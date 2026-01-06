Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Lo splendido castello di Bunratty

L’Irlanda non è certo solo Dublino… anzi. La vera anima dell’Isola Smeraldo si può cogliere in località come Shannon, che accoglie con le sue leggende antiche, le scogliere battute dal vento e tantissimi borghi medievali dominati dai castelli.

Un motivo in più per visitare questa destinazione? Grazie alle incredibili offerte Ryanair, diventa a portata di mano con tratte che partono da meno di 22 euro da Torino, Roma o Napoli. Ecco cosa vedere a Shannon e come raggiungerla.

Cosa vedere a Shannon

Chiudete gli occhi e provate a immaginare un luogo dove il respiro profondo dell’oceano Atlantico incontra la terra più verde che i vostri occhi abbiano mai visto. Siamo nella contea di Clare, dove la cittadina di Shannon si offre a voi non solo come un approdo, ma come la soglia magica di un mondo sospeso tra storia e leggenda. Sebbene sia nata come una città pianificata e moderna, dimenticate l’idea di un centro storico tradizionale e lasciatevi guidare dall’insolito: la località è il punto di partenza da cui si diramano sentieri che portano direttamente nel mito visitando l’Irlanda on the road.

Appena scesi dal vostro volo, potreste sentire il richiamo del cielo ancora prima di quello della terra. A soli cinque minuti dall’aeroporto, potrete immergervi nella tecnologia e nel coraggio presso lo Shannon Aviation Museum. Qui, non sarete semplici spettatori: potrete infatti prendere i comandi di un velivolo virtuale con la Discovery Experience, sentendo l’adrenalina dei pionieri del volo che hanno reso celebre questa zona.

iStock

Ma il vero viaggio nel tempo inizia poco distante, a soli dieci minuti di strada, dove le torri merlate del castello di Bunratty svettano orgogliose. È questa la fortezza medievale che trionfa tra le cose da vedere assolutamente in Irlanda: passeggiando tra i suoi arredi del XV secolo e i pregiati arazzi, vi sembrerà di sentire ancora il fruscio delle vesti dei nobili.

Fuori dalle mura, il Bunratty Folk Park vi regalerà un’esperienza quasi onirica: trenta edifici ricostruiti con cura certosina per mostrarvi l’Irlanda di un secolo fa. Potrete camminare tra le case dal tetto di paglia, respirando l’odore del fumo di torba e immaginando la vita dei contadini e degli artigiani di un tempo.

Cercate un’esperienza che sembri uscita da un libro di fiabe? Il castello di Knappogue vi invita ai suoi banchetti medievali. Sarete accolti dal maggiordomo del Conte, sorseggerete idromele e sarete allietati da canti e danze tradizionali in una cornice di autentico splendore del XV secolo. Per chi desidera invece toccare con mano l’Irlanda preistorica, Craggaunowen vi permetterà di esplorare antichi forti e palafitte, riportandovi alle radici cristiane e pagane di questa terra selvaggia.

Infine, non potete dire di aver vissuto la cittadina di Shannon senza una sosta da Durty Nelly’s. In questo pub, accanto al castello di Bunratty, si brinda da quasi quattrocento anni. Sedetevi in un angolo accogliente, ordinate una pinta o un tè caldo e ascoltate il mormorio dei viaggiatori che, come voi, hanno lasciato un pezzetto di cuore tra queste verdi colline.

Cosa vedere vicino a Shannon

Se amate il silenzio delle rovine, lasciate che il vostro spirito vaghi tra i chiostri di Quin Abbey. A venti minuti da Shannon, queste mura francescane raccontano storie di monaci e preghiere secolari, con sculture in pietra che sfidano l’erosione del tempo. Poco distante, la cittadina di Ennis vi accoglierà con la sua energia vivace: perdetevi tra i suoi pub tradizionali e le strade acciottolate, perfette per una sosta rigenerante.

Mettetevi alla guida e lasciate che la strada vi conduca verso la vicina Limerick, dove il King John’s Castle domina il fiume Shannon da oltre ottocento anni, o verso la pittoresca Adare, con le sue case dai tetti di paglia così perfette da sembrare dipinte.

Ma è verso la costa che il vostro cuore batterà più forte. Il Burren vi apparirà come un paesaggio lunare, una distesa di pietra calcarea che nasconde il 70% delle specie floreali d’Irlanda, custode del misterioso dolmen di Poulnabrone. Proseguendo, le Cliffs of Moher vi toglieranno il fiato: più di 200 metri di roccia a strapiombo sulle onde, un confine estremo dove il mondo sembra finire. Se preferite una solitudine più intima, cercate le scogliere di Kilkee o il faro di Loop Head: qui il vento vi racconterà segreti che solo l’Atlantico conosce.

iStock

Dove si trova Shannon e come raggiungerla

Shannon si trova nell’Irlanda occidentale, nella Contea di Clare, vicino alla foce del fiume Shannon e a breve distanza da Limerick ed Ennis. È una città moderna, nata intorno all’Aeroporto internazionale di Shannon, uno dei principali scali del Paese e porta d’accesso alla costa atlantica. Si raggiunge facilmente in aereo dall’Italia (da Torino, Napoli e Roma con voli Ryanair), in autobus dalle principali città irlandesi (via Limerick) o in auto percorrendo le strade nazionali N18 e N19.