Tra gli elementi che rendono indimenticabili i film di Indiana Jones, c’è senz’altro la scelta delle location. Steven Spielberg, insieme al suo team, ha saputo trasformare luoghi reali in scenari mitici, scelti non solo per il loro fascino visivo, ma anche per l’atmosfera quasi mistica che sanno evocare. Le migliori location delle scene di Indiana Jones sono sparse tra diversi film e luoghi reali.

Harrison Ford nei panni dell’archeologo coraggioso e ironico ha conquistato intere generazioni con ben cinque film, anche se i migliori restano i primi tre al fianco di Sean Connery. Vi invitiamo a fare un viaggio che tocca varie parti del mondo per esplorare alcune location di scene iconiche che hanno reso questa saga un gioiello del cinema internazionale.

1. Indiana Jones e l’Ultima Crociata – Giordania

Questa location iconica, apparsa in Indiana Jones e l’ultima crociata, è un sito storico e archeologico reale. Il Tesoro, un tempio scolpito in una parete di arenaria, è stato utilizzato come esterno del luogo dove è custodito il Santo Graal. In questo terzo capitolo della saga, Harrison Ford e Sean Connery si imbarcano in una corsa contro il tempo alla ricerca del Santo Graal.

L’oggetto sacro, al centro di tante leggende da Re Artù in poi, diventa qui il cuore di una caccia archeologica tra Europa e Medio Oriente. Il momento più iconico del film è ambientato proprio a Petra, in Giordania. I due Jones arrivano a cavallo nel canyon chiamato Siq, un corridoio naturale scavato nella roccia che conduce dritto al Tesoro (Al Khazneh), l’imponente facciata scolpita nella pietra rosa dai Nabatei nel I secolo a.C. La scena è tra le più memorabili di tutta la saga: il ritmo frenetico del film si ferma, il silenzio prende il sopravvento e la magnificenza del luogo domina lo schermo. Non a caso, Petra è oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO e una delle Sette Meraviglie del Mondo Moderno.

2. Indiana Jones e il Tempio Maledetto – Sri Lanka

Voliamo in Sri Lanka per la famosa scena di Indiana Jones sul ponte di corda. Questo è stato costruito su una gola profonda 90 metri a valle della diga Victoria a nord di Kandy. Dato che la diga era ancora in costruzione, c’era una buona scorta di ingegneri e attrezzature per tesare il ponte. Dopo aver ottenuto le sacre pietre di Sankara da Mola Ram e dal suo culto Thuggee, Indiana Jones e i suoi compagni vengono inseguiti fino a un canyon attraversato da un ponte di corda. Indiana rimane intrappolato nel mezzo del ponte con i nemici ai lati, così bluffa dicendo che lascerà cadere le pietre nel fiume sottostante a meno che il sommo sacerdote non liberi Willie e Shorty.

Quando Mola Ram scopre il bluff, Indiana taglia il corrimano di corda del ponte, facendo cadere molti membri del culto nelle fauci dei coccodrilli che aspettano più in basso. Mola Ram riesce a resistere e si arrampica sul ponte, ora verticale, fino a Indiana. I due lottano e il prete inizia a estrarre il cuore di Indiana dal petto, ma viene fermato da un potente pugno al volto. Dopo un’ulteriore lotta tra i due, Indiana invoca il nome di Shiva per incendiare le pietre. Mola Ram ne afferra una, ma finisce per cadere nel fiume e viene divorato dai coccodrilli.

3. Indiana Jones il Quadrante del Destino – Siracusa

Nella parte finale del film, Indiana e gli altri protagonisti viaggiano nel tempo e si ritrovano nel bel mezzo dell’assedio romano a Siracusa, in Sicilia, durante la Seconda Guerra Punica. L’ambientazione ricrea con grande impatto l’antica città siciliana, dove Archimede viene mostrato alle prese con le sue invenzioni. Gli aerei da guerra che piombano nel cielo dell’antichità, la battaglia navale e le mura difensive contribuiscono a rendere questa una delle sequenze visivamente più sorprendenti del film. Viene da chiedersi come mai il franchise sia arrivato a Siracusa solo con il quinto film.

Un tempo la città più grande dell’antichità e rivale di Roma, Siracusa è anche il luogo di nascita di Archimede, il matematico legato al cosiddetto “Quadrante del Destino”. Tra i vicoli di pietra calcarea di Ortigia – il suo centro storico – riecheggiano le voci vivaci dei mercati del pesce siciliani, mentre, in un angolo discreto di Piazza Duomo, un Caravaggio attira lo sguardo con una forza magnetica. È proprio il tipo di città dove potresti nascondere un tesoro… con così tanti già visibili a cielo aperto.

4. L’apertura di Indiana Jones e il Tempio Maledetto – Shangai

La scena di apertura di Indiana Jones e il Tempio Maledetto offre uno degli utilizzi più drammatici nella storia del cinema di un piatto girevole. Ci sono un gong, una Kate Capshaw affascinante e un’atmosfera decadente tipica degli anni ’80, all’interno del sottilmente chiamato “Club Obi Wan“. Sembra una versione in stile Indiana Jones di Casino Royale, con Harrison Ford in smoking bianco che affronta dei gangster anni ’30 prima di essere drogato e portato via a forza. Anche se questa scena è stata girata a Macao, esistono angoli di Shanghai che conservano ancora un aspetto meno moderno e verticale, visibili soprattutto nella promenade sul fiume con i suoi edifici coloniali d’epoca lungo il Bund.

5. Indiana Jones e l’Ultima Crociata – Colorado

Siamo nel 1912, nel deserto vicino a una gola, dove un giovane Indiana Jones cerca di recuperare una croce dorata da un gruppo di tombaroli. Le riprese ferroviarie, in particolare la fuga di Indy su un treno del circo, sono state girate nei pressi di Antonito, utilizzando la storica Cumbres & Toltec Scenic Railroad, una linea ferroviaria a vapore d’epoca che ancora oggi funziona come attrazione turistica. Questo stato del West americano è una meta ricca di avventura, con la sua storia da Vecchio West e la topografia aspra delle Montagne Rocciose meridionali. È difficile resistere a un viaggio qui in inverno, approfittando delle località sciistiche come Aspen e Vail, anche se è probabilmente tra i ranch ancora attivi che questo stato evoca maggiormente lo spirito di Indiana Jones. Per i fan più accaniti, c’è una tappa obbligata: la Indiana Jones Home – la vera casa usata come abitazione dell’infanzia di Indy, oggi trasformata in un B&B a tema cinematografico nella storica cittadina di Antonito.