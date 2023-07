Come evitare le truffe in vacanza

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Milioni di italiani partono per le vacanze durante l’estate, spesso prenotando con largo anticipo per cogliere l’offerta migliore e concedersi così un viaggio da sogno. Talvolta, però, il tutto si trasforma in un’esperienza da incubo: la truffa è sempre dietro l’angolo, ed è importante sapere a cosa prestare attenzione per evitare di rovinarsi le tanto agognate ferie. Scopriamo alcuni consigli utili.

Truffa in vacanza, i numeri

Quanto è davvero diffuso il fenomeno delle truffe in vacanza? Potremmo pensare che un singolo caso faccia così tanto “rumore” da far sembrare che il rischio di essere raggirati sia quasi all’ordine del giorno. In realtà, si tratta di un’eventualità da non sottovalutare, perché molto più frequente di quanto non appaia a prima vista. Secondo un nuovo studio realizzato da EMG Different per il portale di assicurazioni Facile.it, nell’ultimo anno quasi un milione di italiani è stato vittima di truffe o di un tentativo di frode durante la prenotazione delle proprie vacanze.

È un danno economico non indifferente, visto che si parla di una perdita media di 314 euro per ogni persona raggirata – per un totale complessivo stimato attorno ai 100 milioni di euro. Il tipo di truffa più frequente è la prenotazione di una casa vacanze inesistente, a cui fanno seguito i casi di un alloggio completamente diverso da quello visualizzato nell’annuncio e di una sistemazione già occupata da altri turisti. E se alcuni viaggiatori sono riusciti quantomeno a non pagare la struttura “truffaldina” o ad ottenere un cambio di alloggio, il 21% non ha ottenuto alcunché e l’11% ha preferito procedere per vie legali.

Quali sono i canali più a rischio per prenotare le proprie vacanze? Secondo l’indagine, il 47% delle vittime ha organizzato il suo viaggio tramite portali online, mentre nel 21% dei casi l’annuncio è stato trovato sui social network. Non mancano tuttavia persone che sono rimaste fregate da un banale cartello “affittasi” trovato quando erano già nelle località di villeggiatura o, addirittura turisti incappati in una frode nonostante la prenotazione presso un’agenzia di viaggi o un’agenzia immobiliare (una quota fin troppo elevata, corrispondente all’11%).

I consigli per evitare le truffe

Facile.it, in collaborazione con Consumerismo No Profit, ha stilato un vademecum “Stop alle truffe” in cui elenca otto preziosi consigli da seguire per ridurre al minimo il rischio di rovinarsi le vacanze rimanendo invischiati in qualche frode. Innanzitutto, occorre scegliere solamente siti affidabili, facendo qualche ricerca online per verificare la reputazione dell’agenzia o del portale con cui si vorrebbe organizzare il viaggio. È poi importante effettuare solamente pagamenti tracciati, usando carte di credito o altri sistemi di provata sicurezza: meglio invece evitare ricariche di carte prepagate.

Un’altra cosa a cui prestare attenzione è la politica di cancellazione, per capire bene quali sono i termini e le condizioni per ottenere un eventuale rimborso. Nel caso in cui si organizzino le vacanze attraverso un intermediario (agenzia di viaggio o portale online), è meglio chiedere conferma dell’avvenuta prenotazione contattando direttamente la struttura ricettiva. Se si sceglie una casa vacanza, invece, è un’ottima idea (quando possibile) fare un sopralluogo di persona per verificare che sia tutto a posto, o quantomeno controllare le mappe online per assicurarsi che la struttura esista davvero.

Infine, qualche ultimo consiglio per prenotare in tutta tranquillità: mai fidarsi ciecamente delle offerte troppo allettanti, perché prezzi stracciati potrebbero nascondere un tentativo di truffa. Fate le dovute verifiche per controllare che la vacanza che volete prenotare a costo bassissimo sia davvero come promessa. Inoltre è meglio evitare di cliccare su link sospetti provenienti da mail non richieste che offrono promozioni di viaggio, e comunque mai fornire i propri dati personali via mail. L’ultimo suggerimento è quello di acquistare un’assicurazione di viaggio, per partire in piena sicurezza e godersi le vacanze senza alcun rischio.