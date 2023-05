Il più grande edificio gotico del mondo era un tempo dimora dei Papi

Fonte: iStock Palazzo dei Papi, Avignone

Organizzare un viaggio in Provenza, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, è sempre un’ottima idea. Lo è perché la regione francese, situata al confine con l’Italia, ospite alcune delle bellezze naturalistiche più suggestive del nostro continente.

I paesaggi che si aprono davanti allo sguardo di chi giunge fin qui lasciano senza fiato: da una parte le Alpi meridionali, dall’altra le sterminate pianure della Camargue. A queste, poi, si aggiungono i filari di vigneti lussureggianti, i boschi e le foreste, la suggestiva Costa Azzurra che ospita città eleganti e resort di lusso, e i campi di lavanda che si perdono all’orizzonte.

Ma in Provenza è possibile scoprire anche una delle meraviglie architettoniche più importanti del Paese, già Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Stiamo parlando del Palazzo dei Papi ad Avignone, il più grande edificio gotico medievale, d’Europa e del mondo, un tempo dimora dei Papi. Scopriamo insieme la sua storia.

Alla scoperta del patrimonio culturale di Avignone

Il nostro viaggio di oggi ci porta ad Avignone, la città della Provenza che sorge sulle rive del Rodano, un vero e proprio gioiello da scoprire e da vivere. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime e tutte sono collegate al grandioso passato della città, un tempo Capitale della Cristianità.

Attraversando il centro storico, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1995, avrete come la sensazione di ritrovarvi tra le pagine di un libro di storia incorniciate da fortificazioni medievali in pietra. La narrazione visiva della città culmina con la presenza ingombrante e affascinante dell’imponente Palazzo dei Papi, un gioiello architettonico che non solo è uno degli edifici gotici più importanti d’Europa e del mondo, ma anche l’emblema del potere della Chiesa del XIV secolo.

Dentro il Palazzo dei Papi

Una volta giunti nel centro storico di Avignone è impossibile non notare quell’imponente edificio che caratterizza in maniera straordinaria la scena urbana della città. Il Palazzo dei Papi è la testimonianza più preziosa della potenza della Chiesa Occidentale nel XIV secolo.

La costruzione dell’edificio, il più grande in stile gotico mai realizzato, è iniziata nel 1335 per volere di Papa Benedetto XI e successivamente di Clemente VI. Il palazzo, terminato in meno di 20 anni, divenne poi la residenza dei Papi che avevano già scelto di trasferirsi ad Avignone da Roma.

Non sono solo le sue dimensioni a incantare, il palazzo si estende su una superficie di 15.000 metri quadrati, ma anche le sue fattezze e i suoi dettagli. Gli esterni, così come gli interni riccamente decorati e affrescati, trasformano questa dimora in un capolavoro monumentale di inestimabile valore.

Il Palazzo dei Papi è una tappa irrinunciabile per chiunque giunga in Provenza, come dimostra il fatto che si tratta di uno dei 10 monumenti più visitati del Paese. Ogni anno, infatti, al cospetto della dimora si presentano oltre 500.000 visitatori.

Gli interni del Palazzo sono accessibili al pubblico: 25 le sale da esplorare e da contemplare, a queste si aggiungono anche i suggestivi giardini pontifici. È possibile anche prendere parte a un tour virtuale e immersivo che permette agli ospiti, grazie alla tecnologia in 3D e alla realtà aumentata, di fare un viaggio nel passato, di scoprire come è cambiato il palazzo nei secoli e di ripercorrere tutta la sua storia.