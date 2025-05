Fonte: iStock La meravigliosa spiaggia di Piscina Rei

Esiste una spiaggia, nella parte sud-orientale della Sardegna, dove la sabbia bianca si stende come un velo leggero su chilometri di costa, e l’acqua (così limpida e trasparente da sembrare irreale) si adagia dolcemente sul fondale, rivelando con grazia ogni dettaglio del paesaggio marino: ecco Piscina Rei, uno dei tesori più suggestivi dell’Isola, tanto da meritarsi l’attenzione di Lonely Planet, che lo ha incluso tra le dieci spiagge più belle al mondo.

Qui la natura si mostra davvero in tutta la sua perfezione: soffici dune accarezzate dal vento, piante di ginepro che disegnano l’orizzonte con la loro silhouette contorta, arbusti profumati che raccontano l’anima del Mediterraneo, e i candidi gigli di mare, rari e protetti, che sbocciano tra i granelli chiari della sabbia.

Una piscina naturale da sogno a occhi aperti

Piscina Rei riesce a evocare emozioni profonde, grazie al mare turchese dalle sfumature cangianti, al fondale basso che invita a lunghe nuotate in tutta tranquillità, e a tratti rocciosi levigati, perfetti per chi ama immergersi con maschera e boccaglio e lasciarsi guidare dall’incanto del mondo sommerso. Non a caso, snorkeling, diving e pesca subacquea sono tra le attività più praticate.

A rendere ancor più speciale la zona è la sua posizione privilegiata, nel cuore del litorale di Costa Rei, nel territorio di Muravera: una meraviglia che si inserisce in armonia tra stagni popolati da fenicotteri e tratti di costa che alternano sabbia di quarzo e calette nascoste.

Camminando poco più a nord si incontrano San Giovanni, Torre Salinas, le dune fiorite di Colostrai, Feraxi con le tinte bronzee, fino alle piccole baie segrete quali Portu de s’Illixi, Cala sa Figu e la Baia delle Anfore, dove ancora rimangono le tracce di antichi relitti romani.

Relax e servizi per una vacanza senza pensieri

Fonte: iStock

Nonostante la bellezza selvaggia, Piscina Rei non rinuncia al comfort. Sia che stiate cercando un angolo appartato per rilassarvi con il suono delle onde come sottofondo, sia che vogliate vivere la spiaggia con tutti i servizi a portata di mano, troverete ciò che desiderate: sono presenti stabilimenti attrezzati, chioschi, bar, ristoranti e non manca la possibilità di noleggiare ombrelloni, lettini, kayak e gommoni. E per la sicurezza dei bagnanti, è attivo un servizio di salvataggio vigilato.

Il vicino centro turistico di Costa Rei completa l’offerta con hotel, residence, campeggi, ristoranti e le comodità necessarie per vivere un soggiorno all’insegna della serenità. La spiaggia, estesa e spaziosa, riesce ad accogliere un gran numero di bagnanti anche durante i periodi di maggiore affluenza, senza mai perdere la sua atmosfera pacata e distesa.

Un paesaggio che racconta storia e mistero

Ma Piscina Rei è anche terra di antichi misteri e tracce millenarie. A poca distanza dalla spiaggia spicca il sito archeologico di Cuili Piras, un complesso megalitico che sorprende per la disposizione dei menhir: un allineamento misterioso, forse connesso con le stelle e la volta celeste.

Poco lontano, i menhir del Nuraghe Scalas aggiungono fascino al paesaggio, mentre sulla collina di Monte Nai si cela la fortezza punica di Baccu, da cui si domina la costa in un silenzio sospeso tra cielo e mare.

Piscina Rei, dove l’anima si rigenera

Piscina Rei è il simbolo di ciò che la Sardegna ha da offrire di più autentico: un paesaggio incontaminato, un mare che sembra dipinto, una storia millenaria che affiora tra le onde e la terra, e un’accoglienza pensata per tutti. Famiglie con bambini, coppie, viaggiatori solitari, amanti della natura o del comfort troveranno qui un rifugio prezioso, dove ogni giornata può trasformarsi in un ricordo indelebile.

Lasciatevi cullare dal suono delle onde, dal profumo della macchia mediterranea e dal senso di libertà che solo la Sardegna sa regalare.