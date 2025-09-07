Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Ville e Giardini Medicei Veduta panoramica del giardino della Villa Medicea di Castello

La Villa Medicea di Castello si staglia nei dintorni di Firenze, immersa in una campagna ancora intatta. Semi-isolata, appare ai lati della strada che serpeggia tra le colline verso Prato e, già dall’esterno, trasmette una sensazione di quiete e vera bellezza, preludio alle meraviglie artistiche e botaniche che accoglie al suo interno.

La sua storia affonda le radici in un passato ben più remoto del Rinascimento: il nucleo originario non era infatti un’elegante dimora, bensì una torre difensiva del XII secolo, che sorgeva in posizione strategica lungo il percorso dell’antico acquedotto romano destinato a portare l’acqua dalla Val di Marina a Firenze. Nel Trecento la proprietà era già nota come “Il Vivaio”, appellativo che derivava dalle ampie vasche poste in prossimità dell’attuale piazzale d’ingresso.

Il destino cambiò radicalmente nel 1477, quando entrò nel patrimonio della famiglia Medici: l’acquisto fu opera di Giovanni e Lorenzo di Pierfrancesco, cugini del celebre Lorenzo il Magnifico. A Castello, il filosofo Marsilio Ficino trasmise al giovane Lorenzo di Pierfrancesco la visione umanistica che avrebbe segnato l’epoca.

Non è un caso se proprio per tale dimora Botticelli concepì due capolavori assoluti della pittura rinascimentale, “La Nascita di Venere” e “La Primavera”, oggi custoditi agli Uffizi, ma pensati proprio per celebrare la cultura e la raffinatezza che qui si respirava.

Un’architettura in continua trasformazione

Come accade a molte residenze della campagna fiorentina, anche Castello rivela un’identità stratificata, modellata da secoli di ampliamenti e rinnovamenti. Dopo l’acquisto dei Medici, le prime trasformazioni cercarono di inglobare le strutture già esistenti, in particolare quelle a ovest del palazzo medievale. Da questo intervento nacque il curioso disallineamento tra villa e giardino, che ancora oggi colpisce lo sguardo.

La svolta arrivò nel Cinquecento con Cosimo I de’ Medici: sotto il suo governo la villa venne ingrandita fino a raddoppiare la superficie originaria e ad assumere una configurazione molto simile a quella attuale. Furono chiamati a intervenire artisti e architetti di prim’ordine: Niccolò Pericoli, detto il Tribolo, Giorgio Vasari e Bernardo Buontalenti, che plasmarono un complesso che cercava di conciliare le irregolarità preesistenti con l’ideale rinascimentale di ordine e simmetria.

Il giardino, modello del sogno rinascimentale

Stefano Casati-Ufficio Stampa

Se l’architettura della villa racconta l’ambizione dei Medici, è nel giardino che il loro progetto culturale e politico si manifesta in modo più evidente. Considerato il prototipo del giardino all’italiana del Cinquecento, venne ideato come uno spazio di potere e di bellezza, destinato a riflettere l’armonia del buon governo.

Il disegno generale fu affidato al Tribolo, che immaginò un impianto grandioso, animato da giochi d’acqua alimentati grazie a un sofisticato sistema idraulico proveniente dalla sorgente della Castellina. Il giardino non era solo un luogo di delizie, ma un palcoscenico allegorico in cui fontane, statue e grotte celebravano la figura di Cosimo I e il suo ruolo di guida pacificatrice della Toscana.

Tra gli elementi più suggestivi spicca la fontana di Ercole e Anteo, opera del Tribolo e di Pierino da Vinci, coronata dal gruppo bronzeo di Bartolomeo Ammannati, e ancora più sorprendente è la Grotta degli Animali, detta anche del Diluvio: una scenografia straordinaria in cui marmi policromi scolpiti raffigurano creature immerse in una simulazione di grotta, animata in origine da spettacolari giochi d’acqua.

Ma non è tutto. Il giardino vanta ancora oggi una collezione di agrumi che non ha eguali al mondo: cinquecento piante, molte delle quali discendenti dalle varietà coltivate dai Medici, alcune con oltre tre secoli di vita. Da aprile a ottobre i vasi adornano i viali e i parterre, mentre in inverno trovano riparo nelle antiche limonaie.

Accanto agli agrumi, un piccolo gioiello botanico è rappresentato dal giardino delle erbe officinali e dalla Stufa dei mugherini, dove prospera il prezioso gelsomino indiano di Goa, fiore raro che diede il nome alla serra del “Giardino segreto”.

Dal fasto granducale alla modernità

Nei secoli successivi, la villa conobbe nuove stagioni. Passò ai Lorena, che rielaborarono il giardino in senso più pittoresco, e in seguito ai Savoia, che nel 1919 la donarono allo Stato italiano. Da quel momento Castello smise di essere una residenza privata per diventare patrimonio collettivo, con una nuova vocazione culturale.

Oggi la villa ospita l’Accademia della Crusca, la più prestigiosa istituzione dedicata alla lingua italiana, e l’Opera del Vocabolario Italiano. Non tutte le sale sono accessibili al pubblico: tra quelle di maggior fascino vi è la Sala delle Pale, dove campeggiano gli stemmi dei membri storici dell’Accademia, testimonianza della lunga tradizione che lega Castello al sapere.

Il giardino, invece, continua a vivere come luogo di incontro tra arte e natura. È visitabile liberamente e fa parte della Rete Europea dei Giardini Storici, a conferma del suo ruolo di modello e riferimento a livello internazionale.