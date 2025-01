Zakopane, in Polonia: la bellezza dei monti appena fuori Cracovia

Fonte: iStock Le valli appena fuori Zakopane

A un paio d’ore circa dalla città di Cracovia, si trova una delle destinazioni di montagna più interessanti e belle della Polonia. Si tratta di Zakopane, considerata la “capitale invernale” polacca perché, proprio durante la stagione fredda, si riempie di gente e di attività da fare. D’estate o nel resto dell’anno, però, l’interesse che riesce a suscitare nei viaggiatori non è da meno. Situata ai piedi dei Monti Tatra, Zakopane è una destinazione ideale per chi cerca natura, cultura e avventura. E, perché no, anche un po’ di cose buone da mangiare e tanto relax.

Come arrivare a Zakopane da Cracovia

Zakopane dista circa 110 km da Cracovia. La si raggiunge molto facilmente in vari modi, anche per una gita fuori porta di un giorno solamente:

In autobus

Gli autobus sono il mezzo più popolare ed economico per viaggiare da Cracovia a Zakopane. Ci sono diverse compagnie che lavorano bene in Polonia e non sarà difficile trovare biglietti economici per spostars da una città all’altra. Gli autobus partono regolarmente dalla stazione di Cracovia (situata accanto alla stazione ferroviaria principale, Kraków Główny). Il viaggio dura circa dalle due alle tre ore , a seconda delle linee che si scelgono, e i biglietti costano circa 5€.

Anche spostarsi in treno, in Polonia, è facile. Zakopane e Cracovia sono unite da una linea ferroviaria sulla quale non ci sono corse frequenti ma sono, a ogni modo, presenti. Il viaggio è più lungo che con l’autobus (quasi quattro ore) ma regala un panorama davvero degno di nota. I prezzi partono da circa 3€ e possono arrivare fino a circa 17€ per tratta. Prendendo i biglietti in anticipo, si spende meno.

Se preferisci viaggiare in autonomia, puoi noleggiare un’auto a Cracovia. Il tragitto segue la strada nazionale n.7 (nota come “Zakopianka”), che è ben segnalata ma può essere trafficata, soprattutto nei fine settimana e durante l’alta stagione. Come dicevamo all’inizio del post, impiegherai circa due ore per spostarti da Cracovia a Zakopane.

Nel cuore di Zakopane: cosa vedere

Hai deciso di passare solo un giorni a Zakopane ma chiedi solo il meglio dal tuo viaggio in Polonia? Benissimo, ci sono due elementi principali che ti presenteranno questa città nel migliore dei modi

Iniziamo con Ulica Krupówki, ovvero la via principale di Zakopane. Krupówki è considerata il cuore di tutta quest’area della Polonia. Questo è il luogo ideale per passeggiare tra negozi di artigianato locale e bancarelle che vendono prodotti tipici, come molti di quelli che troverai anche sui menù dei numerosi ristoranti di cui è particolarmente ricca questa via.

Il secondo elemento da ammirare a Zakopane sono alcune delle sue abitazioni. Le case in stile Zakopane, progettate dall’architetto Stanisław Witkiewicz, sono un vero gioiello culturale. Queste strutture si distinguono per l‘uso predominante del legno, i tetti spioventi e i precisi dettagli decorativi, che riflettono l’essenza della cultura montana polacca. Witkiewicz creò questo stile come celebrazione delle tradizioni locali, trasformandolo in un simbolo di orgoglio nazionale e unicità architettonica.

Zakopane for hikers: i luoghi per chi ama camminare

Se hai deciso di trascorrere qualche giorno a Zakopane per passeggiare e fare escursioni, ci sono alcuni luoghi da tenere fortemente in considerazione. Come potrai notare osservando la mappa della Polonia, Zakopane si trova nell’estremo sud della nazione, quasi al confine con la Slovacchia. Quel territorio è compreso nel Parco Nazionale dei Monti Tatra, un vero e proprio collettore di esperienze di cammino adatte a ogni livello di preparazione.

Un luogo molto bello dove andare a camminare nei dintorni di Zakopane è Morskie Oko, un lago alpino di straordinaria bellezza, perfetto per escursioni. Morskie Oko, che significa “Occhio del Mare“, è il lago alpino più grande dei Monti Tatra. Per raggiungerlo si percorre un sentiero di difficoltà medio-bassa, lungo circa nove chilometri. Un sentiero non proprio corto ma capace di regalare una vista che non ha pari.

Il Monte Kasprowy Wierch è una delle cime più amate dei Monti Tatra e un’attrazione molto amata dagli appassionati di natura e trekking che si fermano qualche giorno a Zakopane. Lo si raggiunge molto facilmente grazie una moderna funivia, che parte dal villaggio di Kuźnice, poco distante da Zakopane. La cima è quindi accessibile a tutti, malgrado i suoi oltre 1900 metri d’altitudine.

Il viaggio in funivia è una vera e propria esperienza, grazie alla vista sull’ambiente circostante. Chi ama camminare approfitta, solitamente del fatto che, dall’area di arrivo della funivia, partono diversi sentieri di difficoltà e lunghezza differente. In inverno, questa montagna è uno dei luoghi più amati dove sciare in Polonia.

Zakopane e il relax: le attività per chi ama terme e tranquillità

Trascorrere parte del proprio viaggio in Polonia in montagna non significa, necessariamente, dover camminare fino a chissà che vetta ogni giorno. Zakopane e i suoi dintorni sono perfetti anche per chi ama le vacanze fatte di relax, terme e attività più rilassanti e culturali da fare da soli, in compagnia oppure in famiglia con bimbi al seguito.

Hai amato l’architettura particolare delle case di Zakopane? Bene: allora raggiungi Chocholów e passeggia tra le sue vie. Questo villaggio è famoso per le sue case in legno tradizionali, costruite interamente con tronchi di larice. Quella che ammirerai qui è l’architettura regionale dei Monti Tatra, con abitazioni che risalgono al XIX secolo ancora perfettamente conservati. La bellezza del villaggio è particolarmente suggestiva in primavera, quando a fare da contorno alle case ci sono prati fioriti e montagne imponenti ancora parzialmente innevate.

Un viaggio all’insegna del relax non può non considerare almeno una giornata da trascorrere interamente alle terme. Raggiungendo Zakopane, ti troverai molto vicino a due luoghi interessanti: le Terme di Bukowina e quelle di Białka Tatrzańska. Queste due località offrono un’esperienza unica grazie alle acque termali provenienti dalle profondità dei Monti Tatra. Le piscine, sia interne che esterne, sono alimentate da acque ricche di minerali con proprietà benefiche per la pelle e il sistema muscolare. Oltre alle piscine, questi stabilimenti saune, bagni di vapore e zone relax con una vista invidiabile.

Bukowina è famosa per la sua atmosfera lussuosa e tranquilla, mentre Białka Tatrzańska è particolarmente apprezzata per le sue attività amate da chi viaggia con bimbi al seguito, vista la presenza, per esempio, di divertenti scivoli d’acqua e piscine delle quali è possibile giocare. Entrambe le località sono aperte tutto l’anno, con tipi di biglietti diversi: un ingresso standard (per un adulto che vuole accedere sia alle saune che alle piscine delle terme di Bukovina, per esempio, costa circa 25€).

Zakopane e l’avventura: stimolare l’adrenalina in viaggio

A Zakopane e nei suoi dintorni non mancano le occasioni per far crescere il proprio livello di adrenalina. Le attività outdoor, diverse dal trekking, sono innumerevoli. Un luogo perfetto da visitare per chi vuole unire viaggio e avventura è l’area delle Grotte di Mroźna. Queste cavità rocciose sono un’attrazione imperdibile per gli appassionati di speleologia e natura.

Questo complesso di grotte offre un percorso accessibile anche ai visitatori meno esperti, con un sentiero illuminato che si snoda tra stalattiti, stalagmiti e affascinanti formazioni rocciose. La temperatura interna è costantemente fresca, rendendole una meta ideale nelle calde giornate estive. La visita è possibile solo durante la stagione turistica.

Un qualcosa che non può mancare, quando si visita Zakopane e i suoi dintorno, è un po’ di mountain bike. I percorsi presenti in quest’area della Polonia sono innumerevoli e non mancano i sentieri perfetti per un’attività adrenalinica come il downhill. Nella zona esiste una segnaletica particolare per identificare le diverse attività da fare in bici lungo i sentieri. Come è facile comprendere, i percorsi dedicati al downhill sono vietati ad altri tipi di attività, al fine di garantire un’esperienza sicura e sempre divertente. Se sei alle prime armi, però, contatta una guida locale o un istruttore e trasforma il tuo viaggio a Zakopane nell’occasione per imparare uno sport nuovo.

Un luogo da tener presente, sempre se ami pedalare, è Gubalówka. Si tratta di una collina panoramica facilmente raggiungibile in funicolare. Molti appassionati di bici caricano il proprio mezzo sulla funicolare e, una volta raggiunta la sommità, intraprendono i percorsi più adatti ai loro livelli di allenamento e voglia di avventura.

Zakopane per buongustai: cosa mangiare e bere

Zakopane è considerata anche una destinazione perfetta per gli amanti della buona cucina. Un viaggio da queste parti è anche una buona occasione per indugiare un po’ nell’assaggio della cucina regionale, per notare la differenza dai piatti tipici di Varsavia o quelli che si assaggiano a Cracovia o Danzica, giusto per citare qualche luogo.

Il piatto simbolo della regione è l’Oscypek, un formaggio affumicato di latte di pecora, spesso servito caldo a merenda, accompagnato da marmellata di mirtilli rossi o frutti di bosco, tutti molto reperibili sui Monti Tatra. Tra i piatti principali spiccano la Kwaśnica, una zuppa a base di crauti e carne affumicata.

Nei ristoranti tradizionali, quando la stagione lo concede e se di tuo gusto, potrai anche assaporare piatti a base di selvaggina, accompagnata quasi sempre da patate o spätzle. Infine, Zakopane ha il proprio vin brulè, disponibile anche fuori dall’inverno. Si chiama Grzaniec e non ti sarà difficile riconoscerlo, grazie al suo profumo speziato e intenso.