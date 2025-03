Non solo Barcellona, Madrid e Siviglia, la Spagna è ricca di luoghi bellissimi e poco conosciuti per chi è alla ricerca di alcune mete lontane dalla folla

Fonte: iStock I luoghi meno conosciuti da visitare in Spagna

La Spagna è un Paese così vario, con una storia così lunga, che potremmo tranquillamente viaggiarci per mesi senza mai annoiarci! Eppure, c’è una tendenza generale a voler andare tutti negli stessi posti, causando quello che ormai è diventato un fenomeno di cui sentiamo parlare quotidianamente e che prende il nome di overtourism.

Ecco perché qui vogliamo ispirarvi ad andare oltre le destinazioni note per avventurarvi in una Spagna meno conosciuta, ma non per questo meno splendida e capace di sorprendervi.

Cadaques e la casa di Salvador Dalì

Quando visitata fuori stagione è ancora più tranquilla la piccola Cadaques, la cittadina situata sulla Costa Brava che ha avuto come abitante onorario l’artista Salvador Dalì. Originario della vicina Figueres, Dalì si è poi trasferito in una casa oggi visitabile a Portlligat. Ad attirarlo, oltre la vicinanza al mare, è stata proprio la sua atmosfera rilassata che può essere percepita ancora oggi tra le viuzze strette del centro storico, il suono dei pescherecci e le piccole calette nascoste.

Morella, gioiello medievale

Se viaggiate con la vostra auto non avrete troppa difficoltà a raggiungere questo gioiello medievale chiamato Morella. Dichiarata Bene di Interesse Culturale, questa piccola città è perfetta per una gita di mezza giornata alla scoperta dei suoi tesori storici, uno su tutti il castello e le mura medievali, eretti nel XIV secolo. Se poi volete visitarla in uno dei suoi periodi migliori, consigliamo di farlo durante le celebrazioni del Sexenni. In occasione di questa festa vengono organizzate numerose rappresentazioni storiche, danze tradizionali e sfilate per le strade del centro.

Fonte: iStock

Setenil de las Bodegas, il paese nella roccia

Situato in Andalusia, il paesino di Setenil de las Bodegas è stato costruito in parte nella sporgenza rocciosa che sovrasta il fiume Trejo. Ed è proprio questa la caratteristica che lo rende famoso tra coloro che sono alla ricerca di luoghi unici da visitare in Spagna. Percorrete la via principale, ricca di ristoranti-grotta incastonati tra massi giganteschi, e assaggiate le specialità tipiche del territorio immersi in un contesto paesaggistico unico. A pancia piena scoprite anche le altre stradine e arrivate al castello arabo del XII secolo chiamato Castello Nazari.

Il piccolo borgo di Pedraza

Dista solo un’ora da Madrid il piccolo borgo di Pedraza, contraddistinto da case color pastello, alcune realizzate in pietra, e circondato da campagne e vallate. Qui vivono poco più di 350 abitanti: il borgo vanta strade acciottolate e case decorate con cura che formano un ambiente urbano medievale dove ogni angolo merita di essere ammirato. Se state cercando un luogo autentico da visitare in Spagna ed evitare quelli colpiti dall’overtourism, Pedraza non può assolutamente mancare nel vostro itinerario.

Trekking a Picos de Europa

Infine, agli amanti dei trekking consigliamo Picos de Europa, un’area naturale che si estende attraverso tre diverse regioni (Asturie, Cantabria e León) nel nord della Spagna. Qui potrete sia fare escursioni di più giorni che andare di villaggio in villaggio per scoprire una delle zone meno conosciute del Paese. Ricco di natura, questo è un luogo unico da visitare nel nord della Spagna anche grazie alla sua fauna e flora endemiche.