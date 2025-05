Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Praga, Repubblica Ceca

Tra i vicoli acciottolati del cuore pulsante di Praga e le valli verdeggianti della Boemia, ogni angolo della Repubblica Ceca racconta una storia antica, sospesa tra magia e meraviglia. Castelli fiabeschi, città d’arte ferme nel tempo, birrerie storiche e paesaggi da cartolina: questo splendido Paese dell’Europa centrale promette viaggi indimenticabili, soprattutto se deciderete di portare a casa con voi alcuni di quei souvenir e ricordi che si trovano soltanto qui.

Volete scoprire quali? Tra artigianato locale, prodotti della tradizione enogastronomica, antichità e templi dedicati alla birra, ecco tutto quello che vi conviene acquistare a Praga e nel resto della Repubblica Ceca.

Cosa comprare in Repubblica Ceca

È dalle tante sfaccettature della tradizione ceca nascono souvenir unici da portare con voi in Italia una volta terminato il viaggio in queste terre ricche di storia e antichi saperi. Dalle creazioni in legno al delicato cristallo, dalle tradizioni enogastronomiche ai regali artistici, ecco cosa scegliere alla ricerca del souvenir ideale.

Giocattoli in legno e marionette artigianali

Sinonimo di forte tradizione artigianale, i giocattoli di legno sono un simbolo della Repubblica Ceca, in particolare le marionette. Il regalo perfetto da fare ai bambini come ricordo della vacanza trascorsa in questo territorio.

Quella delle marionette e dei burattini è un’arte che ha una lunga storia, tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri, non a caso riconosciuta tra i patrimoni immateriali dall’UNESCO. In Repubblica Ceca esistono ancora nove teatri professionali in cui assistere a spettacoli di marionette, messi in scena da circa un centinaio di compagnie indipendenti.

Di negozi che producono queste creazioni in legno, che comprendono anche animali da trascinare, trenini e tanti altri oggetti, se ne trovano in ogni città ceca. Avrete soltanto l’imbarazzo della scelta!

Fonte: iStock

Liquore Becherovka

Con una gradazione alcolica del 38,5%, il Becherovka è il liquore alle erbe originario di Karlovy Vary, un digestivo molto popolare in Repubblica Ceca, nonché un rimedio naturale contro mal di gola e raffreddore.

Viene prodotto fin dal 1807 e viene tipicamente servito ben freddo. Con questo liquore potrete anche ricreare in casa un delizioso cocktail: si chiama Beton ed è nato nel 1967 in occasione dell’Expo, diventando molto popolare negli anni ’90. Si prepara con Becherovka e tonica.

Cioccolato e miele locale

Tra le bancarelle e le vetrine di molti mercatini e negozi specializzati, potrete trovare due delle più celebri tipicità gastronomiche ceche: il cioccolato e il miele, prodotti di alta qualità artigianale e dai sapori autentici, che potrete portare con voi come regalo da fare ad amici e parenti in Italia.

Li potrete trovare nelle diverse cioccolaterie artigianali sottoforma di tavolette, praline e squisiti prodotti al cioccolato con ingredienti locali e biologici, e da piccoli apicoltori locali in cui acquistare anche il miele di tiglio, profumatissimo e proveniente dalle regioni boscose, il miele millefiori e altri prodotti derivati come l’idromele (medovina), un vino al miele tradizionale che viene servito soprattutto nei mercatini o in tipici locali rustici.

Il cristallo di Boemia

Se volete farvi un regalo prezioso e di qualità, Praga offre diverse occasioni per acquistare il rinomato cristallo di Boemia. Prodotto fin dal XIII secolo, questo raffinato materiale è famoso in tutto il mondo per la qualità, la brillantezza e la sua lavorazione artigianale. Troverete bicchieri, vasi, lampadari e gioielli realizzati con il cristallo di Boemia, ma fate attenzione ai falsi: i pezzi autentici sono spesso accompagnati da un certificato e hanno un prezzo proporzionato alla qualità.

Fonte: iStock

Granato ceco (Bohemian Garnet)

Si chiama Bohemian Garnet ed è un’altra specialità ceca che non farete fatica a trovare a Praga: il Granato ceco è una pietra preziosa dal colore rosso rubino intenso, usata per creare gioielli di ottima qualità come anelli, pendenti, orecchini e spille (ma anche in questo caso prestate molta attenzione alle imitazioni, i pezzi originali sono spesso accompagnati da certificati di autenticità). Perché non stupire con un gioiello impreziosito dal Bohemian Garnet?

Set di qualità per le belle arti

Volete fare un regalo speciale a chi è appassionato di disegno? Niente di meglio dei set di uno dei marchi di prodotti artistici più famosi anche in Italia: Koh-I-Noor Hardtmuth. File di matite colorate, pastelli, tempere e tanti altri attrezzi di belle arti di elevata qualità vengono prodotti proprio in Repubblica Ceca ed hanno prezzi più accessibili rispetto a quelli italiani. Un souvenir per alimentare la vena artistica delle persone a cui volete bene e un pensiero decisamente utile.

Ricami e pizzi cechi

Un’altra tradizione tramandata di generazione in generazione in diverse regioni del Paese è quella dei pizzi e dei ricami, una delle forme più raffinate dell’artigianato popolare che affonda le proprie radici nel Medioevo. Le zone più famose per questa arte sono Vamberk, considerata la capitale del merletto ceco, Sedlice e Prachatice. In queste regioni troverete tantissime creazioni di pizzi e ricami, ma anche nel resto del Paese e a Praga. Realizzati ancora oggi a mano sottoforma di centrini, tovaglie, ornamenti natalizi e quadri decorativi, potrete acquistarli in tanti negozietti e mercati locali. Sono souvenir autentici, eleganti e ricchi di storia.

Ceramiche ceche

Oltre ai pizzi, ai vetri e alle pietre preziose, la Repubblica Ceca conta anche una larga tradizione nella decorazione delle ceramiche. Si chiama Český porcelán, e quella del marchio Dubí è una delle porcellane più famose, ovvero la “ciprová” (che significa ceppo blu): si tratta di un elegante motivo floreale blu cobalto stampato o dipinto a mano, ispirato alle porcellane cinesi, ma rielaborato in stile europeo. Potrete trovare in diversi negozi specializzati tante varietà di porcellana ceca sottoforma di set da tè o caffè, di piatti, zuppiere e alzate da torta, ma anche di tanti diversi oggetti decorativi, scatoline e statuine.

Cosa comprare a Praga

Tra le viuzze acciottolate del centro storico (chiamato Staré Mesto) e le piazzette di Praga, sono tante le occasioni per acquistare originali souvenir e ricordi memorabili del viaggio. Dai negozietti tradizionali ai centri commerciali, come il famoso Palladium con più di 170 negozi dove fare shopping a prezzi favorevoli, fino ai mercati rionali (come quello di via Havelská) e i mercatini delle pulci (come quello di Prazska Trznice, situato nella parte meridionale del quartiere di Holešovice), avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco una selezione di ciò che potrete acquistare a Praga come souvenir e regalo da fare ad amici e parenti.

Stampe e articoli ispirati ad Alphonse Mucha

Appassionati di arte e non solo, il souvenir semplice, ma d’effetto, è un poster ispirato alle opere del grande Alfons Mucha, artista dell’Art Nouveau che visse a Praga. Si trovano anche libri, calendari e oggetti splendidi legati alla sua arte in diversi negozi e nel Museo Mucha.

Orologio astronomico in miniatura

Volete portare uno dei simboli di Praga a casa con voi? Potreste acquistare un orologio ispirato al celebre Orologio Astronomico di Praga che si trova in piazza della Città Vecchia. Se ne trovano sottoforma di souvenir e in diverse fatture e dimensioni nel cuore della città.

Fonte: iStock

Cosmetici a base di birra

Avete mai sentito parlare delle Beer Spa? Ebbene sì, a Praga potrete vivere l’esperienza di farvi coccolare nelle cosiddette terme della birra, con trattamenti di benessere a base di questa bevanda alcolica. Così, ad esempio, ci si immerge in vasche di legno di quercia riempite con una miscela calda di acqua, luppolo, lievito e malto, utilizzati nella produzione della birra ceca e portatori di diverse proprietà benefiche: il luppolo ha effetti antisettici e rilassanti, mentre il lievito è ricco di vitamina B.

Proprio in queste Beer Spa (ma anche in altri negozi e profumerie) potrete acquistare una varietà di prodotti cosmetici a base di birra, come creme, shampoo, balsami, maschere per capelli e saponi. Un regalo originale e benefico che sicuramente verrà apprezzato.

Birra personalizzata

Restando nel mondo della birra, perché non optare per un regalo unico indirizzato ai veri addicted di questa bevanda? Ad esempio, nel Museo della birra di Praga potrete imbottigliare la vostra birra, con tanto di etichetta personalizzata, mentre a poca distanza sorge anche il Pilsner Museum (Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, in Piazza San Venceslao), un vero tempio della birra arricchito da percorsi multimediali e immersivi in cui poter acquistare bottiglie speciali, edizioni limitate o bicchieri da collezione da personalizzare con tanto di incisione.

Dischi in vinile e musica classica

Paese che vai, musica tradizionale che trovi. Anche la Repubblica Ceca ha una larga storia musicale, che va dal folk alla classica e che potrete trovare condensata in dischi e CD nei tanti negozi specializzati. Il più grande di questi è il Bontonland di Praga.