iStock Vignanotica nel Gargano

Incastonata tra le alte scogliere del Gargano, in Puglia, lungo la Provinciale 53 che collega Vieste e Mattinata, la spiaggia di Vignanotica è un piccolo paradiso che sembra essersi sottratto al tempo. Qui, dove le falesie calcaree si tuffano nel mare Adriatico e la natura domina incontrastata, si trova una delle baie più affascinanti e meno conosciute d’Italia. Una destinazione ideale per chi cerca pace, bellezza e un contatto autentico con il paesaggio mediterraneo.

È una spiaggia composta da sabbia mescolata a ghiaia e piccoli ciottoli, che si estende per circa 500 metri. Alle sue spalle svetta una ripida parete di roccia calcarea, bianca e imponente, mentre lungo la costa si aprono numerose grotte modellate dall’erosione del mare. Con l’ausilio della computer grafica, è stata anche sfondo dell’isola delle Amazzoni nel film Wonder Woman del 2017.

Un angolo nascosto tra Mattinata e Vieste

La spiaggia di Vignanotica si trova nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Lontana dai circuiti turistici più battuti, si raggiunge percorrendo una strada panoramica e poi un breve sentiero a piedi, oppure via mare in barca o kayak. È proprio questa leggera difficoltà d’accesso a renderla così speciale: chi arriva fin qui sa che sta per vivere un’esperienza diversa, più intima e immersiva.

La baia è protetta da alte falesie bianche che, con il passare delle ore, si colorano di sfumature dorate e rosate grazie alla luce del sole. Il mare, limpido e azzurro, si apre su una riva di sassolini chiari e levigati, che scricchiolano sotto i piedi e restituiscono un suono naturale e rilassante.

iStock

Qui il tempo sembra rallentare. Non ci sono stabilimenti balneari invasivi, ma piccole strutture minimali che offrono il necessario, senza turbare l’equilibrio del paesaggio. Anche nei mesi estivi, è possibile trovare angoli tranquilli dove leggere, meditare o semplicemente ascoltare il rumore del mare e del vento tra gli alberi.

Il mare è ideale per lo snorkeling, grazie alla presenza di fondali limpidi e ricchi di fauna marina. Nelle giornate più calme si può anche esplorare le grotte marine scavate nella roccia, veri e propri tesori geologici accessibili a nuoto o con piccole imbarcazioni.

Quando visitarla e come raggiungerla

I mesi migliori per visitare la spiaggia di Vignanotica sono giugno e settembre, ma anche in alta stagione mantiene un’atmosfera appartata e rilassata. Vignanotica è un luogo che invita a rallentare, a osservare, a respirare. È la meta ideale per chi ama le spiagge selvagge, l’assenza di rumore artificiale, i paesaggi scolpiti dalla natura e la sensazione di trovarsi in un luogo unico, non replicabile altrove.

La sua bellezza discreta, la sua luce e la sua quiete restano nella memoria come uno dei volti più autentici e poetici del Gargano. La spiaggia è facilmente raggiungibile percorrendo una strada che si dirama dalla provinciale 53, oppure attraverso un suggestivo sentiero immerso nella natura, tra pini d’Aleppo e profumi di macchia mediterranea. Questo percorso panoramico, conosciuto come “il sentiero dell’amore”, collega Vignanotica alla vicina Baia delle Zagare e parte anch’esso dalla provinciale 53.