Roccelletta di Borgia, meraviglia della Calabria

Fonte: gettyimages Resti della Basilica di Santa Maria della Roccella

Lungo la Costa Ionica, tra le destinazioni ideali per un viaggio alla scoperta della Calabria, si trova Roccelletta di Borgia, una frazione del comune di Borgia, piccolo centro di circa ottomila abitanti che si trova a pochi chilometri da Catanzaro. Il tempo qui sembra essersi fermato e sembra ancora viva la presenza delle antiche civiltà che hanno abitato queste terre caratterizzate da immense colline verdi ed uliveti che si affacciano sul mare.

Cosa vedere a Roccelletta di Borgia?

Resti di una storia antica

La prima cosa che colpisce chi arriva a visitare questo borgo è la tranquillità che avvolge il luogo, immerso nella macchia mediterranea, con paesaggi che sembrano quasi usciti da antichi racconti e scorci mozzafiato sul Mar Ionio. Oltre a questo Roccelletta di Borgia è molto conosciuta per ospitare uno straordinario parco archeologico, che fa del borgo una vera e propria perla della Magna Grecia. Qui vissero diversi popoli, dai greci ai romani, passando per normanni e bizantini, con testimonianze che la rendono la destinazione ideale per gli amanti della storia antica e dell’archeologia.

Il Parco Archeologico di Scolacium ed il foro

Il Parco Archeologico di Scolacium, ad esempio, è un autentico gioiello della storia calabrese. Qui è possibile ammirare i resti di Skylletion, un’antica città della Magna Grecia, che divenne in seguito una colonia romana. Fu fondata nel lontano Sesto secolo a.C. dal popolo greco, diventando fin da subito un importante centro di scambi commerciali e culturali, ma anche sotto la dominazione romana. Si tratta di un luogo unico, in cui si fondono natura e storia antica: visitare gli scavi consente di osservare numerosi reperti storici, come acquedotti, mausolei e strade lastricate, che è possibile percorrere immaginandosi nella vita quotidiana di un tempo.

Tra le attrazioni principali del parco si trova il Foro di Scolacium, che era in antichità il centro nevralgico della vita pubblica della cittadina. È una vasta area pavimentata circondata da importanti edifici amministrativi e di culto, che oggi racconto l’importanza strategica ed economica di questa colonia.

Nei pressi del Foro si trovano anche i resti di un antico tempio, di una fontana monumentale e del tribunale, circondate da statue e ritratti romani. A sorprendere, però, per la sua maestosità e bellezza è il vecchio teatro romano, che era capace di ospitare fino a cinquemila spettatori.

Basilica di Santa Maria della Roccella

Non molto lontano dal parco archeologico si trovano anche i resti della Basilica di Santa Maria della Roccella, un imponente edificio religioso che spicca tra la natura e le vaste distese di ulivi. È una delle chiese più grandi dell’intera Calabria e la sua maestosità lascia senza parole. La Basilica fu costruita, presumibilmente, tra il 1075 ed il 1090, e mescola stili architettonici diversi, con influenze bizantine ed orientali, che fanno un esempio unico di architettura religiosa. Oggi della vecchia costruzione rimangono solo le possenti mura perimetrali ed alcune parti della struttura come l’abside e le nicchie decorative.

L’Antiquarium di Roccelletta di Borgia

Per conoscere meglio la storia di Skylletion e Scolacium è d’obbligo una visita all’Antiquarium. Si tratta di un piccolo museo che ospita numerosi reperti storici rinvenuti durante gli scavi e che offrono un viaggio meraviglioso attraverso diverse epoche che hanno segnato la vita di Roccelletta di Borgia. Tra i pezzi esposti si trovano oggetti come ceramiche greche, ma anche monete romane, sculture e diversi manufatti dalla grande importanza storica e culturale.

Alla scoperta di Borgia e dei suoi dintorni

Oltre alle meraviglie archeologiche di Roccelletta, anche Borgia merita sicuramente una visita. Il borgo benne ricostruito dopo un devastante terremoto che lo colpì nel 1783. Oggi è una cittadina vivace, caratterizzata soprattutto dalla presenza di antichi palazzi nobiliari, chiese e monumenti storici. Tra i luoghi di maggiore interesse si trovano, ad esempio, Villa Pertini e le piazze principali come Piazza del Popolo e Piazza Ortona.

Borgia è anche una splendida zona marina. Qui, infatti, è possibile trovare alcune tra le più belle spiagge della Calabria, lungo una costa che si estende per circa sei chilometri. Tra le più belle, sicuramente, la spiaggia di Roccelletta, un piccolo paradiso che si affaccia sul Mar Ionio, circondata da una rigogliosa pineta, dove i visitatori possono godere di un mare limpido e cristallino, perfetto per una giornata di relax e tranquillità.

Roccelletta di Borgia rappresenta una tappa obbligatoria per tutti coloro che desiderano scoprire una delle regioni italiane più belle del nostro Paese, molto apprezzata da turisti provenienti da tutto il mondo e da riviste famose, come il Guardian, che raccontano tutte le meraviglie della Calabria.