Tra nuovi voli diretti, un centro storico sorprendente e una vivace scena culturale, Košice è la meta ideale per un viaggio lontano dal turismo di massa

Organizzare un viaggio a Košice significa scegliere di prendere la strada turistica meno battuta e lasciarsi sorprendere da una città che vive in equilibrio perfetto tra eleganza storica e vivacità moderna. La vostra attenzione verrà catturata dal centro storico, un vero scrigno di torri gotiche, bastioni medievali e sculture barocche, il tutto raccolto attorno a una piazza centrale che vanta la più alta concentrazione di monumenti storici dell’intera Slovacchia.

Passeggiando tra le vie acciottolate, si percepisce subito l’anima elegante, ma mai patinata della città, capace di raccontare secoli di storia senza perdere il suo spirito giovane e creativo. Košice, infatti, è anche una vivace città universitaria, popolata da studenti che ne alimentano l’energia contemporanea. Questo si traduce in un’atmosfera creativa e accogliente, ricca di caffetterie alla moda, locali dall’anima indipendente e indirizzi gastronomici budget-friendly perfetti per scoprire la cucina locale senza spendere una fortuna.

Košice è una destinazione che sorprende e che, grazie ai nuovi voli diretti operati da WizzAir, potrete scoprire presto anche voi.

I nuovi voli WizzAir dall’Italia a Košice

WizzAir ha introdotto una nuova rotta diretta da Roma Fiumicino alla città slovacca. Il collegamento, operato due volte a settimana, il martedì e il sabato, prenderà il via il 31 marzo 2026, rendendo ancora più facile raggiungere la seconda città della Slovacchia per un weekend lungo o una fuga primaverile.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di WizzAir e tramite l’app, con tariffe a partire da 24,99 euro, un prezzo più che invitante per chi desidera scoprire una destinazione ancora poco battuta dal turismo di massa. Grazie a questo volo, infatti, avrete accesso diretto alle meraviglie storiche e culturali di Košice. Una città elegante, ricca di tracce medievali e rinascimentali, situata in una posizione strategica vicino ai confini con Ungheria e Polonia, perfetta anche come base per esplorare paesaggi, tradizioni e natura dei territori orientali del Paese.

Tra un edificio d’epoca e l’altro, infatti, compaiono improvvisi scorci sulle colline verdi che circondano la città e il lento scorrere del fiume Hornád. È un luogo ideale per chi vuole combinare una fuga urbana con la possibilità di raggiungere in pochi minuti sentieri, parchi e panorami naturali.

Perché pianificare un viaggio a Košice

Con l’avvio della nuova rotta aerea, Košice diventa più accessibile che mai proprio nel momento in cui la città dà il meglio di sé. A partire da aprile, infatti, si apre una stagione ricchissima di appuntamenti!

Partite dalla scoperta del centro storico, passeggiando lungo la pedonale Hlavná ulica, che ospita la maggior parte dei monumenti più significativi. Tra questi, citiamo la Cattedrale di Sant’Elisabetta, la maestosa chiesa gotica che domina la piazza con la sua torre alta circa 59 metri, dalla quale salendo si può godere di una vista spettacolare sulla città.

Se viaggiate con bambini, oltre a scoprire le bellezze del suo centro storico, ad aprile potete salire sulla Košice Children’s Heritage Railway, una storica ferrovia per i più piccoli. Seduti sulle panche in legno, attraverserete l’incantevole valle del Čermeľ, fino al cuore di Alpinka Košice.

A maggio, invece, arriva uno degli appuntamenti più amati dai locali: USE THE CITY, un festival che trasforma il centro in un palcoscenico diffuso, portando musica, performance, arte urbana e spettacoli teatrali direttamente nelle strade. Per chi ama la natura, infine, l’arrivo della bella stagione coincide anche con l’apertura di percorsi escursionistici, tour guidati e attività all’aperto sulle colline intorno alla città, raggiungibili facilmente in giornata.