BIT 2026: Barbara Minczewa, Direttrice Ente Nazionale Polacco per il Turismo

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 abbiamo incontrato Barbara Minczewa, Direttrice Ente Nazionale Polacco per il Turismo, che ci ha raccontato di quanto il numero dei turisti diretto in Polonia stia crescendo, grazie a nuovi voli diretti da molti aeroporti italiani, ma anche fuori dalle classiche città d’arte come Cracovia e Varsavia. E ci sono ancora molti luoghi della Polonia da esplorare. per esempio, la zona Est dove si possono vedere gli unici bisonti d’Europa. Ecco cosa ci ha detto.