Buonvino – Misteri a Villa Borghese, le location della serie Tv svelano una meraviglia di Roma

Interamente ambientata a Villa Borghese la serie Tv tratta dai romanzi di Walter Veltroni racconta di misteri ed enigmi che ogni giorno si compiono sotto gli occhi di tutti, nel cuore di Roma

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Virginia Dara

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Giornalista specializzata in culture digitali e SEO Content Writer, ama scrivere di libri, serie TV, film e tutto ciò che riguarda il lifestyle.

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Buonvino – Misteri a Villa Borghese, le location della serie Tv svelano una meraviglia di Roma
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Le location della serie "Buonvino - Misteri a Villa Borghese" - In foto una veduta del parco
Quali sono le location di Buonvino? Chi è Walter Veltroni? Dove si trova Villa Borghese?

Capita di rado che un’intera serie Tv sia ambientata in un unico luogo e, quando accade, è segno che quel luogo ha una forte rilevanza per l’evolversi della storia e dei suoi personaggi: è così anche per le location di Buonvino – Misteri a Villa Borghese, la nuova serie RAI ispirata ai romanzi di Walter Veltroni, in onda in prima serata su Rai 1 il 7 e il 14 maggio 2026 e disponibile in anteprima su RaiPlay dal 5.

La fiction è interamente girata a Villa Borghese: un luogo carico di vissuti personali per molti romani e anche per il protagonista principale del racconto, il commissario Buonvino.

Di cosa parla

Interpretato da Giorgio Marchesi, Giovanni Buonvino è un uomo gentile, sempre disposto ad ascoltare gli altri e dotato di un certo spirito di servizio, oltre che di buon intuito. A causa di un grave errore commesso durante un blitz di polizia è stato trasferito a svolgere per lo più mansioni burocratiche in quello che è sempre considerato il commissariato più tranquillo e meno operativo d’Italia: il commissariato di Villa Borghese, a Roma. Contro ogni previsione e in barba a chi è convinto che in un parco frequentato per lo più da famiglie, ragazzini e runner non possa succedere granché, il Commissario Buonvino si ritroverà ad affrontare qui casi enigmatici e vicende piene di mistero.

"Buonvino – Misteri a Villa Borghese"
Ufficio Stampa RAI
Una scena di “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”

Dov’è stata girata

Le location di Buonvino – Misteri a Villa Borghese si trovano tutte, come accennato, all’interno dell’omonimo parco cittadino. Un tempo tenuta della famiglia Borghese, la villa è passata attraverso numerosi interventi, anche radicali, che le hanno dato la conformazione attuale (uno tra gli ultimi è stato quello che ha ridato accesso alla Loggia dei Vini).

Oggi, grazie alla sua estensione, è considerata uno dei più grandi polmoni verdi di Roma ed è frequentata ogni giorno da un gran numero di romani e turisti. Villa Borghese ospita, infatti, numerose attrazioni, edifici e punti di interesse storico che la rendono molto di più che un semplice parco cittadino.

La serie Tv "Buonvino - Misteri a Villa Borghese" è interamente ambientata nell'omonimo parco romano
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Villa Borghese è oggi uno dei polmoni verdi di Roma

Tra le cose da vedere a Villa Borghese – e sono tante, tanto che anche dopo diverse visite è difficile poter dire di conoscerla tutta – da non perdere sono l’uccelliera, la meridiana, il galoppatoio, la fortezzuola, il Globe Theatre e i vari casini, oggi per lo più ricostruiti e adibiti a musei e luoghi espositivi, che danno idea di come la tenuta fosse originariamente sfruttata dalla famiglia Borghese.

Il Casino Nobile ospita la Galleria Borghese che è certamente il luogo di maggior interesse storico-culturale della Villa: conserva opere di Bernini, Canova, Caravaggio, Tiziano, Rubens, oltre che mostre ed esibizioni temporanee.

Anche la Galleria Borghese, che si trova all'interno dell'omonima villa, compare tra le location della nuova serie RAI tratta dai romanzi di Walter Veltroni
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La Galleria Borghese ospita importanti opere di Bernini, Caravaggio, Canova, Tiziano, Rubens

Un punto molto amato dai romani è il Giardino del Lago, chiamato così per la presenza di un laghetto artificiale su cui si specchia il tempio di Esculapio: qui nelle giornate estive più calde ci si può godere un po’ di fresco tra le aiuole in stile inglese e, quasi tutti i giorni dell’anno, gli innamorati possono provare esperienze romantiche come noleggiare una piccola barca a remi e fare il giro del lago.

In alcune scene di "Buonvino - Misteri a Villa Borghese" compare l'inconfondibile Giardino del Lago
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Il Giardino del Lago è uno dei punti più iconici

Affacciandosi dalla Terrazza del Pincio, un altro dei punti più romantici di Villa Borghese, è possibile ammirare il tramonto sui tetti e le cupole di Roma.

La Terrazza del Pincio è uno dei punti da non perdere di Villa Borghese, location della nuova serie RAI con Giorgio Marchesi
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Dalla Terrazza del Pincio si ammira uno dei tramonti più belli su Roma

Spostandosi verso i recinti più esterni di Villa Borghese il Parco dei Daini, che anticamente era una zona privata della tenuta, oggi è un luogo perfetto dove godersi silenzio e tranquillità o, come succede nella serie con il Commissario Buonvino, immergersi in quell’aria di mistero ed enigma che avvolge sempre un po’ Roma.

Tra le altre location di Buonvino – Misteri a Villa Borghese ben riconoscibili sullo schermo c’è l’isolotto dell’idrocronometro: circondato, quasi nascosto, da una fitta vegetazione l’orologio ad acqua progettato a fine Ottocento da Padre Giovan Battista Embriaco è tra le attrazioni più curiose e per questo più visitate del parco.

Alcune scene chiave di "Buonvino - Misteri a Villa Borghese" sono girate nei pressi dell'idrocronometro
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L’idrocronometro è una delle attrazioni più curiose di Villa Borghese

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