La suggestiva strada che attraversa il Galles

editato in: da

C’è una strada che attraversa il Galles che è la versione breve della Wild Atlantic Way irlandese, ma che a livello paesaggistico non ha nulla da invidiarle.

È la Wales Way, formata da tre itinerari turistici, studiati per attraversare i paesaggi più scenografici ed epici, mettendo in risalto l’affascinante storia del Galles, toccando antichi castelli e ville storiche, la bellezza delle coste e le numerose attrazioni turistiche.

La North Wales Way, la Cambrian Way e la Coastal Way possono essere percorse tutto l’anno e sono perfette per chi cerca esperienze autentiche esplorando luoghi fuori dai sentieri più battuti. Se si decide di percorrerle tutte, da Nord a Sud bisogna mettere in conto circa 300 chilometri.

Il consiglio è di partire da Cardiff, la Capitale del Galles, per addentrarsi verso il Brecon Beacons National Park e la scenografica Valle di Usk dove ammirare la natura gallese. Questa, nei pressi di Abergavenny, è anche la zona dei vigneti, l’avreste mai detto? Si producono ottimi vini bianchi e rossi.

Dall’altra parate del parco, invece, si estendono gli immensi campi di lavanda che fiorisce d’estate, ma le fattorie di Builth Wells sono aperte tutto l’anno per vedere come si estrae l’olio e come si fanno i prodotti a base di lavanda.

La prima cittadina che si incontra è Llanidloes, una market town ai piedi delle Cambrian Mountains. Questa località è sorta nel cuore di Arwystli, un antico regno medievale.

Lasciato il centro abitato ci si immerge nello Snowdonia National Park, una regione dove l’avventura è di casa, dove praticare trekking e fare piacevoli passeggiate tutto l’anno. Oltre alle ampie brughiere è possibile ammirare laghi e pittoreschi specchi d’acqua. Con una deviazione si può raggiungere lo straordinario punto panoramico di Bwlch y Groes, il cui nome significa ‘Passo della Croce’: questo valico di montagna si trova a 545 metri sopra il livello del mare.

Non solo natura, ma anche alcuni dei siti storici più famosi del Galles si trovano da queste parti. Come il Gwydir Castle, una delle più belle case Tudor risalente al XV secolo fatta interamente di mattoni. La si incontra tra i villaggi di Trefriw e di Llanrwst. E come il Bodnant Estate, fatto di cottage di pietra (dove si può alloggiare) circondati da splendidi giardini.

L’ultima tappa della Wales Way arriva al mare nella città di Llandudno, nel Nord del Galles, con le sue splendide distese sabbiose frequentate fin dai tempi della Regina Vittoria, che amava passeggiare sul molo più lungo del Galles (700 metri). A soli 15 minuti di auto si trova la città fortificata di Conwy, sede dello spettacolare Conwy Castle, costruito dal re inglese Edoardo I il Plantageneto. Il consiglio è di camminare sulle mura per godersi una splendida vista su questa parte del Galles.