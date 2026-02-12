In occasione della Borsa del Turismo di Milano è stato presentato il GIO Festival (Giordano International Opera Festival) il nuovo progetto culturale e turistico promosso dalla Camera di Commercio di Foggia insieme al Comune di Foggia, pensato per trasformare l’eredità artistica di Umberto Giordan o in un attrattore strategico di turismo culturale per l’intero territorio provinciale. Ne abbiamo parlato con il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo, che ci ha spiegato quali saranno le ricadute turistiche di questo evento diffuso su tutto il territorio della Puglia che si terrà a giugno 2026.
BIT 2026: Giuseppe Di Carlo, Presidente della Camera di Commercio di Foggia
