Kolona Beach è la spiaggia più famosa e la più bella dell'isola di Kythnos, nelle Cicladi: ecco come arrivare e cosa fare per godersi i suoi paesaggi unici

Fonte: iStock La famosa lingua di sabbia a Kolona Beach

Situata nella parte occidentale delle Cicladi, l’isola di Kythnos è senza dubbio una delle isole più belle e vicine ad Atene. La sua vicinanza alla capitale greca, però, non è l’unico motivo che spinge residenti e turisti a considerarla una delle destinazioni più popolari per una breve fuga dalla città. Qui, infatti, si trova una delle spiagge più famose e fotografate dell’Egeo.

La splendida baia di Kolona, una sottile striscia di sabbia priva di ombra che collega un piccolo promontorio all’isola principale, diventa affollatissima d’estate grazie alle sue acque trasparenti e azzurre e alla sabbia spessa e dorata. Uno scenario unico e idilliaco dove rilassarsi e godersi il chálasi, relax, tipico greco.

Dove si trova Kolona Beach

Kolona Beach si trova sull’isola di Kythnos, nell’omonima baia. È situata nella sezione nord-ovest dell’isola, a nord del porto di Merichas e di fronte alla altrettanto splendida spiaggia di Apokrousi. L’accesso dopo la spiaggia di Apokrousi avviene tramite una strada sterrata relativamente dissestata, ma la spiaggia è così speciale che ne varrà sicuramente la pena.

Molte persone scelgono di raggiungerla anche via mare prenotando un taxi da Merichas: la sua posizione privilegiata offre un doppio porto naturale protetto dai venti dell’Egeo permettendo l’arrivo delle varie imbarcazioni, compresi yacht, gommoni e barche a vela che ormeggiano nelle baie riparate.

Chi ama fare escursioni, invece, può seguire il sentiero per il sito archeologico di Vryokastro, proseguire nella discesa verso la spiaggia di Apokrousi e da lì continuare fino alla spiaggia di Kolona.

Per arrivare sull’isola da Atene avete due opzioni: prendere il traghetto dal porto Pireo, presente solo 3 giorni a settimana e con un viaggio della durata di 3 ore, o dal porto secondario di Lavrio, situato a circa 30 chilometri di distanza dall’aeroporto della capitale. Da qui partono da 3 a 5 corse tutti i giorni e la tratta varia dai 65 ai 150 minuti. Consigliamo di monitorare gli orari perché potrebbero variare.

Cosa rende speciale Kolona Beach

A rendere unica Kolona Beach, una delle spiagge più famose della Grecia, è la sua peculiarità geomorfologica: qui, infatti, si trova una lingua di sabbia lunga circa 240 metri, che collega l’isola di Kythnos con un piccolo isolotto roccioso, quello di San Luca. Il mare lambisce entrambi i lati della striscia di sabbia, dando origine a due spiagge e a uno scenario particolarmente suggestivo.

Le acque sono cristalline, contraddistinte da un blu intenso al quale è impossibile resistere. È il luogo ideale per nuotare in tranquillità e sicurezza perché, grazie alla sua posizione, la spiaggia è protetta dal vento su entrambi i lati. Il fascino di Kolona Beach è garantito anche dall’assenza di stabilimenti balneari, quindi consigliamo di portare con voi tutto il necessario per trascorrere qui la giornata.

Se ai momenti di relax volete alternare qualche attività, sul bordo occidentale della lingua di sabbia, presso l’isolotto, si trova la cappella di San Luca. Qui, arrivando in cima al sentiero, godrete di una vista spettacolare sulla spiaggia e sulla baia. Nella sezione orientale, invece, si trovano diverse strutture ricettive, compresa una taverna dove assaggiare le prelibatezze locali, bere un caffè o acquistare delle bevande rinfrescanti.