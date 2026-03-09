Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa RAI/iStock Bari è la location principale di "Guerrieri"

Diretta da Gianluca Maria Tavarelli e tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio (“Ragionevoli dubbi”, “Le perfezioni provvisorie” e “La regola dell’equilibrio”), la serie Tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio debutta su Rai 1 lunedì 9 marzo in prima serata, alle 21:30, con un appuntamento settimanale (in totale sono 4 puntate).

La fiction, che vede Alessandro Gassmann protagonista, unisce giallo e legal drama: a catturare l’attenzione, però, non sono solo le storie raccontate, ma anche i luoghi in cui sono avvenute le riprese. Ecco tutte le location della serie Tv.

Di cosa parla

Il protagonista, l’avvocato Guido Guerrieri (interpretato da Alessandro Gassmann), è un professionista brillante ma inquieto, che vive ogni processo come una questione personale. Alla sicurezza che mostra nelle aule di tribunale si contrappone una crisi privata: la separazione dalla moglie Sara, la passione per la boxe come valvola di sfogo e una forte empatia verso i suoi assistiti, qualità che lo rende un difensore formidabile ma anche vulnerabile.

Ambientata in una Bari spesso notturna e introspettiva, la fiction affronta casi complessi e moralmente ambigui: dal ritorno inatteso di un cliente legato al suo passato alla misteriosa scomparsa di una giovane donna, fino all’omicidio di una ricercatrice biologa e all’accusa di corruzione che travolge il giudice Larocca.

Accanto a lui si muove una piccola squadra di alleati: l’ispettore Carmelo Tancredi, l’investigatrice privata Annapaola, la praticante Consuelo e lo stagista Toni. In questa serie Tv vediamo l’alternarsi di momenti di tensione processuale e altri più intimi, che danno spazio ai dubbi e ai conflitti interiori del protagonista.

Ufficio Stampa RAI

Dove è stata girata la serie Tv

Guerrieri – La regola dell’equilibrio ha trasformato la città di Bari in un set a cielo aperto che ne racconta la complessità, tra luci e ombre. Ma ad essere scelti come location sono anche altri luoghi della Puglia, meno noti ma estremamente autentici: si passa quindi dal centro cittadino alle periferie e ai borghi che punteggiano il tacco dello Stivale.

Bari

In città, in particolare, è stato utilizzato il vero Tribunale di Bari, in piazza Enrico De Nicola, per le riprese delle vicende processuali dove Guerrieri combatte le sue battaglie legali. Una scelta fatta per portare lo spettatore in ambienti reali, con quel disordine fatto di faldoni, computer portatili e documenti, e quell’andirivieni di avvocati, poliziotti e gente comune che caratterizzano ogni aula e ogni corridoio di tribunale.

Lo studio legale del protagonista, con il grande cortile d’ingresso, è stato ambientato nel Palazzo Ietri, che sorge in corso Vittorio Emanuele, mentre altri luoghi che fanno parte della sua quotidianità sono Piazza Federico II di Svevia, nell’area del Castello, e Palazzo Andidero, sulla “Muraglia di Bari”, simbolo di architettura razionalista.

Altre scene sono state girate nel quartiere Murat: è la Bari elegante, fatta di strade a scacchiera, palazzi storici e il cuore dello shopping cittadino. I protagonisti si muovono anche tra le strette stradine che si snodano lungo Bari Vecchia, come la “Via delle Orecchiette”, soprannome di Arco Basso, un vicolo caratteristico famoso per le signore baresi che preparano, espongono e vendono orecchiette fresche fatte a mano su tavoli di legno esposti davanti alle loro case.

Ci si sposta poi sul lungomare di Bari, che diventa il luogo intimo in cui Guerrieri si reca per le sue passeggiate notturne. Qui spicca anche il nuovo waterfront di San Girolamo ristrutturato recentemente.

Location nei dintorni

Il cast ha scelto di effettuare diverse riprese anche in altre località marittime pugliesi: tra le location vediamo Giovinazzo, uno dei borghi marittimi più autentici della costa barese con vicoli di pietra, archi medievali e un porticciolo raccolto, e Trani, con il porto scenografico dominato dalla Cattedrale sul mare, palazzi storici e un’atmosfera vibrante. Sullo sfondo delle vicende scorre anche Monopoli, con il suo porto antico pieno di caratteristiche barchette.

Anche l’entroterra ha prestato le sue bellezze come set di Guerrieri – La regola dell’equilibrio: Modugno e Grumo Appula sono due location scelte per rappresentare la Puglia più tradizionale e autentica.