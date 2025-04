Fonte: iStock La cattedrale di Winchester, in questa città ha trascorso gli ultimi anni Jane Austen

È una verità universalmente riconosciuta che se un lettore si trova di fronte a queste poche parole riconosce subito in esse la penna di Jane Austen.

Sì, perché questo è il celebre incipit di Orgoglio e pregiudizio, uno dei capolavori della scrittrice inglese. E cosa c’è di meglio da fare nell’anno in cui si celebrano i 250 anni dalla sua nascita, se non partire alla volta della Gran Bretagna per esplorare i luoghi che lei ha vissuto e che spesso sono stati d’ispirazione per diventare le perfette scenografie dei suoi libri?

Perché in occasione del suo 250esimo “compleanno” sono previsti eventi in tantissime location speciali, il viaggio per tutti coloro che si sono innamorati delle sue opere è a portata di mano e può diventare la vacanza letteraria più divertente e affascinante di tutte.

Perché in fondo viaggiare non significa solamente esplorare il mondo, ma anche andare alla ricerca di ciò che ci emoziona di più: e le parole eterne di Jane Austen sono proprio speciali e preziose.

Libri alla mano, valigie e tanta voglia di conoscere e di immergersi nella bellezza dell’Inghilterra è ciò che serve: Jane Austen ci sta aspettando.

Jane Austen, tutte le location degli eventi per i 250 anni dalla sua nascita

Il 16 dicembre del 1775 a Steventon, villaggio dell’Hampshire nel Regno Unito, è nata Jane Austen. Siamo nell’Inghilterra del sud ed è qui che ha vissuto fino al 1800, ovvero fino a quando con la sua famiglia si è trasferita a Bath nel Somrset. Poi, con la morte del papà nel 1806, la mamma, Jane e la sorella sono andate a vivere a Southampton e, dopo, nel 1809 a Chawton, entrambi nell’Hampshire. La scrittrice è morta nel 1817 a Winchester dove è stata portata dalla sorella Cassandra per tentare delle cure, dopo che si è ammalata l’anno precedente.

Questi, in breve, sono gli spostamenti che hanno caratterizzato la vita della scrittrice che è stata capace di lasciarci in eredità capolavori come, oltre al già citato Orgoglio e pregiudizio, Persuasione, Emma e Mansfield Park.

E il 2025 è l’anno giusto per raggiungere queste zone dell’Inghilterra e celebrare la donna che ha saputo scrivere alcune delle storie più belle della letteratura mondiale. Il programma è fitto di iniziative, per tutti i gusti e che possono essere la buona ragione per partire e andare in esplorazione di quella zona di questo Paese europeo che ha dato i natali e ispirato Jane Austen.

Le iniziative per celebrare i 250 anni dalla nascita di Jane Austen

Come detto, le iniziative sono davvero tante e possono essere in parte riassunte partendo dalle location in cui si svolgono, ovvero quei luoghi che hanno fatto da sfondo alla vita della celebre autrice. Le case dove ha abitato, i posti che ha esplorato, le sue abitudini, per entrare non solo in connessione con la sua grande creatività, ma anche per conoscere località in cui si respira lo spirito inglese.

Chawton, il viaggio alla scoperta di Jane Austen ha inizio

Non si può partire alla scoperta delle tante iniziative messe in programma per festeggiare i 250 anni dalla data di nascita di Jane Austen senza citare la sua casa, quella dove lei ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Ci troviamo a Chawton, nella sua abitazione, dove ci sono tantissimi appuntamenti imperdibili.

A scandire alcune delle iniziative i romanzi della scrittrice, quindi, si parte dal 28 al 28 gennaio con il primo festival dedicato a Orgoglio e pregiudizio. A maggio, poi, si prosegue dall’1 all’11 con Ragione e sentimento, dal 12 al 20 luglio invece con Emma. A settembre, dal 12 al 21, è la volta di Persuasione. A dicembre, oltre a speciali festeggiamenti natalizi, dal 13 al 21 ci sarà anche il compleanno dell’autrice.

Fonte: iStock

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma e non mancano le mostre come quella permanente Jane Austen and the Art of Writing, oppure quella che durerà fino al 4 gennaio 2026 dal titolo Austenmania! che celebra i 4 adattamenti datati 1995 dei suoi romanzi: Orgoglio e pregiudizio di Andrew Davies per la BBC con Colin Firth e Jennifer Ehle, Ragione e sentimento per il grande schermo di Emma Thompson e Ang Lee, Persuasione della BBC Screen Two con Amanda Root e Ciarán Hinds e Ragazze a Beverly Hills!, una rivisitazione di Emma.

Da non perdere, poi, una passeggiata che ripercorre alcune delle tappe che la scrittrice era solita toccare nelle sue uscite con la sorella: si tratta di Jane Austen Trail Walk: Alton to Chawton. Si parte da Alton High Street, la location dove la scrittrice e la sorella Cassandra facevano compere, e poi si prosegue per diverse tappe, tra cui la fucina dove prendeva la carrozza per Londra e la casa di famiglia a Chawton.

Steventon, dove è nata e cresciuta Jane Austen

È tutto cominciato qui, a Steventon, villaggio dove è nata e cresciuta Jane Austen. E non potevano, quindi, mancare gli eventi in questo luogo per celebrare una delle donne scrittrici più amate di tutti i tempi.

Il programma è molto interessante e parte con domenica 8 giugno quando si terrà un concerto dal titolo Jane Austen’s Words and Music Chamber, appuntamento nella Chiesa di San Nicola. A seguire – nel mese di luglio (dal 4 al 6 e dall’11 al 13) – mostra storica, mentre il 6 luglio c’è il Jane Austen’s Country Fair sul sito della casa natale. Tra gli altri eventi va ricordato quello del 16 dicembre, che coincide con il giorno della nascita della scrittrice, con un servizio di ringraziamento per il suo 250esimo compleanno. La canonica in cui viveva con la famiglia è stata demolita nel 1824, ma si può vedere dove sorgeva, mentre la chiesa è rimasta abbastanza simile all’epoca.

Fonte: iStock

Bath, la città del suo primo trasferimento

Bath non ha bisogno di presentazioni: questa cittadina è molto apprezzata e meta di numerosi turisti. E qui si possono vivere moltissime esperienze dedicate alla scrittrice.

Il Jane Austen Centre è la location ideale per tutti coloro che vogliono assaporare il periodo della Reggenza, non solo per quanto riguarda moda e cibo, ma per tutto ciò che ha dato vita e che possiamo trovare nei romanzi di Jane Austen. Ci si può vestire a tema, per entrare ancora di più nell’atmosfera, provare a scrivere con la penna d’oca e non manca una statua di cera che dovrebbe mostrare l’aspetto che poteva avere la scrittrice.

Ma a Bath non si può fare solo questo, infatti sono previsti tour guidati in città, o anche nelle location vicine, sulle tracce dell’autrice. I balli sono uno dei momenti più apprezzati e ne sono previsti due: quello a tema nautico Persuasion il 31 maggio e quello a tema marino Sanditon il 28 giugno. Il Yuletide Birthday Ball, invece, si tiene il 13 dicembre.

Fonte: iStock

E poi, appuntamento imperdibile, è il Jane Austen Festival in programma dal 12 al 21 settembre e prevede balli, spettacoli e la Grand Regency Costumed Promenade, una grande passeggiata che apre ufficialmente la serie di iniziative: partecipa chi ha acquistato il braccialetto ed è vestito con abiti Regency. Appuntamento a sabato 13 settembre 2025.

Ad aprile per chi ama il teatro l’evento da segnare in agenda si tiene al Theatre Royal dove andrà in scana Pride & Prejudice* (*quasi), mentre da luglio a novembre al No.1 Royal Crescent si potrà visitare la mostra The Most Tiresome Place in the World: Jane Austen e Bath, con lettere e l’unico manoscritto che ha scritto mentre ha vissuto in città. Queste sono solo alcune delle iniziative, ma il programma è davvero fitto.

Winchester, gli ultimi momenti della vita dell’autrice

Non si può perdere la possibilità di scoprire dove Jane Austen ha vissuto gli ultimi momenti della sua vita: la tappa da raggiungere è la casa al numero 8 in College Street a Winchester, qui si potranno ammirare esposti alcuni oggetti e manoscritti: è la prima volta che questa casa apre al pubblico.

Da maggio alla fine del 2025 alcuni oggetti saranno esposti anche al Museo Treasury. Tra gli altri eventi a Winchester vi è in programma il teatro all’aperto con Orgoglio e pregiudizio a luglio e, da giugno a luglio, corsi di ricamo.

Nella cattedrale cittadina riposano i resti della scrittrice e anche questa location per i 250 dalla data della sua nascita si prepara ad accogliere i visitatori con una serie di iniziative. Come sempre si può visitare la tomba, Jane Austen è seppellita nella navata nord dell’edificio religioso, poi sono previsti tè pomeridiani, l’esposizione di una poesia scritta proprio da lei, psi può rendere parte a un percorso interattivo per famiglie, un ballo (sold out) e molto altro.

Le altre location imperdibili per seguire le tracce di Jane Austen

Non solo queste tappe, ma anche altre sono perfette per seguire la scia lasciata da Jane Austen durante la sua vita.

Nel 2025 si può ad esempio visitare, a partire da aprile, la sua ex aula scolastica nella Abbey Quarter di Reading, il museo inoltre organizza eventi, tour e visite all’Abbey Gateway e al Reading Abbey Quarter, ma anche alla location in cui è stato girato Orgoglio e pregiudizio.

Non si conosce molto del periodo che la scrittrice ha trascorso a Southampton, eppure in questo luogo ha trascorso dei momenti importanti e, grazie al fitto programma di iniziative predisposto proprio in occasione dei 250 anni dalla sua nascita, si può approfondire questa fase della sua esistenza.

Qui, infatti, ha frequentato per un breve periodo il collegio e ha festeggiato il suo 18esimo compleanno prendendo parte a un ballo nelle stanze del piano superiore del The Dolphin. Tra gli appuntamenti quello con la mostra al SeaCity Museum da marzo a ottobre che raccoglie dipinti rari, lettere, libri e oggetti della scrittrice e si concentra sulle sue amiche, il 10 giungo va in scena lo spettacolo Orgoglio e pregiudizio* (*più o meno) al Mayflower Theatre, mentre sabato 13 dicembre la Townhill Park House di Southampton farà da scenario a un ballo Regency. Non mancano passeggiate a tema.

Tanti, tantissimi eventi, che possono essere la scusa per partire alla volta della Gran Bretagna e alla scoperta di alcuni dei luoghi in cui ha vissuto e scritto Jane Austen.