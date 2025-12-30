Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Iași lascia a bocca aperta

State già pensando alla prossima fuga? È il momento giusto per farlo. Se amate viaggiare, scoprire città sorprendenti e spendere meno del previsto, questa è una di quelle occasioni da prendere al volo. Alcune mete stupende (e ancora sottovalutate) vi aspettano a prezzi mini grazie alla nuova promozione Wizz Air: fino al 25% di sconto su tantissimi voli per partire tra il 5 gennaio e il 21 maggio 2026.

Ma attenzione: l’offerta è attiva solo fino alle 23:59 del 30 dicembre. Se volete chiudere l’anno col botto e iniziare il prossimo con una valigia pronta, questo è il vostro segnale… e in alcuni casi c’è anche un modo in più per risparmiare grazie a Wizz Discount Club.

Da Milano ad Alicante

Se partite da Milano e avete voglia di luce, colori e relax, Alicante è una di quelle destinazioni che vi sorprendono dal primo istante. In questa meta il Mediterraneo è protagonista assoluto: spiagge dorate, acqua limpida e un lungomare perfetto per camminare senza fretta, magari con un gelato in mano.

Con voli a circa 17,24 euro su tantissime date, diventa ancora più facile concedervi una pausa fuori stagione o un weekend all’insegna del buon vivere. Alicante è una città che si esplora benissimo a piedi: il centro storico di El Barrio vi conquista con le sue stradine, i balconi colorati e i locali sempre animati.

Se amate i panorami wow, salite al Castello di Santa Bárbara per una vista che vi farà venire voglia di restare qualche giorno in più. E poi c’è il cibo: tapas, riso, pesce fresco e prezzi super accessibili.



Da Roma a Iași

Se siete stanchi delle solite capitali europee e volete qualcosa di davvero diverso, Iași è una scelta intelligente e super affascinante. Da Roma trovate tantissimi voli a partire da 24,74 euro su moltissime date, e vi assicuriamo che è una di quelle città che meritano attenzione.

Iași è uno dei centri culturali più importanti della Romania, elegante, verde e sorprendentemente vivace. Passeggiando per la città vi imbatterete in monasteri, chiese ortodosse spettacolari e palazzi storici che raccontano secoli di storia. Se amate viaggiare con curiosità, questa è la meta giusta per voi. I prezzi sono bassissimi: mangiare fuori, dormire e spostarsi costa davvero poco, il che rende Iași perfetta anche per un viaggio più lungo o per un city break alternativo.



Da Napoli a Skopje

Se partite da Napoli e avete voglia di una meta fuori dagli schemi, Skopje è pronta a stupirvi. I voli da 20,99 euro per tantissime date diverse danno modo di scoprire la capitale della Macedonia del Nord lasciandosi conquistare dal suo mix di culture, epoche e stili.

Tra le chicche da non perdere c’è la fortezza di Kale che domina la città ma suggeriamo anche di immergervi nell’Old Bazaar (è il più grande dei Balcani dopo il Grand Bazaar di Istanbul).

Chiese, moschee e bazar creano un equilibrio e c’è davvero tanto da vedere. È una destinazione perfetta se amate scoprire luoghi ancora poco battuti, assaggiare cucine nuove e spendere pochissimo. Anche qui il costo della vita è molto basso, quindi potete permettervi di vivere il viaggio senza rinunce.