Situata a due passi dalla Costa Smeralda e porto d’imbarco per andare alla scoperta dell’arcipelago della Maddalena, la località di Palau è sicuramente una delle più visitate d’estate in Sardegna. Il piccolo borgo, silenzioso d’inverno, si risveglia durante i mesi più caldi ospitando tantissimi turisti, non sempre rispettosi dei luoghi in cui si trovano.

Ogni anno, infatti, i residenti denunciano il comportamento scorretto di numerosi turisti che, per esempio, con i loro mega yacht, non rispettano la legge e occupano una delle spiagge più fragili della Gallura, quella di Talmone, per organizzare una festa privata.

Se desiderate visitare questa zona dell’isola, rispettandone l’ecosistema, i residenti e le regole imposte, noi vi consigliamo queste spiagge, considerate le più belle di Palau.

Porto Pollo

Mare limpido e vento quasi sempre presente, siamo nella spiaggia di Porto Pollo, un’insenatura dall’acqua turchese circondata dalla macchia mediterranea. Situata a metà strada tra Palau e Santa Teresa di Gallura, nei pressi della foce del Liscia, Porto Pollo offre uno scenario suggestivo perché unisce la terraferma all’Isuledda con una sottile lingua sabbiosa. Essendo quasi costantemente battuta dal vento, è considerata una meta particolarmente ambita dai velisti e dagli appassionati di windsurf e kite surf.

Spiaggia di Palau Vecchio

A chi viaggia con i bambini consigliamo la spiaggia situata nel cuore di Palau. Qui troverete un fondale basso e sabbioso, una posizione riparata dai venti e una pineta che offre riparo dal sole durante le ore più calde. Se scegliete la spiaggia di Palau Vecchio, non dimenticate di portare con voi maschera e boccaglio perché le sue acque trasparenti sono perfette per nuotare e scoprire i fondali: non a caso, questa piccola spiaggia ottiene da anni il premio Bandiera Blu insieme alla spiaggia dell’Isolotto.

Se avete bisogno di una bevanda fresca o di qualcosa da mangiare, nelle vicinanze troverete anche dei bar e ristoranti raggiungibili facilmente a piedi, dove sedersi e godersi la vista panoramica sull’Isola di Santo Stefano e La Maddalena.

Spiaggia Le Saline

Incastonata in un golfo riparato dal vento, la spiaggia Le Saline rappresenta un piccolo paradiso dov’è presente anche un’oasi naturalistica. Qui transitano, vivono e si riproducono diversi tipi di volatili migratori e non, tra cui cavalieri d’Italia e fenicotteri. Dal fondale sabbioso, è adatta a chi ama la tranquillità e fare snorkeling.

A differenza delle altre spiagge presenti nella zona, spesso costituite da calette più piccole immerse tra scogliere granitiche, la spiaggia e il golfo omonimo si distinguono per la loro distesa di sabbia dorata, intervallata da zone con piccoli ciottoli. Qui potete rilassarvi, prendere il sole, nuotare o fare una passeggiata per scoprirla in tutta la sua bellezza. Essendo riparata dal vento, inoltre, l’acqua è sempre calma e adatta per chi viaggia con bambini.

La Sciumara

Una volta arrivati alla spiaggia La Sciumara capirete perché viene considerata una delle più belle in questa zona della Sardegna. Il gioco di colori offerto dalla natura, qui, si esprime al suo meglio tra l’azzurro-blu delle acque, la tonalità chiara della sabbia e le diverse sfumature di verde della macchia mediterranea e del bosco di lecci. E se questo non fosse già abbastanza, in lontananza vedrete anche apparire l’isola della Maddalena.

La spiaggia si può raggiungere facilmente anche a piedi, mentre se arriverete con la vostra auto è presente anche un comodo e ampio parcheggio. Una parte de La Sciumara è libera, mentre nell’altra è possibile affittare sdraio, ombrelloni e attrezzature per praticare sport acquatici. Grazie alla sua posizione, facilità di accesso e balneazione, è frequentata da turisti di ogni età.

Cala di Trana

Se cercate una spiaggia tranquilla e solitamente poco frequentata, suggeriamo la splendida Cala di Trana. Situata nella località di Punta Sardegna, per arrivarci è necessario fare un percorso di trekking di circa 45 minuti tra rocce e vegetazione. Essendo di media difficoltà, potrebbe essere sconsigliato a chi ha bambini molto piccoli o passeggini.

Ad arricchire la bellezza del paesaggio ci pensano le alte dune profumate situate dietro la spiaggia, mentre nella parte più a est troverete degli scogli che formano una ‘piccola piscina’ dalle acque chiare e trasparenti. Davanti a voi, invece, godrete di una bella vista sulle isole di Spargi e della Maddalena.

Spiaggia dell’Isolotto

Infine, vi consigliamo anche la spiaggia dell’Isolotto, tra le più amate nel litorale di Palau. Raggiungibile a piedi dal centro del borgo, vanta sabbia bianca e uno scenario composto da scogli levigati dal vento. Questo arco di sabbia è stato premiato da diversi anni con la Bandiera Blu grazie alla limpidezza delle sue acque, alla tutela ambientale e alla qualità dei servizi offerti.

Inoltre, una bella pineta vi offrirà riparo durante le ore più calde mentre le diverse aree di ristoro, i parcheggi e i chioschi dove noleggiare le attrezzature sportive la rendono particolarmente comoda per chi è in vacanza con tutta la famiglia.