Skopje: clima e temperatura. Il periodo migliore per prenotare la vacanza

Qual è il periodo migliore per andare in vacanza nella Capitale della Macedonia del Nord? Skopje è una città affascinante, che “riposa” sulle sponde del fiume Vardar: è accogliente, ed è conosciuta con il nome di Città delle Statue. Il progetto di recupero avviato nel 2014 ha rinnovato profondamente il centro, con gli edifici che sono stati restaurati per offrire ai turisti un’alternativa rispetto alle soliti capitali europee. La zona più famosa della città è l’Antico Bazar, in cui si susseguono ristoranti, locali, pasticcerie. Scopriamo quando vedere Skopje: clima e temperatura della città in base alle stagioni.

Clima e temperatura a Skopje in base alle stagioni

La Capitale della Macedonia è affascinante sotto molti punti di vista: il rimodernamento è servito per renderla più “attraente” agli occhi dei turisti, ma non cadiamo nell’errore di credere che questo luogo non abbia una lunghissima storia affascinante alle spalle. Se stai organizzando una vacanza a Skopje, scopriamo qual è il periodo migliore per visitarla: ti parliamo del clima attraverso le stagioni, ovvero autunno, inverno, primavera ed estate.

Autunno

Skopje in autunno è piuttosto magica: questo periodo, in effetti, è tra i migliori, poiché il clima è ancora dolce, soprattutto agli inizi, ovvero tra settembre e la prima metà di ottobre. Le temperature peggiorano a partire dalla terza settimana di ottobre, solitamente, quando iniziano a scendere e diventano maggiormente frequenti le piogge. A novembre, la temperatura media è di circa 10 °C. Tra gli eventi e i festival da non perdere, l’Indipendenza che si festeggia l’8 settembre e l’11 ottobre la Festa Nazionale.

Inverno

L’inverno a Skopje si caratterizza per essere secco e rigido, quindi le temperature sono intorno agli 0 °C. Da dicembre a febbraio, si verificano sovente delle oscillazioni della temperatura, e a gennaio può arrivare fino a -4 °C nei giorni di freddo più intenso. Indubbiamente, però, l’atmosfera a Skopje è magica per via del Natale, e a dicembre si veste a festa tra mercatini, luci e addobbi.

Primavera

Questo è uno dei periodi migliori per visitare Skopje, ovvero in primavera: la temperatura è assolutamente mite, le massime raggiungono circa 24 °C, e il clima risulta piuttosto piacevole per girare in città e nei suoi vicoli senza patire troppo il caldo. C’è da dire, però, che non è un periodo privo di piogge, quindi è bene portare con sé l’ombrello per qualsiasi evenienza.

Estate

L’estate a Skopje non è molto favorevole dal punto di vista delle temperature, che possono essere anche piuttosto alte, fino a sfiorare i 40 °C nei giorni con una clima più torrido. Ben pochi i giorni di pioggia, e l’assenza del mare rende il clima in città tendenzialmente meno sopportabile. Tuttavia, l’escursione termica tra il giorno e la notte è abbastanza evidente: di solito il clima è gentile quando scende la sera.

Le temperature medie di Skopje

Per aiutarti nella scelta della pianificazione della vacanza a Skopje, abbiamo pensato di parlare delle condizioni climatiche medie durante le stagioni. Come abbiamo visto, il clima continentale ed è suddiviso nettamente tra inverni freddi e nevosi, mentre le estati sono calde e serene. La temperatura varia da -4 °C nei periodi più freddi fino ad arrivare a picchi di 31 °C. Raramente, si va oltre i 36 °C, ma può capitare.

Il mese più soleggiato è sicuramente luglio, mentre quello più nuvoloso è dicembre: a Skopje la stagione piovosa va da settembre a giugno, con un numero maggiore di giorni di pioggia nel mese di aprile. Per quanto riguarda il periodo nevoso, invece, va da novembre a marzo, con un picco importante durante l’inverno. Sottolineiamo, però, che le precipitazioni di pioggia e neve non sono eccessive né abbondanti.

Il periodo migliore per visitare Skopje

Qual è la bassa stagione di Skopje? Il periodo in cui venire qui in vacanza costa meno è ottobre, oltre che novembre, quindi tardo autunno: c’è da dire che si è particolarmente fortunati, poiché le temperature, soprattutto a ottobre, non sono ancora molto fredde. L’alta stagione a Skopje, invece, va da maggio ad agosto.

Al di là delle informazioni relative alla bassa o all’alta stagione, dobbiamo dire che è la primavera il periodo migliore per visitare Skopje, per i giorni di sole e per le temperature che non raggiungono picchi estremi, così come per la scarsità di piogge. Per fortuna, le condizioni climatiche non diventano mai estreme. Molto dipende anche dalla propria sopportazione nei confronti delle basse o alte temperature: c’è chi, del resto, preferisce l’inverno all’estate o viceversa.

Consigli utili per un viaggio a Skopje

Abbiamo visto le temperature medie di Skopje, il clima attraverso le stagioni e qual è il periodo di bassa o alta stagione. Ma come organizzare una vacanza a Skopje? Quali sono le cose da sapere e le cose da vedere? Prima di tutto, cosa portare in valigia in base alle stagioni, ovvero: in inverno è bene avere con sé cappotti e maglioni pesanti, pantaloni e jeans. In autunno e in primavera, prima di partire, è sempre utile osservare le temperature del periodo, così da avere con sé non solo un abbigliamento leggero, ma anche più pesante nel caso di giorni di pioggia o di variazioni importanti. In estate, invece, devi prediligere un tipo di abbigliamento molto più leggero. Non essendoci il mare, come abbiamo visto, il clima è piuttosto torrido.

Per il resto, basta strutturare l’itinerario di viaggio per ammirare le meraviglie: Stone Bridge, il Ponte di Pietra, la Croce del Millennio, la più alta al mondo, o ancora la Fortezza di Skopje, che risale intorno al 200 a.C. Come arrivare a Skopje? In aereo, con un volo diretto, oppure in auto, per un’esperienza più autentica attraverso la Croazia e la Bosnia. Il viaggio è molto lungo, tuttavia, ma può essere l’occasione per strutturare un itinerario di viaggio in Europa, magari verso le coste albanesi o croate. Per il resto, non possiamo che suggerire di alloggiare in un hotel nelle vicinanze del quartiere del vecchio Bazar, per vivere pienamente la Capitale della Macedonia.