Rotterdam vista dall’alto: il tour sui tetti della città

Moderna ed efficiente come poche città al mondo, Rotterdam è famosa sia per il suo porto, il più grande d’Europa, ma anche per le tantissime terrazze presenti. E quale luogo poteva prestarsi meglio, ad un tour tra i tetti?

Sono circa 14,5 milioni i metri quadrati di terrazze inutilizzate presenti a Rotterdam. Un record assoluto per i Paesi Bassi, dove nessuna città può contare così tanto spazio. Addirittura, il centro ha circa un milione di metri quadri che saranno una delle zone più interessanti da visitare nel tour privato sui tetti di Rotterdam. Si tratta di un’iniziativa progettata per Inside Rotterdam da Esther Wienese, la scrittrice famosa per aver pubblicato nel 2017 il libro “Rotterdam Rooftops”.

L’esperta in comunicazione nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile ha raccontato attraverso le pagine del proprio libro un percorso su cinque esclusive terrazze di Rotterdam: un modo insolito, per raccontare la loro origine e i rapporti con il centro.

Lo skyline della città olandese nasce dopo una grande opera di ricostruzione post bellica: delle opere presenti solo il Municipio, le Poste Centrali, la Borsa e la Chiesa di San Lorenzo vennero risparmiate dai bombardamenti, con la chiesa a fare da protagonista ad uno dei tanti scatti che si possono effettuare durante il tour.

Il tour dei tetti di Rotterdam si snoda lungo 4,5 km e dura circa 2 ore. Inizia dall’ufficio del turismo all’interno della Stazione Centrale di Rotterdam, e termina nella piazza della Stazione, ospiti del primo bar sul tetto della città. Il prezzo a persona è di 29 euro e permette di visitare quest’angolo d’Olanda da una prospettiva del tutto diversa e stimolante, apprendendo come siano cruciali i rooftop grazie alla loro multifunzionalità.

Tra le location previste anche il tetto più lungo dei Paesi Bassi e un nuovo edificio che avrà – una volta ultimato – quattro tetti particolari. Di nuovo sul piano strada, si percorre la storica via dello shopping dei Paesi Bassi e si visitano due piazze. Per un tour informativo, interessante e decisamente affascinante.