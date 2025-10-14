Nel cuore dell’Irlanda c’è un pub che resiste da oltre un millennio: tra leggende, cimeli del passato e stranezze, lo Sean’s Bar è un viaggio autentico nel tempo

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Athlone e il fiume Shannon, in Irlanda

I pub irlandesi non sono solo luoghi di ritrovo in cui sorseggiare una pinta o un whisky invecchiato, ma piccoli mondi in cui si condividono storie, si conoscono nuove persone e si tramandano tradizioni: un fascino che dura nei secoli, fin dai primi locali nati in quelle epoche in cui erano i viaggiatori e i commercianti stanchi a recarsi in questi pub per riposare.

Lo Sean’s Bar ne è il simbolo indiscusso: ha già vinto il Guinness World Records per essere il pub più antico d’Irlanda, risalente al 900 d.C., ed è in corsa per raggiungere il primato mondiale. Tra antiche tradizioni irlandesi, miti e leggende, questo è il bar da raggiungere durante un viaggio esplorando le Hidden Heartlands irlandesi e Athlone, splendida città sulle rive del fiume Shannon.

Il pub più antico d’Irlanda

Ha più di 1.100 anni e un fascino infinito: entrando nello Sean’s Bar si respira tutta l’atmosfera dei pub di un tempo e sembra di sentire ancora le storie dei tantissimi avventori che qui sono transitati nei secoli.

Appena varcato l’ingresso spicca l’antico camino che emana il tipico fumo di torba e accoglie calorosamente. In questo pub niente è “normale”: sulle pareti si apre un museo di cimeli e ricordi che ne raccontano orgogliosamente la storia (oltre al certificato da Guinness World Records vinto nel 2024) e il pavimento è irregolare e inclinato verso il fiume Shannon, costruito in quel modo appositamente per prevenire le inondazioni (anche se camminandoci potreste avere la sensazione di aver già bevuto troppo!).

Un’altra peculiarità? Il pavimento è unico nel suo genere non solo per la pendenza: è infatti ricoperto di trucioli di legno, un dettaglio che a prima vista può sembrare curioso, ma che in realtà ha una funzione ben precisa. Un tempo servivano ad assorbire l’umidità dopo le frequenti inondazioni del fiume, mentre oggi aiutano a mantenere pulito il locale, catturando birra e cocktail rovesciati dai tanti avventori che affollano il pub ogni sera. Più che un vezzo estetico, è una tradizione viva che aggiunge fascino e autenticità al pub più antico del mondo, dove anche il pavimento racconta una storia millenaria di convivialità irlandese.

Durante i lavori di ristrutturazione del 1970, lo Sean’s Bar ha svelato un segreto rimasto nascosto per più di mille anni: le sue pareti originali in graticcio e vimini, risalenti addirittura al IX secolo. Tra le scoperte, anche antiche monete usate per il baratto tra clienti e locandieri, oggi custodite al Museo Nazionale d’Irlanda. Ma il vero fascino è che una parte di quelle pareti è rimasta nel pub: sorseggiare una pinta accanto a ciò che ha resistito per un millennio è come brindare alla storia stessa.

Sì, perché visitare lo Sean’s Bar non significa solo bere una pinta in un luogo leggendario, ma fare un viaggio nel tempo. Il pub offre infatti un tour storico con una presentazione dedicata alla sua incredibile nascita: un’esperienza che affascina chiunque, non solo gli amanti della storia. Tra aneddoti curiosi e racconti tramandati nei secoli, il personale addetto svela segreti e leggende curiose.

Dove si trova e come arrivare

Lo Sean’s Bar si trova su un’ansa del fiume Shannon nel cuore di Athlone, una pittoresca cittadina, vivace e accogliente. Una destinazione perfetta per un’immersione nel cuore dell’Irlanda e lontano dai circuiti turistici più affollati. Questa posizione lo rende non solo il pub più antico del Paese, ma anche una tappa strategica per chi viaggia tra Dublino e Galway: due città iconiche collegate da splendidi paesaggi verdi, castelli e piccoli villaggi tipicamente irlandesi.

Raggiungere lo Sean’s Bar è semplice: da Dublino o Galway si può arrivare in auto in circa un’ora e mezza, percorrendo la M6, oppure in treno, con collegamenti diretti giornalieri che fermano alla stazione di Athlone, a pochi minuti a piedi dal pub.

Chi preferisce i trasporti pubblici può optare anche per gli autobus intercity che collegano le principali città irlandesi. Una volta ad Athlone, basta seguire le indicazioni per il centro storico: lo Sean’s Bar si trova in Main Street, proprio accanto al castello della città.