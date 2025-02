Sanremo 2025, viaggio fra le isole delle canzoni dei The Kolors

I The Kolors nei testi delle loro canzoni sembrano sempre invitarci a viaggiare, come a Ibiza, per uscire dalla nostra zona di comfort e quest'anno a Sanremo 2025 ci parlano di due isole, Mykonos e Portorico

Anche quest’anno, come lo scorso 2024, al Festival di Sanremo tra i cantanti “big” in gara (per il terzo anno, per l’esattezza) ritroviamo i The Kolors, una band italiana nata a Napoli nel 2009 (il cui front leader è il giovane cantante in arte Stash), che ha già scritto e performato grandi successi, come le hit dal sapore estivo “Italodisco” o “Un ragazzo e una ragazza”.

La band sembra essere amante dei viaggi, dell’avventura e delle good vibes, l’atmosfera estiva frizzante e leggera che si ritrova, indubbiamente, sulle belle isole mediterranee e non solo: non è solo una sensazione, perché i The Kolors hanno più volte citato apertamente delle isole nei testi delle loro canzoni, persino quest’anno in “Tu con chi fai l’amore”, il brano attualmente in gara a Sanremo. Scopriamo insieme quali sono le isole – e gli altri luoghi – citati dai The Kolors in alcune delle loro canzoni più famose.

Mykonos e Portorico, le isole di “Tu con chi fai l’amore”

Già nel 2018/2019, nella canzone “Come le onde”, Mykonos veniva citata dai The Kolors: “Con te non vado a Mykonos/Lontano dall’oceano ma sono pacifico“. Quest’anno, invece, la bella e soleggiata isola greca, famosa per le sue spiagge di sabbia dorata e il suo mare cristallino, ma soprattutto per la sua vivace vita notturna e per l’offerta di intrattenimento che offre ai viaggiatori più giovani, è protagonista di un’altra barra all’interno del brano in gara al Festival di Sanremo 2025, quando il cantante Stash dice “Mi piaci un minimo/Mi aspetti a Mykonos/In ogni rendezvous/Bugie si dicono“. Che ne pensate, la Grecia è una delle mete preferite della band? Terra di muse, sicuramente la Grecia e le sue isole mediterranee, una più bella dell’altra, sono d’ispirazione agli autori dei testi delle canzoni dei The Kolors.

Ma nell’ultimissima canzone in gara in questi giorni a Sanremo 2025, “Tu con chi fai l’amore”, c’è spazio anche per celebrare la bellezza e il calore di un’altra isola, stavolta facendo le valigie verso terre più lontane: stiamo parlando di Portorico, che è protagonista della parte del brano in cui Stash canta “Da Roma A Portorico/Mi sento come l’ultima bottiglia che ho nel frigo/Che non ricordo mai mai mai mai“.

Ma cosa hanno in comune i due luoghi citati nel brano in concorso al Festival di Sanremo 2025, oltre al fatto di essere due isole? Sicuramente, sia Mykonos che Portorico rappresentano luoghi esotici, di fuga, di libertà e di avventura. Mykonos, con la sua fama di isola greca della movida, è associata a un paradiso di vacanze, alle feste estive e a un’atmosfera rilassata, ma anche cosmopolita. Porto Rico, invece, richiama più alla mente un’immagine di esotismo caraibico, con le sue spiagge idilliache, la cultura vibrante e una sensazione di evasione da una realtà più ordinaria.

Questi luoghi possono simboleggiare la ricerca di un posto dove ritrovare se stessi, sfuggire dalle preoccupazioni quotidiane, o vivere un’esperienza emozionante, lontano da tutto, anche dalle delusioni di coppia e d’amore.

Ibiza, un’altra isola “cara” ai The Kolors

Tormentone assoluto del 2023/2024, “Italodisco” ci ha fatto ballare nelle notti d’estate in riva al mare, in coda nel traffico alle sei di sera, sotto la doccia… Insomma, abbiamo davvero ascoltato questo brano dei The Kolors per una stagione intera, tanto che non abbiamo dubbi che tutti si siano accorti che la ispanica isola di Ibiza viene citata nel testo (“Questa non è Ibiza…” vi dice qualcosa?).

Anche in questo caso, l’isola di Ibiza nella canzone dei The Kolors vuole evocare l’atmosfera festaiola e il richiamo della vita notturna. L’isola di Ibiza è da sempre sinonimo di musica elettronica, discoteche e feste senza fine. Nel contesto della canzone, il riferimento a Ibiza si inserisce perfettamente nel mood di “Italodisco”, che celebra la spensieratezza, il ritmo e l’energia tipici delle discoteche degli anni ’80 e ’90, un periodo che ha avuto una forte connessione con le culture musicali di tutto il mondo, inclusa quella elettronica che Ibiza ha contribuito a diffondere.

Gli altri luoghi nel mondo citati dai testi dei The Kolors

Non solo Sanremo 2025: sembra evidente, infatti, che i The Kolors, con la loro musica che mescola pop e influenze internazionali, si ispirino molto al mondo dei viaggi e non si risparmino nel citare diversi luoghi e città nei loro testi, evocando nell’immaginario dell’ascoltatore delle immagini ancora più vivide, in relazione a ciò che stanno cantando.

Ad esempio, non solo isole: in altre canzoni, infatti, i The Kolors hanno citato anche diverse città e luoghi nel mondo, evocando atmosfere cosmopolite e suggestioni di viaggio. Questo è infatti il caso di “Los Angeles” (2019), canzone in cui i The Kolors menzionano la città californiana insieme a Milano, creando un parallelo tra due metropoli simbolo di stili di vita diversi, ma altrettanto affascinanti.

Nella canzone “Leoni al sole” (2020), invece, si fa riferimento al famoso stadio di Wimbledon, richiamando l’immagine di una nota località sportiva. “Mal di gola” (2021) include persino la savana, suggerendo all’ascoltatore l’idea di un paesaggio naturale selvaggio e lontano, dove fuggire per ritrovare la propria essenza vitale e riconnettersi al proprio Io. Infine, anche in passato nel testo della canzone “What Happened Last Night” (2017), vengono menzionate l’Italia e Parigi, due luoghi legati all’arte e alla cultura, in un contesto che richiama il fascino europeo. Ogni riferimento geografico aggiunge quindi un ulteriore strato di significato alle canzoni della band italiana The Kolors, trasportando l’ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso alcune delle location più famose e amate dai viaggiatori di tutto il mondo.

Infine, la Città Eterna – la nostra Roma – è appunto citata anche nel testo dell’ultima canzone “Tu con chi fai l’amore”, suggerendo sia la base di partenza verso il viaggio a Portorico.