Se non ami il turismo di massa e sei a Barcellona per una vacanza al mare devi assolutamente visitare questi luoghi

Il magazine dedicato a chi ama viaggiare e scoprire posti nuovi, a chi cerca informazioni utili.

Se sei a Barcellona e vuoi fuggire dalla città per una giornata al mare, dimentica la affollata Barceloneta: ci sono due alternative che vale davvero la pena scoprire.

Sitges è un borgo elegante e pittoresco, perfetto per una fuga veloce. Se invece hai voglia di un’avventura più lunga, Tossa de Mar ti aspetta con le sue mura medievali affacciate sul mare.

Il Travel Creator Gabriele Serra inaugura così #ViaggiaComeUnLocal, l’appuntamento per vivere i viaggi come un vero abitante del luogo, fra tips, delizie culinarie e luoghi lontani dal turismo di massa.