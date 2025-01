I delitti del BarLume, dove hanno girato la stagione 12

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

La dodicesima stagione de I delitti del BarLume è pronta a conquistare il pubblico con tre nuovi episodi ricchi di mistero e ironia. La serie, una coproduzione di Sky Original e Palomar, è ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi e ambientata nell’immaginaria cittadina toscana di Pineta. Anche quest’anno, la regia è affidata a Roan Johnson, regista toscano che, per il terzo anno consecutivo, collabora con Milena Cocozza come produttrice creativa.

I nuovi episodi, intitolati Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici, andranno in onda a partire da gennaio 2025.

Il ritorno del cast storico promette di mantenere intatto il fascino della serie, nonostante l’assenza di Marcello Marziali, interprete di Gino, venuto a mancare lo scorso novembre. Filippo Timi, nel ruolo di Massimo Viviani, sarà ancora una volta il protagonista indiscusso, affiancato da Lucia Mascino (Commissario Fusco), Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Trama: tra delitti e ironia, torna la magia di Pineta

La serie racconta le avventure di Massimo Viviani, un barista dall’animo sarcastico che gestisce il BarLume, vero e proprio fulcro della vita sociale di Pineta. Nella piccola comunità costiera, ogni episodio ruota attorno a un mistero da risolvere, spesso accompagnato da un tocco di umorismo. Massimo, suo malgrado, si ritrova coinvolto nelle indagini sui delitti locali, aiutato dagli immancabili “bimbi”, i pensionati affezionati al bar che non mancano di dispensare consigli e creare situazioni esilaranti.

La trama della dodicesima stagione promette nuovi intrecci, con casi complessi e momenti di tensione alleggeriti dalla vivace comicità del cast. Gli episodi introdurranno situazioni inedite, ma manterranno l’atmosfera familiare che ha reso celebre la serie, tra battute taglienti, personaggi iconici e un’ambientazione che sa di mare e tradizione.

Le location: il fascino della Toscana e l’incanto dell’Isola d’Elba

Le riprese della dodicesima stagione si sono svolte in alcune delle località più suggestive della Toscana.

Piombino: tra storia e modernità

La città, nota per il suo legame con il mare e il passato industriale, ha accolto le troupe all’interno di Palazzo Appiani. Lo storico edificio, in pieno centro, è stato adattato per ospitare gli interni dell’ufficio del sindaco di Pineta.

Piombino disegna uno sfondo autentico e ricco di fascino, grazie alle splendide piazze e ai vicoli che si affacciano sul Tirreno.

Follonica: il calore della costa

A Follonica, le riprese hanno coinvolto il quartiere di Senzuno e le sue spiagge, dove l’atmosfera rilassata richiama la bellezza della vita balneare.

La Pinacoteca civica è stata invece utilizzata come location per le scene ambientate nel Municipio di Pineta, a conferma del perfetto connubio tra arte e narrazione.

Grosseto: una giornata nel cuore della Maremma

Una breve incursione a Grosseto ha arricchito le riprese, portando l’autenticità della Maremma nella trama della serie. La città, con il centro storico ben conservato e gli ameni paesaggi tutt’intorno, è una scelta ideale per rappresentare la tipica atmosfera della regione.

Isola d’Elba: un paradiso naturale

Da metà maggio, troupe e cast si sono spostati sull’Isola d’Elba, una delle perle del Tirreno, amata per le spiagge incontaminate, i panorami eccezionali e la ricchezza storica e naturalistica. Tra le location protagoniste della dodicesima stagione spicca, come sempre, Marciana Marina, che nella serie si trasforma nell’immaginaria “Pineta”.

Marciana Marina sarà ancora una volta teatro di intrighi, misteri, risate e scorci da cartolina. Si tratta del comune più piccolo di tutta l’Elba, esteso su appena cinque chilometri quadrati che si sviluppano sull’incantevole lungomare, abbellito da un secolare filare di tamerici. Alle pendici del Monte Capanne, fa bella mostra di sé un rigoglioso bosco di pini, castagni e querce, unione perfetta tra mare e montagna.

Caratterizzata da pittoreschi quartieri con strette stradine in granito e case dai colori pastello affacciate direttamente sul blu, Marciana Marina è tra le destinazioni di punta dell’Isola d’Elba. Pur rimanendo legata alla tradizionale vocazione agricola e alla pesca, oggi è un importante polo turistico. Famosa è la qualità dei suoi ristoranti, disseminati sia sul lungomare che nelle vie storiche e nelle piazze del borgo, che assomigliano a veri e propri salotti a cielo aperto.