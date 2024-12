La magia della Bibbia nel Parco, il presepe vivente di Valderice

In un antico borgo siciliano l'evento-spettacolo ricrea scene bibliche con figuranti in costume d'epoca, invitando a riscoprire il vero significato del Natale

Fonte: Comune di Valderice La scena della Natività del presepe vivente di Valderice

Il Natale a Valderice si tinge di spiritualità e cultura con l’evento La Bibbia nel Parco, un presepe vivente unico nel suo genere. Questa straordinaria rappresentazione, che ogni anno richiama visitatori da tutta la Sicilia e oltre, offre un’esperienza che va ben oltre la tradizionale Natività. Attraverso un percorso di quadri statici viventi, La Bibbia nel Parco narra episodi tratti sia dall’Antico che dal Nuovo Testamento, regalando ai visitatori un viaggio emozionante tra le Sacre Scritture. Quest’anno, la manifestazione si rinnova con una nuova location, il suggestivo Borgo San Marco, che promette di rendere ancora più coinvolgente questa esperienza spirituale e artistica.

Storia del presepe vivente di Valderice

Da oltre 25 anni, il presepe vivente di Valderice rappresenta una delle più affascinanti manifestazioni natalizie in Italia. Nato con l’intento di raccontare la Bibbia attraverso l’arte e la cultura, l’evento si è svolto per lungo tempo nella cornice del Parco Urbano di Misericordia. La sua particolarità è data dalla narrazione biblica resa viva da figuranti in costume d’epoca, che mettono in scena episodi emblematici delle Scritture, in un dialogo ideale tra cielo e terra.

Quest’anno, l’evento trova una nuova casa nel Borgo San Marco, il nucleo storico di Valderice recentemente restaurato, che con i suoi vicoli e le scalinate dal fascino antico, si presta perfettamente a fare da sfondo alle rappresentazioni. “La scelta di questa nuova location non è solo un cambio logistico, ma un’evoluzione dell’evento stesso,” afferma Margherita Aguanno, presidente dell’Associazione Pro Misericordia, che organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune di Valderice. Il Borgo San Marco diventa così l’ambientazione di un presepe che vuole essere non solo spettacolo, ma un momento di incontro, condivisione e riflessione che invita a riscoprire il vero significato del Natale.

Fonte: Comune di Valderice

La Bibbia nel Parco si terrà nelle serate del 28 e 29 dicembre e del 5 gennaio. L’evento aprirà le sue porte ai visitatori dalle 18 alle 22, offrendo un’opportunità unica per vivere la magia del Natale in un contesto autentico e coinvolgente.

L’ingresso è gratuito, un gesto che sottolinea la volontà degli organizzatori di rendere accessibile a tutti questa straordinaria esperienza.

Dove si trova e come raggiungere il presepe vivente di Valderice

Il presepe vivente si svolge nel comune di Valderice, raggiunbile in auto:

S.S.n.113 Palermo-Trapani (100 Km circa)

A29 Palermo-Mazara del Vallo uscita Castellammare del Golfo e proseguimento su S.S.n.113 direzione Trapani (80 Km circa)

Programma del presepe vivente di Valderice

Quest’anno, il tema conduttore della manifestazione sarà “Nel segno della Speranza”. Oltre cinquanta figuranti daranno vita a sette scene bibliche, ciascuna accompagnata dalla lettura di versetti tratti dalle Sacre Scritture. Questo approccio, che unisce la dimensione visiva a quella spirituale, trasforma il percorso in un’esperienza unica e coinvolgente.

L’atmosfera del Borgo San Marco, illuminato da fiaccole e arricchito da dettagli artigianali creati da volontari locali, contribuisce a rendere ogni scena un autentico capolavoro. I visitatori saranno guidati lungo il percorso, potendosi immergere in un racconto che tocca il cuore e l’anima. Al termine della visita, sarà possibile degustare prodotti tipici e dolci natalizi in un’area dedicata, mentre i più piccoli potranno divertirsi in uno spazio giochi appositamente allestito.

Oltre al presepe, il programma prevede anche un concerto di Natale e momenti di animazione che arricchiranno ulteriormente l’esperienza. Il tutto è reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Associazione Pro Misericordia e le numerose realtà associative del territorio valdericino, che con dedizione e passione contribuiscono alla realizzazione di questo evento straordinario.