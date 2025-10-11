Armiri, IEG: “Enorme soddisfazione, lo leggo negli sguardi degli espositori che da sempre ci seguono”

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

6382566118112

Un’edizione in forte crescita con 2700 aziende presenti, 400 speaker e tantissimi visitatori. Tre giorni che servono ogni anno per dare indicazioni sulla rotta da prendere e che sono quelli di TTG Expo che, anche nel 2025, si è conclusa con grandi soddisfazioni soprattutto per gli organizzatori. Abbiamo fatto il punto con Gloria Armiri, Direttrice di TTG Expo e di InOut Expo, l’evento dedicato all’industria dell’ospitalità che si svolge in contemporanea e della nuova manifestazione dedicata al turismo luxury, Aura, che IEG – Italian Exhibition Group organizzerà nel 2026 per la prima volta a Firenze.