Non serve andare al mare per potersi godere un po’ di sole e refrigerio: ci sono splendide zone balneari anche sui laghi e tra questi quello d’Orta trionfa. Con alle spalle le dolci colline del Piemonte e non troppo lontano da Milano e Torino, viene scelto per l’acqua pulitissima e le incantevoli spiagge.

Tra una visita ai borghi più belli come Orta San Giulio e Omegna ecco che è possibile godersi un po’ di relax tra le tante spiagge a disposizione. Libere o attrezzate, ombreggiate o a pieno sole, di sabbia o di ghiaia: c’è l’imbarazzo della scelta ma abbiamo una certezza, qui l’acqua è tra le più pulite d’Europa. Ecco le spiagge più belle del lago d’Orta da visitare.

Spiaggia di Gozzano con Bandiera Blu

Tra le Bandiere Blu 2025 c’è il lido di Gozzano sul lago d’Orta. In provincia di Novara questa meraviglia è un vero e proprio angolo di paradiso, tanto da aver conquistato lo stendardo. Acque così pulite da risultare cristalline e un fondale sassoso e curato confermano il litorale del lago come uno dei più attenti verso il turismo consapevole, sostenibile e rispettoso della natura.

A trascorrerci del tempo ci si ricarica tantissimo: la conca naturale di sabbia è baciata dal sole ed è un luogo top dove rilassarsi sotto l’ombrellone. A pochi passi si trovano numerosi servizi: bar, ristoranti, noleggio attrezzature e al calar del sole le luci soffuse e il locale che prepara aperitivi rende tutto ancora più prezioso.

È anche la più grande e conosciuta, basti pensare che il riconoscimento viene confermato dal 2020. Attrezzata e perfetta per famiglie con bambini o coppie di amici, dà modo di trascorrere tutta una giornata all’insegna del relax prima di scoprire i borghi più belli del lago d’Orta partendo proprio dall’isola di San Giulio.

Spiaggia di San Maurizio d’Opaglio con Bandiera Blu

Altra bandiera blu da non perdere è la spiaggia di San Maurizio d’Opaglio: si trova sul lago d’Orta ed è aun simbolo di eccellenza ambientale e turistica. Si trova a solo un chilometro dal “paese dei rubinetti” e diventa un’oasi di pace grazie alle pinete ombreggiate e agli scorci da cartolina.

L’atmosfera suggestiva in cui è immersa, tra verde e azzurro, conquista proprio tutti. Basterà stendere un telo, scegliendo tra erba e sabbia e poi godersi l’acqua pulitissima del bacino. Poco affollata, persino in alta stagione, è un vero e proprio rifugio scelta persino dai local.

Spiaggia di Prarolo

Nella frazione Lagna di San Maurizio d’Opaglio consigliamo anche la spiaggia di Prarolo: è un vero e proprio gioiello naturalistico e selvaggio. Si tratta di una baia libera, dunque non sono disponibili lettini, sdraio e ombrelloni ma ha un fondo di ghiaia e un pontile che regala una splendida vista sul lago e sull’isola di San Giulio. I ritmi lenti, il silenzio rotto solo dal rumore dell’acqua e l’atmosfera sono un invito a rilassarsi.

Spiaggia di Pascolo

Da non perdere poi la spiaggia di Pascolo, una struttura comunale nella frazione di Alpiolo di San Maurizio d’Opaglio. Frequentata sia dai turisti sia dai local, è conosciuta per essere libera e gratuita. Il fondale è di sabbia e ghiaia e, anche in questo caso, è presente un pontile.

Tra i servizi sono però a disposizione degli avventori un chiosco per spuntini e drink, docce e un bagno. Facile da raggiungere e piuttosto accessibile, viene scelta sia da famiglie con bambini sia dai più giovani.

Spiaggia Miami

Il nome Miami è tutto un programma e questo lido ha davvero tutto ciò che serve per godersi il relax senza dover andare al mare. Lettini, ombrelloni, ristoranti e bar fanno sì di potersi godere comfort e servizi in un ambiente curato nei dettagli. La località balneare è tra le più eleganti.

Luci sul lago

A pochi chilometri dal borgo di Orta San Giulio c’è il lido Luci sul Lago, una spiaggia scenografica con passeggiata panoramica. Attrezzata di tutto punto, mette a disposizione dei visitatori lettini e ombrelloni aggiungendo poi l’opportunità di noleggiare pedalò e kayak con un ingresso al lago comodissimo grazie ai gradoni in pietra. Durante la stagione balneare è anche presente un guardaspiaggia che svolge l’attività di bagnino massimizzando i livelli di sicurezza.

Spiaggia della Bagnara

Altra meraviglia è la spiaggia della Bagnara: ideale soprattutto per chi cerca il contatto diretto con la natura, regala un’atmosfera verde e selvaggia seppur si tratti di un lido attrezzato e privato con tanto di bar, ristorante e noleggio pedalò e kayak. Mixa in modo equilibrato comfort e libertà mantenendo il suo spirito più autentico. Il target tipico è quello degli sportivi.

Spiaggia di Roncallo

Nella frazione di Roncallo a Pella c’è questa spiaggia comunale tra le più panoramiche. È lunga ben 200 metri, combina sabbia e sassi e proprio questo la rende sempre accessibile. A proteggerla dall’assalto dei turisti ci pensa una siepe che la isola e la fa conoscere a pochi. Al tramonto, poi, guadagna un fascino tutto suo. Essenziale ma davvero speciale, dà modo di fare tuffi in piena tranquillità.

Spiaggia Dolphin’s

Percorrendo la passeggiata di Pettenasco si raggiunge la spiaggia Dolphin’s, un litorale attrezzato con tanto di bar, ristoranti, docce e servizi. Qui la vista sul lago è tra le più belle ma la vera forza è la qualità di cosa viene offerto, garantendo a famiglie e coppie un’area curatissima.

Spiaggia di Bagnella

A Omegna, uno dei borghi più belli del lago d’Orta, si trova la spiaggia libera di Bagnella. Il luogo non è molto frequentato dai turisti e regala ancora un’atmosfera autentica esaltando la natura della zona. La costa combina erba e ghiaia, dispone di molte aree ombreggiate e non mancano i servizi doccia e bagno. Oltre al settore libero e gratuito è presente un lido a pagamento attrezzato con ombrelloni, lettini, bar e una piscina.

C’è chi pratica kayak, chi noleggia un pedalò, chi ne approfitta per intensificare la tintarella e chi porta i bimbi a divertirsi: qualsiasi sia il target le spiagge più belle del lago d’Orta sono pronte ad incantare. In più, dopo un po’ di relax, ci si può rimettere in marcia e scoprire i meravigliosi borghi del territorio.