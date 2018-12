Il castello delle favole in Germania venduto a un euro

editato in: da

A vederlo, il castello di Marienburg, sembra uscito da un libro di fiabe.

Il proprietario, il Principe ereditario Ernst Augustus di Hannover, non era più in grado di sostenerne i costi di manutenzione. Così, l’ha venduto alla simbolica – e ridicola – cifra di un euro.

Il castello è stato acquistato dalla Liemak Immobilien GmbH, una società controllata dallo Stato federale.

La storia di questa fortezza è molto romantica. Nel 1857, il re di Hannover Georg V, regalò a sua moglie, la regina Maria, per il suo compleanno del terreno: una collina con vista panoramica a Sud di Hannover. Nello stesso anno la coppia reale cominciò a costruirvi una residenza estiva riccamente decorata dentro e fuori in stile neogotico che, col tempo, divenne l’attuale castello di Marienburg.

Oltre alle torri, al ponte levatoio, alle sale delle colonne e alla cappella privata, l’arredamento interno era degno di una famiglia reale.

Una della stanze più belle è la biblioteca della regina che si trova nella torre a Sud-Ovest. Le librerie abilmente decorate sono veri e propri capolavori dell’arte dell’intaglio tedesca, con le finestre a bovindo e dipinti di scene fiabesche, tra cui la Bella Addormentata nel Bosco, alle pareti.

Abbarbicato sulla cima di un colle nei pressi della città di Pattensen, il castello di Marienburg, che può essere ammirato sin dalla regione del Calenberg, è proprio il castello delle favole che chiunque sognerebbe di avere.

Tutto ciò che conteneva il castello, ovvero un centinaio di oggetti, è stato venduto al Landesmuseum di Hannover per una cifra molto più ingente: 2 milioni di euro.

I lavori di restauro e risanamento del castello ammonteranno a circa 30 milioni di euro, che lo Stato federale della Bassa Sassonia comincerà a pagare a partire dal 2020.

Fino ad allora, il castello testerà aperto alle visite. Il biglietto di ingresso costa 9 euro per gli adulti, 6,50 euro per i ragazzi tra i 6 e i 17 anni, mentre è gratuito per i bambini sotto i 5 anni. Si può visitare l’interno del castello solo con un tour guidato. Le antiche stalle sono state trasformate in un ristorante, aperto tutti i giorni tranne il lunedì. Spesso si tengono eventi e si celebrano matrimoni. È decisamente uno dei castelli più romantici che ci siano in Europa.