Francoforte, quando visitarla: clima, temperatura e periodo migliore

È tra le città più apprezzate della Germania, conosciuta come la sua “Mainhattan”, perché per certi versi ricorda lo storico distretto di New York: quei palazzi altissimi che svettano verso l’alto e il suo skyline ci portano alla scoperta di un luogo incredibilmente vasto e unico. Stiamo parlando di Francoforte, che non è affatto una città grigia e fredda: scopriamo insieme quando visitarla, concentrandoci sul clima e sulla temperatura, per prenotare nel periodo ideale.

Clima e temperatura di Francoforte in base alle stagioni

Il clima di Francoforte sul Meno viene definito leggermente continentale, quindi gli inverni sono generalmente freddi ma non estremamente gelidi, e invece in estate le temperature si alzano divenendo piacevolmente calde, ma non insopportabili. Siamo nella Germania sud-occidentale, in un luogo da cartolina. Prima di prenotare, è importante tuttavia farsi un’idea del clima che ci attende in base alle stagioni.

Da febbraio ad aprile, le precipitazioni sono praticamente inesistenti, ma più in generale non piove spesso a Francoforte: si parla di circa 540/600 mm l’anno, con temporali improvvisi durante la stagione estiva. In inverno il clima è freddo, con temperature che si mantengono sopra lo zero ma che precipitano di notte. Qui il clima è influenzato dai venti dell’oceano, o dalle masse di aria fredda della Russia. Segnaliamo inoltre che in inverno nevica spesso.

Più particolare il periodo della primavera, in cui le giornate fredde si alternano con un timido sole primaverile e non mancano nevicate persino ad aprile. Il meteo di Francoforte tuttavia non è sempre così stabile, anzi viene definito addirittura imprevedibile poiché neve e pioggia si alternano in base alle stagioni. L’estate è un periodo piuttosto caldo, anche se i temporali estivi sono abbastanza frequenti. Più piacevole il clima in autunno, anche se naturalmente verso ottobre e novembre si intensificano fenomeni come gelate o nebbia. Le temperature oscillano tra 1-4/5°C durante gennaio e febbraio, ma la media si alza tra marzo e maggio, quando la massima raggiunge i 12-20°C. In estate fa caldo, ma la temperatura varia da una minima di 17°C a una massima di 27°C.

Il periodo migliore per visitare Francoforte

Francoforte è la quinta città della Germania per grandezza, e si trova in una posizione suggestiva, attraversata dal fiume Meno. Questa metropoli ha tanto da offrire e sono diverse le cose che possiamo fare e vedere; per questo è molto importante scegliere il periodo giusto per visitarla, considerando che comunque viene definita una città a misura d’uomo, ben servita con i mezzi e persino ideale da visitare a piedi.

Quella di Francoforte rientra tra le zone più calde della Germania da visitare in estate anche se le temperature non sono così estreme come in altri paesi europei: dal punto di vista del clima, il periodo migliore per visitarla è probabilmente quello che va da aprile a settembre, quindi in piena primavera o estate. Tuttavia, in inverno, Francoforte è estremamente suggestiva, soprattutto durante le festività natalizie, ma dobbiamo tenere presente che le temperature possono scendere al di sotto dello zero, quindi se prevediamo di strutturare un itinerario carico di cose da vedere è meglio propendere per un periodo più stabile per il clima.