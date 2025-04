Durante la seconda puntata di Ulisse, Alberto Angela condurrà il telespettatore in un viaggio nella musica. I luoghi di Londra visti come una sinfonia musicale

Seconda puntata di Ulisse, i luoghi di Londra visti in un tour musicale

Il 14 aprile durante la seconda puntata della nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, Alberto Angela condurrà lo spettatore in un viaggio musicale attraverso Londra, esplorando i luoghi che hanno segnato la storia di leggende come i Beatles, David Bowie, Freddie Mercury e Amy Winehouse. In questa puntata le strade della Capitale britannica verranno trasformate in un pentagramma vivente dove ogni luogo è una nota di una sinfonia culturale. Le tappe di questo viaggio musicale, che farà riscoprire Londra con occhi diversi, saranno 12. Eccone alcune.

Abbey Road: sulle orme dei Beatles

La puntata “Sulle note di Londra” inizia con un’icona senza tempo: le strisce pedonali di Abbey Road. Qui, i Beatles hanno immortalato la copertina del loro omonimo album, trasformando così una semplice strada in un luogo di pellegrinaggio per milioni di fan da tutto il mondo. Alberto Angela condurrà i telespettatori all’interno degli Abbey Road Studios, qui dove la magia musicale ha preso vita, offrendo un punto di vista esclusivo su uno dei templi della musica mondiale.

Wembley Stadium: l’energia dei Queen

A bordo di un bus Angela proseguirà il viaggio musicale raggiungendo il maestoso Wembley Stadium, teatro di eventi storici come il Live Aid del 1985. In quell’occasione, i Queen, guidati da Freddie Mercury, hanno regalato una esibizione indimenticabile davanti a 72.000 spettatori. Il conduttore farà rivivere quei momenti, sottolineando come la musica possa unire le persone in esperienze collettive memorabili. In questa tappa verrà anche rivissuta l’incredibile vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra durante gli Europei di calcio.

Camden Town: l’anima di Amy Winehouse

Il viaggio continua poi verso Camden Town, quartiere vibrante e cuore pulsante della scena musicale di Londra. Qui ha vissuto Amy Winehouse, la cui voce unica e struggente ha lasciato un’impronta indelebile nella musica contemporanea. Alberto Angela guiderà lo spettatore tra i vicoli che hanno ispirato le sue canzoni, offrendo un ritratto intimo e personale della cantante e del contesto culturale dove è cresciuta.

Royal Albert Hall: il tempio della musica

La Royal Albert Hall rappresenta una delle tappe più prestigiose del tour di Ulisse. Questo luogo fu voluto dal principe Alberto, consorte della regina Vittoria. Questa sala da concerto è diventata un simbolo della cultura musicale britannica. Angela racconterà la sua storia, sottolineando come abbia ospitato artisti di importanza mondiale e continuato a essere un punto di riferimento per la musica sia classica che contemporanea. Oggi questo è infatti il tempio della musica rock, pop e lirica.

Brixton: le radici di David Bowie

A Brixton, quartiere multiculturale e dinamico, ha visto la luce David Bowie, artista camaleontico e innovatore. Angela attraverserà le strade che hanno influenzato la sua crescita artistica, esplorando i luoghi che hanno ispirato il suo stile inconfondibile e la sua musica rivoluzionaria.

Ogni set di questa puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, verrà quindi abbinato a una canzone o a un artista britannico. Londra è stata ed è ancora una città viva e in continuo fermento e forse è anche grazie alle canzoni inglesi con cui intere generazioni sono cresciute e hanno sognato.