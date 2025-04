Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Malta è un piccolo arcipelago situato nel cuore del Mediterraneo, tra la Sicilia e la costa africana, che attira ogni anno numerosi turisti. Questo angolo di paradiso è conosciuto per le sue acque cristalline e le spiagge, per i servizi che rispondono a tutte le esigenze di viaggio, ma anche per essere una meta ideale per vacanze studio, dove imparare l’inglese in un contesto giovanile e smart. Per chi si prepara a vivere una vacanza a Malta, ecco qualche idea di souvenir che riflettono la tradizione, l’artigianato e la cultura locale; oltre a qualche spunto per lo shopping e cosa conviene comprare.

Dolci tradizionali: gli Imqaret

Un vero e proprio simbolo della tradizione maltese sono gli Imqaret, dolci tipici ripieni di datteri, con un sapore che conquista ogni palato. La versione più comune si trova in chioschi sparsi per l’isola, dove vengono fritti al momento e serviti ancora caldi, ma se volete portarli a casa come souvenir, potete trovarli già confezionati, perfetti da mettere in valigia.

Altri prodotti gastronomici

La gastronomia maltese è un altro elemento che caratterizza profondamente la cultura dell’isola, e sono diversi i prodotti che potete acquistare per ricordare il vostro soggiorno. Tra i più apprezzati c’è il vino maltese, che purtroppo non viene esportato, quindi l’unico modo per gustarlo è comprarlo direttamente sull’isola (attenzione solo ai limiti per il trasporto di vino e alcolici in aereo). Le cantine locali offrono bottiglie pregiate che rappresentano il perfetto souvenir per gli amanti del vino.

Anche l’olio d’oliva prodotto da varietà di olive autoctone è un ottimo ricordo gastronomico. Se siete amanti della cucina, non potrete fare a meno di portare a casa una bottiglia di salsa di pomodoro dolce, tipica del paese, ideale da spalmare sul pane per uno spuntino estivo.

Il sale di Gozo, raccolto artigianalmente nelle saline, è un altro prodotto interessante, così come la gbejna, un formaggio tipico a base di latte di capra, che può essere acquistato fresco o conservato sotto olio o con spezie.

Infine, non dimenticate di portare con voi una bottiglia di Kinnie, una bibita analcolica maltese che mescola il sapore di aranciata e chinotto, perfetta per rinfrescarsi nelle calde giornate estive.

Playmobil, made in Malta

Se viaggiate con bambini, o per appassionati e collezionisti, non c’è souvenir più divertente e caratteristico di un Playmobil. A Malta, infatti, ha sede una delle fabbriche di produzione di questi celebri giocattoli, e potete trovarne una versione esclusiva: il Playmobil Cavaliere, ispirato alla tradizione locale (nel caso potreste approfittarne per una visita al Playmobil Fun Park).

La Croce di Malta

Un altro souvenir che racconta la cultura locale è la Croce di Malta, simbolo nazionale, che potete trovare in numerosi formati e materiali, ma la versione più elegante è senza dubbio quella in filigrana. Questa tecnica artigianale, che prevede l’intreccio di fili d’argento o d’oro, è una tradizione fortemente radicata nell’isola. Il Ta’Qali Craft Village è il posto ideale per acquistare gioielli in filigrana, dove le piccole boutique offrono pezzi unici, realizzati a mano con maestria.

Il pizzo a tombolo

Il pizzo a tombolo è un’altra tradizione che Malta conserva gelosamente. Questa antica tecnica di lavorazione del filo viene tramandata da secoli e, ancora oggi, è possibile vedere le artigiane maltesi al lavoro nei villaggi rurali, in particolare a Gozo. Cuscini, tovaglie, centrini e anche abbigliamento sono solo alcune delle creazioni che potete acquistare, oggetti che sono testimonianza di una tradizione che resiste nel tempo e che aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza agli ambienti di casa.

Vetro soffiato di Malta

Se siete alla ricerca di un souvenir raffinato e di classe, i manufatti in vetro soffiato sono un must. Mdina Glass, il celebre polo produttivo nei pressi dell’antica capitale maltese, offre una vasta gamma di vasi, stoviglie e oggettistica elegante, tutti realizzati con la tecnica del vetro soffiato. Questi oggetti sono veri e propri pezzi d’arte, e molte delle creazioni sono anche decorate con colori vivaci che richiamano i paesaggi del Mediterraneo.

Le illustrazioni di Te fit-Tazza

Un’altra interessante iniziativa che merita di essere scoperta è Te fit-Tazza, un progetto che propone una serie di illustrazioni su oggetti e luoghi popolari della cultura maltese. Le stampe, che rappresentano scene quotidiane, tradizioni e luoghi iconici di Malta, stanno riscuotendo un enorme successo sia a livello locale che internazionale. Se vi piace l’idea di portare a casa un ricordo di Malta che arredi raccontando la vita quotidiana dell’isola, queste illustrazioni sono la scelta giusta.

Ceramiche e Pietra Calcarea

Gli amanti dell’artigianato troveranno sicuramente interessante la ceramica artigianale di Malta, che spesso riprende i motivi tradizionali delle piastrelle maltesi. Artigiani locali come quelli di Villa Bologna Pottery e Stephanie Borg realizzano una selezione di oggetti che vanno dalle tazze alle piastrelle decorative, perfetti per portare a casa un pezzo di Malta.

Infine, non dimenticate gli oggetti in pietra calcarea, la tipica pietra mielata con cui sono costruite molte delle case maltesi. Questa pietra viene trasformata in bellissimi souvenir, come sculture e oggetti decorativi, che portano con sé un pezzo dell’architettura storica dell’isola.