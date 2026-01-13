iStock Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

Febbraio è un mese perfetto per chi ama viaggiare con un budget contenuto. Tra voli meno cari, bassa stagione in molte destinazioni e costi di soggiorno più bassi rispetto ad altri mesi dell’anno, si possono organizzare viaggi spettacolari senza spendere troppo.

Ecco le nostre 8 idee di viaggio low cost per febbraio, tutte con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sarajevo: cultura e prezzi bassi in Europa

Per chi preferisce restare in Europa senza spendere troppo, Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, è una scelta intelligente. Questa città, detta anche la Gerusalemme d’Europa, combina storia, cultura e prezzi notevolmente più bassi rispetto ad altre capitali europee.

Passeggiare tra i bazar ottomani (Baščaršija), visitare musei o assaggiare la cucina locale senza spendere troppo: pasti, trasporti e alloggi sono tutti ben più economici rispetto alla media europea.

Febbraio può avere temperature massime che toccano i 7°, ma questo è sinonimo di attrazioni meno affollate e esperienze ancora più autentiche. Sarajevo è anche un buon punto di partenza per esplorare altre destinazioni balcaniche a basso costo, come Mostar.

Skopje: una capitale economica e fuori dalle rotte

Tra le mete europee meno conosciute ma più convenienti dove andare a febbraio c’è Skopje, capitale della Macedonia del Nord. Questa città è perfetta per chi cerca un viaggio urbano alternativo, con prezzi molto bassi e un mix interessante di storia, architettura e tradizioni balcaniche.

Il costo della vita a Skopje è tra i più bassi d’Europa: mangiare fuori costa poco, i trasporti pubblici sono economici e gli hotel, soprattutto in bassa stagione, offrono tariffe molto vantaggiose.

Febbraio, nonostante la temperatura abbia una massima di 11°, è un mese ideale per visitarla perché il turismo è ridotto al minimo e si può esplorare la città con tranquillità e senza folla. Passeggiando nel centro si incontrano edifici moderni, monumenti storici e il caratteristico Vecchio Bazar, una delle zone più affascinanti, ricca di caffè tradizionali e negozi artigianali.

Skopje è inoltre un’ottima base per escursioni nei dintorni, come il Canyon di Matka, raggiungibile facilmente e perfetto per una gita giornaliera.

Sofia: capitale di cultura e vita notturna

Un’altra capitale europea da tenere in considerazione è Sofia, in Bulgaria. Questa città offre storia, cultura, mercati, musei e una vita notturna interessante a prezzi molto competitivi rispetto alla media del continente.

A febbraio può fare freddo con massime che toccano i 7°, ma proprio per questo i costi di alloggio e volo sono tra i più bassi dell’anno. Perfetta per chi vuole esplorare una città europea senza spendere una fortuna.

Sofia è anche un ottimo punto di partenza per visitare i monti vicini o combinare una vacanza culturale con esperienze gastronomiche tipiche.

iStock

Algarve: clima mite e prezzi vantaggiosi

Sebbene non sia ancora caldo, l’Algarve nel sud del Portogallo è uno dei luoghi europei più convenienti dove andare a febbraio. Secondo vari studi di mercato, questa regione offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con costi relativamente bassi per pasti, alloggi e attività.

A febbraio le spiagge sono tranquille, i paesini costieri come Lagos, Faro o Tavira sono perfetti per passeggiate panoramiche e i prezzi sono molto più bassi rispetto all’alta stagione turistica. L’Algarve è un’ottima scelta per chi cerca un clima mite (10°- 17°) senza spendere troppo, ideale anche per coppie, chi viaggia in famiglia e chi cerca l’onda perfetta.

Nepal: avventura e cultura a prezzi incredibili

Per tutti quelli che cercano paesaggi naturali e esperienze autentiche, il Nepal è una meta low cost perfetta per febbraio. Nonostante possa fare freddo soprattutto nelle zone montane, il Paese offre costi di vita tra i più bassi al mondo e panorami spettacolari. Febbraio è il mese perfetto per visitare le città, avvicinarsi alla cultura locale e godere del cielo sereno.

Kathmandu è una città affascinante, con templi, mercati e storia millenaria, mentre in montagna i più avventurieri e temerari possono cimentarsi in trekking epici (con equipaggiamento adeguato).

I costi per dormire, mangiare e spostarsi sono molto contenuti, e l’esperienza ne vale la pena anche per chi viaggia con un budget ristretto. Organizzare escursioni con guide locali o visitare parchi nazionali può risultare sorprendentemente economico.

iStock

Luang Prabang: relax, cultura e natura

Facilmente combinabile con altri paesi del Sud-Est asiatico, Luang Prabang (la città più elegante) in Laos è un’altra ottima meta low cost per febbraio. Questo gioiello tranquillo è famoso per i suoi templi, il fiume Mekong e un’atmosfera rilassata, ma ciò che lo rende davvero interessante per chi viaggia con poco budget sono i prezzi molto accessibili di cibo, trasporti e alloggi.

A febbraio il caldo in Laos inizia a farsi sentire nonostante sia ancora inverno. Per il giorno si consiglia di mettere in valigia vestiti leggeri mentre, per la sera è necessario un maglione.

Per esplorare mercati, partecipare a cerimonie religiose locali o semplicemente rilassarsi, quella di febbraio è la temperatura perfetta. Le guesthouse e i piccoli hotel familiari costano spesso pochissimo rispetto a quanto si potrebbe pagare in Europa o Nord America, così da godersi più tempo qui anche con un budget ridotto.

Vietnam: mille sapori e paesaggi

Il Vietnam è uno dei Paesi più convenienti dove andare a febbraio per un viaggio completo senza spendere una fortuna. La combinazione di cibo di strada super economico, alloggi a buon prezzo e trasporti interni molto accessibili lo rende una meta da considerare seriamente.

A febbraio il clima è solitamente secco e piacevole nella maggior parte del Paese con giornate ideali per esplorare Hanoi, Ho Chi Minh City o la baia di Ha Long. I pasti tipici costano pochissimo (anche pochi euro), gli ostelli e gli alberghi economici offrono stanze a prezzi contenuti, e si possono prendere autobus o treni per muoversi facilmente tra le città.

iStock

San Salvador: cultura e clima piacevole

Per un’esperienza fuori dai percorsi classici ma sempre low cost, San Salvador in El Salvador è una meta interessante a febbraio. Situata in Centro America, questa città offre clima piacevole, costi di vita molto bassi e cultura locale autentica.

Camminare tra i mercati, visitare siti culturali o esplorare i dintorni naturali non pesa troppo sul portafoglio, e le varie opzioni di alloggio rendono questa destinazione adatta anche ai viaggiatori con budget limitato.