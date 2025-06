Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Tra le infinite meraviglie che costellano la costa asturiana, Playa de Mexota – conosciuta anche come A Mixota – è una delle più affascinanti e segrete. Situata nel punto più occidentale delle Asturie, quasi al confine con la Galizia, questa piccola spiaggia – che si è guadagnata la reputazione di ‘Paradiso Naturale‘ nelle Asturie – conserva un’atmosfera primitiva, incontaminata, dove il tempo sembra rallentare.

Il paesaggio intorno è scolpito dal vento e dal mare: un isolotto roccioso svetta nel mezzo dell’arenile dividendolo in due parti, definisce l’orizzonte della spiaggia e contribuisce a creare uno scenario unico, tra i più fotografati della regione.

Chi arriva qui non cerca stabilimenti, bar sulla sabbia o comodi lettini, ma la forza autentica della natura e del vento. Mexota è uno di quei luoghi che parlano sottovoce, in cui si viene per ascoltare le onde, sentire il sale sulla pelle e lasciarsi avvolgere dal silenzio della natura. La spiaggia, per la sua posizione quasi isolata, è frequentata da nudisti.

Dove si trova e come arrivare a Playa de Mexota

Playa de Mexota si trova nel comune della cittadina costiera di Tapia de Casariego, nella regione delle Asturie, nella Spagna settentrionale. È una zona poco urbanizzata, dominata da colline verdi, alte scogliere frastagliate e piccoli villaggi di pescatori. La spiaggia è vicina alla località di Serantes, e si può raggiungere facilmente in auto percorrendo la strada n-634, che corre lungo tutta la costa cantabrica.

Chi viaggia in automobile deve dirigersi verso Villamil o Serantes, due frazioni da cui partono i sentieri che portano fino alla spiaggia. Una volta giunti nei pressi, è possibile parcheggiare lungo la strada sterrata che costeggia le scogliere. Da lì, si prosegue a piedi lungo un sentiero che si inoltra tra campi e vegetazione, regalando scorci panoramici indimenticabili. Il tragitto è facile e suggestivo, perfetto per chi ama passeggiare nella natura.

I trasporti pubblici non arrivano fino alla spiaggia, quindi l’unico modo pratico per raggiungere Mexota è con un mezzo privato, oppure tramite taxi dalle località vicine come Tapia de Casariego – 5 chilometri.

Caratteristiche della spiaggia

La Playa de Mexota non è solo bella: è sorprendente e poco affollata. L’elemento più caratteristico è senza dubbio lo sperone di roccia che emerge al centro dell’arenile e divide la spiaggia in due piccole calette. Questa formazione naturale, affilata e verticale, ricorda quasi una vela di pietra sospesa tra cielo e mare. Intorno, alte scogliere proteggono la baia e contribuiscono a creare un ambiente tranquillo e riservato, dove il vento soffia pacifico creando onde moderate e l’acqua assume sfumature turchesi e cristalline.

La sabbia è fine e chiara, mentre i fondali rocciosi sono perfetti per chi ama le immersioni. Per gli amanti del surf e del windsurf, Mexota rappresenta anche una meta molto interessante, classificata come categoria 2 per le sue onde. Questa spiaggia ha una lunghezza di 240 metri e una larghezza di 60 metri e offre così un ampio spazio ai viaggiatori per rilassarsi e staccare la spina lontano dalla frenesia della quotidianità.

Non esistono servizi né infrastrutture: nessun bar, nessun ombrellone, no docce o bagnini, solo la natura e il rumore del mare. In spiaggia si trovano infatti solo contenitori per i rifiuti. Questo la rende una meta perfetta per chi cerca tranquillità e isolamento. Playa de Mexota è anche frequentata infatti da naturisti, soprattutto in bassa stagione.

Dal punto di vista ambientale, Mexota è inserita in una zona protetta ed è parte di una ZEPA – Zona di Protezione Speciale – e di un LIC – Sito di Importanza Comunitaria – che testimoniano l’impegno nella conservazione della sua ricca biodiversità. Questo significa che è un ecosistema sensibile e che la sua conservazione è una priorità assoluta.

Modalità di accesso a Mexota

Arrivare a Playa de Mexota richiede un piccolo sforzo, ma è proprio questo a renderla così speciale e unica nella zona. Dopo aver percorso la n-634 e aver lasciato l’auto in prossimità dal paese di Serantes – c’è un parcheggio apposito con una capacità che va da 50 a 100 posti – ci si incammina lungo un sentiero di terra che attraversa campi e colline. Quando si percorrono percorsi a piedi è sempre consigliato indossare scarpe adatte. Playa de Mexota è raggiungibile, sempre a piedi, anche attraverso un sentiero da Villamil.

Non essendoci punti di ristoro, è fondamentale portare con sé tutto il necessario: acqua, cibo, protezione solare e un sacchetto per riporre tutti i propri rifiuti che vanno gettati in appositi contenitori o riportarti indietro se non fosse possibile buttarli in loco. Non c’è accesso per le persone disabili ma Playa de Mexota è considerata sicura per tutti e quindi adatta anche a famiglie con bambini.

Non ci sono controlli rigidi, ma il rispetto per l’ambiente e per gli altri visitatori è fondamentale se si frequenta questo luogo. È vietato l’accesso agli animali domestici alla spiaggia e all’area di balneazione.

Questo piccolo gioiello incastonato nella costa asturiana è una spiaggia che sfugge ai circuiti turistici di massa e conserva intatto il suo autentico spirito selvaggio. È un luogo che parla a chi ama la natura, la solitudine e la pura bellezza dei paesaggi. Non servono grandi preparativi per godersela, solo un po’ di spirito d’avventura e il desiderio di entrare in sintonia con il ritmo lento dell’oceano. Playa de Mexota accoglie i viaggiatori con il suo silenzio e la sua straordinaria semplicità.