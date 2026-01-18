La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Un secolo prima degli intrighi, dei draghi e delle guerre che hanno reso Il Trono di Spade un fenomeno globale, Westeros era attraversata da strade polverose, tornei cavallereschi e destini ancora in formazione. È qui che prende vita A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo, attesissimo prequel HBO in arrivo il 18 gennaio 2026 su HBO Max.

Accanto ai suoi protagonisti, Ser Duncan l’Alto e il giovane scudiero Egg, a rubare la scena sono ancora una volta le location, una su tutte l’Irlanda del Nord, che con i suoi paesaggi selvaggi, le foreste antiche e le dimore storiche si conferma uno dei set naturali più affascinanti del piccolo schermo.

Di cosa parla

Ambientata circa cent’anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms è tratta dai racconti di George R. R. Martin dedicati a Duncan ed Egg. In un’epoca in cui i Targaryen siedono ancora sul Trono di Spade e l’eco degli ultimi draghi non si è del tutto spenta, la serie abbandona le grandi guerre corali per seguire un’avventura più intima e itinerante.

Ser Duncan, cavaliere errante di grande statura e animo leale, viaggia di torneo in torneo accompagnato da Egg, uno scudiero sorprendentemente sveglio e determinato. Il loro cammino li porterà a incrociare nobili casate, rivalità pericolose e destini che lasceranno il segno nella storia di Westeros, il tutto incorniciato da paesaggi che raccontano, da soli, la durezza e la poesia di questo mondo.

Dove è stata girata

Queste sono le incredibili location utilizzate nell’attesissimo prequel dell’HBO.

Tollymore Forest, Irlanda del Nord

Tra le location più famose spicca Tollymore Forest Park, nella contea di Down, già amatissima dai fan de Il Trono di Spade perché usata più volte nel corso della serie. Questo vasto polmone verde ai piedi delle Mourne Mountains, in Irlanda del Nord, attraversato da sentieri, ponticelli in pietra e fitti boschi, è stato trasformato nelle Terre della Corona. È facile immaginare Dunk ed Egg in viaggio lungo queste strade!

Myra Castle, Irlanda del Nord

Sempre nella contea di Down, Myra Castle, vicino a Strangford, è una tenuta post-medievale che ha saputo trasformarsi perfettamente per le esigenze della serie. Nelle riprese è diventato sia il castello di Ashford che il Fondo delle Pulci di Approdo del Re, dimostrando ancora una volta la versatilità delle architetture nordirlandesi.

Glenarm Castle, Irlanda del Nord

Sulla costa dell’Antrim, Glenarm Castle, dimora seicentesca della famiglia McDonnell, unisce eleganza aristocratica e panorama marittimo. Nella serie, i suoi splendidi giardini sono diventati i Prati di Ashford.

Carreg Cennen Castle, Galles

Per questo spin-off, la produzione si è spostata anche in Galles, precisamente in uno dei castelli più spettacolari del Regno Unito. Carreg Cennen, infatti, sorge su uno sperone di roccia calcarea alto circa 90 metri, con una vista mozzafiato sulla campagna circostante. Nella serie, il Galles serve a rappresentare le zone meno popolate e più impervie dei Sette Regni, dando un senso di realismo, umiltà e umorismo che distingue questa serie dalle vicende sfarzose dei Targaryen o dei Lannister.