Fonte: iStock Antico e moderno s'incontrano nel Royal Ontario Museum di Toronto in Canada

Che tu sia un grande appassionato o meno, concedersi la possibilità di esplorare un museo quando si visita un luogo è un’ottima occasione per scoprire qualcosa di più del luogo stesso: dalla storia di un Paese alle correnti artistiche che l’hanno attraversato, dalle curiosità geologiche o biologiche di una regione a qualche dettaglio sugli usi e costumi; ogni museo è un’immersione profonda nella cultura del posto che stai visitando. Se hai in mente un viaggio nella splendida Toronto, in Canada, non puoi perderti una tappa al Royal Ontario Museum, uno dei musei più grandi e affascinanti di tutto il Nord America. Il museo – amichevolmente chiamato ROM dagli abitanti della città canadese – saprà sorprenderti con una vastissima collezione che spazia dalla storia naturale all’arte, accompagnandoti per mano in un viaggio unico. In questa guida abbiamo raccolto tutte le informazioni più importanti e alcuni suggerimenti su cosa vedere al Royal Ontario Museum di Toronto.

Storia del Royal Ontario Museum di Toronto

Il Royal Ontario Museum è il più grande museo del Canada e il quinto per dimensioni di tutto il Nord America. È stato costruito nel 1914 dal principe Arturo, duca di Connaught, Governatore generale del Canada, con l’obiettivo di creare un luogo che potesse fare da collegamento tra la cultura occidentale e quella orientale e tra il passato e il futuro. Nel corso dei decenni, il museo ha subito tre fasi di ampliamento fino a custodire tra le sue immense sale più di 13 milioni di oggetti. La trasformazione più importante, avvenne nel 2007 con l’aggiunta di una struttura in vetro e alluminio progettata dall’architetto Daniel Libeskind e che si stacca completamente dallo stile dell’edificio storico diventando un vero e proprio punto di riferimento architettonico per la città.

Com’è strutturato il Royal Ontario Museum di Toronto

In origine il museo era strutturato in cinque grandi gallerie, ognuna dedicata a un’area tematica: archeologia, geologia, mineralogia, paleontologia, zoologia. Nel tempo, l’assetto museale ha subito varie modifiche e le sale espositive sono diventate meno statiche e più dinamiche e intrattenitive. Oggi, il Royal Ontario Museum è organizzato in diverse gallerie tematiche che si distribuiscono su tutti i sei piani del palazzo e offre un’esperienza immersiva e multidisciplinare con alti livelli di interazione con i visitatori. Di seguito, puoi trovare una panoramica delle aree multidisciplinari del museo.

Sezione di Scienze Naturali

Fonte: iStock

Le sale espositive dedicate alle scienze naturali sono tra le più affascinanti e amate dai visitatori. Se viaggi con i bambini questo posto saprà incantare tutta la tua famiglia grazie agli elementi esposti e alle descrizioni esaustive di ciò che state guardando. Alcune delle aree imperdibili:

La galleria dei dinosauri: qui è custodita una delle collezioni sui dinosauri più vaste del Nord America con reperti che rappresentano la vita durante le ere che vanno dal Giurassico al Cretaceo . Esplorando la sezione (organizzata in tre grandi tematiche: vita sulla terra, vita nel mare e vita nell’aria) potrai incontrare alcuni dei dinosauri più grandi e famosi come il Tyrannosaurus rex, lo Stegosaurus e il Triceratops.

qui è custodita una delle con reperti che rappresentano la vita durante le ere che vanno dal al . Esplorando la sezione (organizzata in tre grandi tematiche: vita sulla terra, vita nel mare e vita nell’aria) potrai incontrare alcuni dei come il Tyrannosaurus rex, lo Stegosaurus e il Triceratops. La grotta dei pipistrelli: un’intera area dedicata a queste misteriose creature della notte che saprà intrattenere grandi e piccini. La Bat Cave offre uno sguardo approfondito sul comportamento di questi animali; da come si formano le grotte in cui vivono a come utilizzano l’ecolocalizzazione. Con oltre 20 esemplari di pipistrelli e più di 800 modelli, la grotta è una delle attrazioni principali di questo ricco museo.

un’intera area dedicata a queste misteriose creature della notte che saprà intrattenere grandi e piccini. La offre uno sguardo approfondito sul da come si formano le grotte in cui vivono a come utilizzano l’ecolocalizzazione. Con oltre e più di 800 modelli, la grotta è una delle attrazioni principali di questo ricco museo. Tesoriera del mondo minerale: un’altra galleria estremamente affascinante è quella che ospita una collezione sorprendente di minerali, gemme e meteoriti costituita da 3.000 esemplari. Un’enorme collezione, tra le più ampie del Nord America, che custodisce reperti provenienti dalla Terra, dalla Luna e dallo spazio profondo e che possono narrare una storia lunga oltre 4,5 miliardi di anni.

Queste sono solo tre delle gallerie dedicate all’incredibile disciplina delle scienze naturali, ma ce ne sono tante altre che meritano assolutamente la visita; come quella dedicata alla biodiversità che esplora la varietà e l’evoluzione della vita sulla Terra, quella dedicata alla vita negli oceani preistorici e le gallerie dedicate a rettili e uccelli.

Sezione di Storia e Archeologia

Fonte: iStock

Pronto a salire sulla macchina del tempo e a fare un viaggio nel passato? Passeggiare per le gallerie dedicate alla sezione storia e archeologia soddisferà il piccolo Indiana Jones che c’è in te. Ecco alcune delle gallerie da non perdere se stai visitando il Royal Ontario Museum di Toronto.

Antico Egitto: una delle civiltà antiche più misteriose e affascinanti, raccontata attraverso pezzi rarissimi come mummie, statue e oggetti provenienti direttamente dall’era dei faraoni. La collezione egizia del ROM è la più importante di tutto il Canada e ripercorre quasi 5.000 anni di storia, dall’Egitto preistorico all’epoca tolemaica.

una delle civiltà antiche più misteriose e affascinanti, raccontata attraverso pezzi rarissimi come mummie, statue e oggetti provenienti direttamente dall’era dei faraoni. La collezione egizia del ROM è la più importante di tutto il Canada e ripercorre quasi di storia, dall’Egitto preistorico all’epoca tolemaica. Civiltà greche e romane: anche le gallerie greche e romane meritano una menzione. La prima, si trova al terzo piano del museo ed espone più di millecinquecento pezzi che testimoniano l’evoluzione nel tempo dell’ Antica Grecia fino alla conquista da parte dei romani. In generale, la collezione offre una panoramica completa sulla società includendo pezzi che raffigurano divinità e che raccontano la quotidianità della Grecia antica. La sezione romana , invece, è tutta dedicata a questa potentissima civiltà e alle sue interazioni con le culture vicine. Centinaia di reperti ti accompagneranno alla scoperta di una delle civiltà più affascinanti mai esistite.

anche le gallerie greche e romane meritano una menzione. La prima, si trova al ed espone che testimoniano l’evoluzione nel tempo dell’ fino alla conquista da parte dei romani. In generale, la collezione offre una panoramica completa sulla società includendo pezzi che raffigurano divinità e che raccontano la quotidianità della Grecia antica. La , invece, è tutta dedicata a questa potentissima civiltà e alle sue interazioni con le culture vicine. Centinaia di reperti ti accompagneranno alla scoperta di una delle civiltà più affascinanti mai esistite. Vicino Oriente e Mesopotamia: questa galleria (attualmente in fase di rinnovo) ripercorre quelle civiltà nate nella famosa Mezzaluna Fertile che hanno dato vita ad enormi innovazioni come la scrittura, la matematica e la medicina e che hanno influenzato il mondo moderno. Più di mille reperti storici raccontano quasi 20.000 anni di storia, tra tavolette, statuette e artefatti che testimoniano le abilità artistiche e ingegneristiche di Sumeri, Assiri e Babilonesi. Perdersi tra queste stanze ti farà realizzare quanto il passato continui a parlare al presente.

Sezione Culture del Mondo

Un viaggio nel mondo, attraverso culture che provengono da ogni angolo del pianeta. Il Royal Ontario Museum di Toronto offre a tutti i visitatori la possibilità di passeggiare in Cina, Corea e Giappone; nel Sud-est asiatico; nell’America Latina precolombiana e in molte altre culture del nostro mondo. Ogni sala sarà una scoperta, un viaggio per conoscere usanze, credenze e patrimoni artistici. Come abbiamo fatto per le altre sezioni, ecco le sale da non perdere assolutamente se ami immergerti in tradizioni completamente diverse dalla tua.

America Latina e civiltà precolombiane: tuffati tra i reperti appartenenti alle culture maya , azteca , inca e molte altre per scoprire le grandiose civiltà colombiane che per millenni hanno vissuto in quelle terre che oggi chiamiamo Messico, America Centrale e Sud America. Tra le moltissime opere esposte, potrai ammirare con i tuoi occhi sculture, maschere, ceramiche, gioielli e oggetti d’uso quotidiano che ti racconteranno storie di tradizioni culinarie, religiose e funebri.

tuffati tra i reperti appartenenti alle culture , , e molte altre per scoprire le grandiose civiltà colombiane che per millenni hanno vissuto in quelle terre che oggi chiamiamo Messico, America Centrale e Sud America. Tra le moltissime opere esposte, potrai ammirare con i tuoi occhi sculture, maschere, ceramiche, gioielli e oggetti d’uso quotidiano che ti racconteranno storie di tradizioni culinarie, religiose e funebri. Cina, Corea e Giappone: dopo aver scoperto le culture colombiane, migra verso le sezioni dedicate all’Estremo Oriente, dove potrai perderti nella storia che arriva a oltre 6.000 anni fa. Dalla Cina Imperiale alla dinastia Joseon coreana , passando per l’elegantissimo Giappone qui potrai perderti in una delle collezioni più complete di tutto il Nord America. Kimoni, calligrafie, porcellane e armature di Samurai, potrai percepire la cura al dettaglio in ogni singola sala.

dopo aver scoperto le culture colombiane, migra verso le sezioni dedicate all’Estremo Oriente, dove potrai perderti nella storia che arriva a oltre 6.000 anni fa. Dalla alla , passando per l’elegantissimo qui potrai perderti in una delle collezioni più complete di tutto il Nord America. Kimoni, calligrafie, porcellane e armature di Samurai, potrai percepire la cura al dettaglio in ogni singola sala. Culture indigene del Canada: infine, per una totale immersione nella cultura canadese, non puoi perderti la sezione del ROM che omaggia le culture indigene di questa regione. Ogni pezzo esposto racconta l’enorme patrimonio culturale delle Prime Nazioni, degli Inuit e dei Métis, coprendo un periodo storico che va dall’epoca pre-coloniale a quella attuale. Dagli strumenti musicali alle imbarcazioni, dagli oggetti rituali agli abiti tradizionali, dalle opere d’arte indigena agli strumenti quotidiani; questa sezione vuole essere un riconoscimento all’identità culturale, invitando i visitatori a riflettere sui popoli originari di un luogo.

Queste sono solo tre gallerie dedicate alle culture del mondo, ma l’esposizione non termina qui. Se lo vorrai, potrai anche partire per un viaggio nel Sud-est asiatico fino all Himalaya, per scoprire la cultura dell’India, Nepal e Tibet; puoi fare un salto in Africa, per entrare in contatto con le culture tribali e scoprirne le tradizioni, gli usi e i costumi. In sintesi, se ami scoprire nuove culture il Royal Ontario Museum di Toronto saprà sicuramente soddisfare le tue aspettative.

Informazioni utili per visitare il museo

Prima di tuffarti tra fossili di dinosauro, grandi meteoriti, mummie millenarie e meraviglie provenienti da tutto il mondo, abbiamo raccolto in questa guida tutte le informazioni pratiche che ti aiuteranno a organizzare la tua visita al ROM. Dagli orari, ai costi d’ingresso ecco tutto quello che devi sapere per vivere la tua esperienza museale al meglio!

Dove si trova: il Royal Ontario Mueum si trova all’angolo tra Bloor Street ed Avenue Road. Più precisamente, a nord del Queen’s Park e a est rispetto alla passeggiata dei filosofi dell’Università di Toronto.

il Royal Ontario Mueum si trova all’angolo tra Bloor Street ed Avenue Road. Più precisamente, a nord del Queen’s Park e a est rispetto alla passeggiata dei filosofi dell’Università di Toronto. Come raggiungerlo: essendo il museo nel cuore di Toronto, puoi raggiungerlo facilmente con i mezzi pubblici . Se sei comodo a muoverti in metropolitana , puoi prendere la linea 1 (Yonge-University) e scendere alla stazione Museum, situata accanto all’ingresso principale. Se preferisci guardarti il quartiere e fare una piccola passeggiata, allora scendi alla fermata St. George, prendendo la linea 2 e poi prosegui a piedi. Se alla metro preferisci l’autobus , puoi arrivare al museo con e linee 13 Avenue Road e 142 Downtown /Avenue Road Express. Se invece stai visitando Toronto in autonomia e hai noleggiato una macchina , puoi parcheggiare facilmente nei dintorni e proseguire a piedi.

essendo il museo nel cuore di Toronto, puoi raggiungerlo facilmente con i . Se sei comodo a muoverti in , puoi prendere la linea 1 (Yonge-University) e scendere alla stazione Museum, situata accanto all’ingresso principale. Se preferisci guardarti il quartiere e fare una piccola passeggiata, allora scendi alla fermata St. George, prendendo la linea 2 e poi prosegui a piedi. Se alla metro preferisci , puoi arrivare al museo con e linee 13 Avenue Road e 142 Downtown /Avenue Road Express. Se invece stai visitando Toronto in autonomia e hai noleggiato una , puoi parcheggiare facilmente nei dintorni e proseguire a piedi. Orari d’ingresso: il Royal Ontario Museum di Toronto è aperto tutti i giorni – a eccezione del lunedì – dalle 10:00 alle 17.30. Ti consigliamo di visitare il sito web ufficiale del museo poiché gli orari potrebbero variare in base al periodo o alle festività. Un consiglio: ogni terzo martedì del mese, il museo resta aperto alla sera con ingresso gratuito.

il Royal Ontario Museum di Toronto è aperto tutti i giorni – a eccezione del lunedì – dalle 10:00 alle 17.30. Ti consigliamo di visitare il sito web ufficiale del museo poiché gli orari potrebbero variare in base al periodo o alle festività. Costo dei biglietti: i prezzi dei biglietti del Royal Ontario Museum variano molto in base al tipo di mostra che si vuole vedere, alle categorie di visitatori e a quanto in anticipo si prenota online. In generale il costo per la mostra permanente è di circa 24 dollari per gli adulti con sconti per bambini, adolescenti, studenti e Over 65 . Anche in questo caso, ti consigliamo di verificare le tabelle di pricing nel sito ufficiale del museo e di prenotare in anticipo per godere di costi minori.

i prezzi dei biglietti del Royal Ontario Museum variano molto in base al tipo di mostra che si vuole vedere, alle categorie di visitatori e a quanto in anticipo si prenota online. In generale il costo per la mostra permanente è di circa con . Anche in questo caso, ti consigliamo di verificare le tabelle di pricing nel sito ufficiale del museo e di prenotare in anticipo per godere di costi minori. Tempo di visita: il museo è immenso e per vederlo tutto servirebbero più giorni. La durata media di una visita, per ammirare le sale più affascinanti, si aggira intorno alle 3-5 ore.

il museo è immenso e per vederlo tutto servirebbero più giorni. La durata media di una visita, per ammirare le sale più affascinanti, si aggira intorno alle 3-5 ore. Accessibilità: tutto il museo è organizzato per garantire ai propri visitatori il massimo del comfort. Qui potrai trovare aree ristoro, bookshop, guardaroba, ascensori e percorsi accessibili anche alle persone con mobilità ridotta.

tutto il museo è organizzato per garantire ai propri visitatori il massimo del comfort. Qui potrai trovare aree ristoro, bookshop, guardaroba, ascensori e percorsi accessibili anche alle persone con mobilità ridotta. Mostre: oltre alla mostra permanente, il museo possiede un’agenda ricchissima di mostre temporanee, eventi e momenti dedicati alla didattica, soprattutto per i bambini. Ti consigliamo di visitare il sito per scoprire cosa offre il museo nel periodo in cui soggiornerai in questa meravigliosa città del Canada.

Con questa guida non solo abbiamo voluto fornirti alcune importanti informazioni per pianificare la tua visita al Royal Ontario Museum di Toronto, ma abbiamo anche voluto trasmetterti l’enorme rilevanza di questo luogo per tutta la comunità nordamericana. Possiamo dirlo: un viaggio a Toronto non è completo senza una visita a questo museo per scoprire la storia naturale e culturale di tutta l’umanità. Forse, tu che stai leggendo, sei un grande appassionato di archeologia, o magari di civiltà antiche o, ancora, di dinosauri e fossili; qualsiasi sia la tua passione o la tua attitudine, il ROM saprà stupirti, sala dopo sala. Con delle collezioni straordinarie, che vantano grandi primati a livello mondiale, questo museo è quel classico luogo che mette d’accordo proprio tutti e che merita una visita, almeno una volta nella vita.