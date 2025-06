Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Cosa fare a Washington in estate

Gli Stati Uniti sono un viaggio da sogno per molti e Washington, che ne è la capitale, è un ottimo punto di partenza per scoprirli. La città vibrante e con atmosfere in perfetto stile USA colpisce dritto al cuore, soprattutto durante l’estate. Motivo in più per scegliere di partire proprio in questi mesi? È la stagione top per un viaggio a Washington DC (o semplicemente DC) anche grazie ai nuovi voli diretti dall’Italia. Ma non è di certo l’unica valida motivazione.

Molti musei sono gratis

Non puoi dire di essere stato a Washington senza visitare almeno uno degli Smithsonian Museums. Dalla Sala dei Fossili del Museo di Storia Naturale, con T-Rex e mammut lanosi, al National Air and Space Museum per sognare tra le stelle, fino alle esperienze interattive nei musei per bambini: ce n’è davvero per tutti. E la cosa più incredibile è che la maggior parte di queste meraviglie… è gratis.

Voli diretti da Venezia

Niente più cambi e attese interminabili: dall’estate 2025 chi sogna di visitare Washington può farlo con un nuovo collegamento diretto dall’Italia partendo dall’aeroporto di Venezia grazie ai voli di United Airlines.

I nuovi scali dalla Serenissima creano un ponte verso gli USA toccando sia la capitale sia Dallas. E per chi volesse fare un viaggio negli Stati Uniti più completo ricordiamo che sono attive anche voli per Atlanta e New York dal Veneto coperti dalla compagnia Delta Airlines.

Fonte: iStock

Festival Awesome Con

Durante l’estate a Washington è programmato l’Awesome Con, il festival geek per eccellenza che qonsuita nerd, appassionati di fumetti, serie TV e cultura pop. Un’esplosione di colori, cosplay e creatività dove non si parla solo di Star Wars ma vengono proposte tantissime iniziative family friendly a tema fantasy e sci-fi.

Pride

Come per molte città in estate si celebra il Pride Festival e Washington non è da meno. Un’esplosione di colori per sostenere la comunità LGBTQ+ con una parata, una festa e un invito alla riflessione. La capitale degli stati uniti si mostra inclusiva e potente: un evento imperdibile per chi è qui in questo periodo dell’anno.

Visitare i giardini acquatici

Se hai bisogno di una pausa verde, lontano dal turismo di massa, dirigiti ai Kenilworth Aquatic Gardens, un vero e proprio angolo nascosto con laghetti, ninfee, bambù acquatici e una fauna sorprendente (aironi, tartarughe, farfalle). Le passerelle ti portano nel cuore di uno scenario da sogno, dove ogni passo sembra una pennellata impressionista.

Fringe Festival

Se ami l’arte che sorprende, il Capital Fringe Festival è la tua tappa obbligata. Ogni estate, centinaia di artisti indipendenti portano in scena spettacoli fuori dagli schemi in teatri alternativi, bar, loft e cortili nascosti.

Dal musical politicamente scorretto alla stand-up che ti fa ridere e riflettere, ogni performance è una piccola rivoluzione artistica. E non serve essere critici teatrali per apprezzarlo: basta la voglia di scoprire storie nuove, raccontate con passione e tanto cuore. Fringe è quella ventata di arte libera e sfacciata.

Otakon

Cosa succede quando migliaia di appassionati di anime, manga e cultura giapponese si incontrano nella capitale americana? Nasce Otakon, una delle convention più vivaci, creative e kawaii d’estate.

Tra gare cosplay, workshop, anteprime cinematografiche e gadget da collezione, Otakon è un sogno a occhi aperti per chi ama l’Asia e il suo lato più pop. Ma è anche un modo divertente per avvicinarsi a una cultura diversa, scoprire nuovi trend e, perché no, provare un ramen autentico mentre qualcuno vestito da Naruto ti saluta sorridendo.

Summer restaurant week

Se pensi che Washington sia solo musei e monumenti, aspetta di scoprire la sua scena food. E non c’è occasione migliore della Summer Restaurant Week per farlo: una settimana in cui i migliori ristoranti della città propongono menu esclusivi a prezzo fisso, con tre portate da sogno a costi super accessibili. Puoi passare dalla cucina etiope ai piatti fusion, dai rooftop con vista al brunch sul patio, il tutto esplorando una capitale che sa stupire anche con forchetta e coltello. Per i foodie, è una missione. Per tutti gli altri, un motivo in più per restare un giorno in più.

Festival del barbecue

Non è estate negli USA senza un barbecue. Ma a Washington, il barbecue diventa festival, gara e rito collettivo. Ogni anno, i migliori pitmaster del Paese si sfidano a colpi di ribs, brisket e salse segrete, mentre il profumo della carne affumicata riempie le strade e le papille gustative impazziscono. Tra cooking show, degustazioni, musica live e attività per bambini, questo evento è un tripudio di sapori e sorrisi. Se ami la carne alla griglia, questo è il paradiso. Se non la ami… potresti cambiare idea.

Cinema all’aperto

L’estate in città significa anche cinema all’aperto. Parchi, piazze e quartieri si trasformano in sale sotto le stelle, con proiezioni gratuite che spaziano dai grandi classici ai successi recenti. Porta una coperta, qualcosa da sgranocchiare e goditi l’esperienza magica di un film al tramonto con lo skyline di Washington sullo sfondo.

In bici alla scoperta della città

Grazie alla rete bikeshare, girare D.C. in bici è facilissimo e divertente: sono disponibili oltre 3.000 bici e 300 stazioni, puoi esplorare il National Mall, i quartieri storici e i parchi in piena libertà, con il vento tra i capelli e zero stress. L’ideale per chi ama viaggiare slow ma senza rinunciare a vedere tanto.

Fonte: iStock

DC Jazz Fest

Quando l’estate volge al termine, il DC Jazz Festival la saluta con classe. Una line-up stellare di artisti jazz da tutto il mondo anima locali storici, spazi all’aperto e bar sul fiume, per un festival che è musica ma anche identità e orgoglio culturale. E non pensare che sia “roba da esperti”: il jazz qui è popolare, accessibile, travolgente. Puoi ballare, rilassarti, imparare qualcosa di nuovo e sentirti parte di qualcosa di più grande. La capitale ha groove, e tu non vorrai perdertelo.

Queste sono solo alcune delle proposte delle tante attività che si possono fare a Washington in estate ma ci sono, ovviamente, i classici monumenti da non perdere che sono un must anche durante i mesi più caldi.