I churros con cioccolata calda sono quasi un rituale in Spagna. Ecco dove assaggiarli nella capitale

Fonte: iStock I churros sono un tipico dolce spagnolo, assolutamente da provare

I churros sono uno dei dolci più iconici della tradizione spagnola. Si tratta di bastoncini di pasta fritta dalla forma allungata o a lazo, preparati con un impasto a base di farina, acqua e sale, poi fritti in abbondante olio fino a diventare dorati e croccanti. Solitamente vengono serviti caldi e accompagnati da zucchero da aggiungere a piacere o, nella versione più comune, con una tazza di cioccolata densa, per immergerli e gustarli senza badare a non sporcarsi!

Sebbene la loro origine esatta sia incerta, i churros sono diffusi in tutta la Spagna, inclusa Madrid, dove sono considerati una colazione o merenda tipica, soprattutto nei mesi invernali.

Ecco alcuni dei migliori posti dove assaggiarli nella capitale spagnola.

Chocolatería San Ginés

Uno dei locali più iconici di Madrid, aperto dal 1894. Situato nel centro storico, vicino a Puerta del Sol, San Ginés serve churros e porras con una cioccolata densa e cremosa. L’atmosfera tradizionale e l’apertura 24 ore su 24 lo rendono un punto di riferimento per turisti e locali.

Dove si trova: Pasadizo de San Ginés, 5

Churrería Valor

Famosa per il cioccolato di alta qualità, la Churrería Valor è una tappa obbligata per gli amanti dei dolci. I churros qui sono leggeri e croccanti, perfetti da immergere nella loro cioccolata calda.

Dove si trova: Calle Postigo de San Martín, 7

Churrería Manosanta

Un’opzione più moderna con un tocco gourmet. Manosanta offre churros realizzati con ingredienti selezionati e una cioccolata dal sapore intenso. Il locale è piccolo ma accogliente.

Dove si trova: Calle de Santa Engracia, 76

Los Artesanos 1902

Una churrería a conduzione familiare che esiste da oltre un secolo. Qui i churros vengono preparati con metodi artigianali e serviti con una cioccolata particolarmente densa.

Dove si trova: Calle de San Martín, 2

Le Churrerías Siglo XIX

Le Churrerías Siglo XIX preparano churros molto croccanti e poco oleosi, perfetti da mangiare con la cioccolata. Non spaventatevi se vedete il locale molto pieno, perché ha due piani e al piano superiore è quasi sempre possibile trovare un posto.

Dove si trova: Avenida de la Albufera, 270 (Vallecas) e Calle de San Onofre, 25 (San Sebastián de los Reyes).

La Encarnita

La Encarnita è un’azienda familiare, una delle più leggendarie del quartiere e della capitale, che ancora oggi prepara churros, porras e cioccolata calda da tradizione. Entrando in questo locale si ha la sensazione di essere a casa diparenti e amici, in un luogo accogliente e informale al punto giusto per degustare prodotti genuini.

Dove si trova: Calle de Meléndez Valdés, 45 (Chamberí)

La Churrería La Andaluza

La Churrería La Andaluza è un locale spartano, piccolo e senza tavoli o posto per sedersi. Si riconosce dalla coda di clienti con l’acquolina in bocca che aspettano di mangiare i loro porras e churros. Da provare anche i buñuelos. Questa churreria di Madrid è nata poco prima della Guerra Civile, quando Tetuán era quasi un villaggio, ed è appartenuta alla stessa famiglia fino al 2005, quando il churrero Javier Mata Serna, fino ad allora dipendente, ne è diventato il proprietario.

Dove si trova: Calle de Hernani, 10 (Cuatro Caminos)

Quanto costano i churros

Il prezzo dei churros a Madrid varia a seconda del locale, ma in media una porzione di churros con cioccolata costa tra i 3 e i 5 euro. Alcune churrerías offrono anche porzioni più grandi o combinazioni con altre specialità come i porras, più spessi e soffici, o i buñuelos.