stazioni ferroviarie o gli aeroporti a te più vicini.

Sia se decidi di viaggiare in aereo che in treno la destinazione più comoda da raggiungere è sempre Napoli, che dista soltanto una trentina di km dai principali porti dell’isola.

Se viaggi in aereo ti conviene atterrare all’aeroporto di Capodichino, il principale aeroporto di Napoli. Da lì potrai raggiungere il porto con un taxi, con poche fermate di autobus o in metropolitana, senza spendere molto.

I trasferimenti per il porto di Napoli sono molto agevoli e ben organizzati, ma se preferisci una maggiore comodità puoi acquistare un transfer privato all-inclusive da Napoli a Ischia, che comprende un servizio di trasporto sull’isola sia dall’aeroporto che dalla stazione ferroviaria con servizio di accoglienza e autista.

Anche se vuoi partire con il treno puoi approfittare dei servizi ferroviari ad alta velocità, con partenze dalle principali città italiane, ed arrivare alla stazione di Napoli Centrale, molto ben collegata con il porto. Se invece vieni in auto ti consiglio di arrivare al porto di Pozzuoli, sempre in provincia di Napoli, in modo da accorciare le distanze e da lì imbarcarti per Ischia.

Come hai potuto vedere a Ischia come arrivare è molto semplice con qualsiasi mezzo e in qualunque periodo dell’anno. Puoi scegliere la modalità che preferisci in base alla città di partenza e al budget a disposizione, e in poco tempo sarai arrivato a destinazione.

Non dimenticarti di fare un’escursione anche nei dintorni e nella meravigliosa isola di Procida, partecipando a una gita in barca per l’intera giornata. In questo modo avrai sfruttato al meglio la tua permanenza sull’isola, che si trova in una posizione privilegiata sul bellissimo golfo partenopeo.