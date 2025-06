Nessuna coda estenuante per accaparrarsi l'ultimo ombrellone, nessuno schiamazzo mentre si cura la tintarella: queste isole europee sono un paradiso senza calca

Fonte: iStock La chiesa di Agios Isidoros a Chios

Dimenticate gli ombrelloni piantati all’alba, le file per una granita e le spiagge dove anche i gabbiani si sentono oppressi: esiste un altro modo di vivere l’estate in Europa, lontano dalla calca, dai beach party e dal vociare continuo. Un’estate fatta di tramonti silenziosi, calette nascoste, piccoli porti in cui la vita scorre lenta e il tempo sembra essersi fermato.

In un continente che pullula di mete da copertina, ci sono ancora isole che sfuggono ai radar del turismo di massa, vere e proprie chicche per chi sogna una vacanza rigenerante, autentica e, perché no, anche sorprendente.

Ecco 5 isole poco note ma indimenticabili, da esplorare questa estate per staccare la spina (davvero).

Svalbard, Norvegia

Scegliere le Svalbard per una vacanza estiva può sembrare una provocazione, ma per chi è in cerca di esperienze uniche e paesaggi che sembrano di un altro pianeta, è una scelta da sogno. Situate a metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord, offrono uno degli spettacoli naturali più incredibili: il sole di mezzanotte, che illumina l’arcipelago 24 ore su 24 durante i mesi estivi.

Si parte da Longyearbyen, la cittadina più settentrionale del mondo, e da lì si esplora un territorio fatto di ghiacciai, fiordi e silenzi immensi. Kayak tra gli iceberg, trekking tra le montagne spoglie, escursioni in motoslitta d’estate e magari un avvistamento (da lontano e con guida!) di un orso polare. Niente folla, niente Wi-Fi: solo natura pura e adrenalina glaciale.

Chios, Grecia

Lontana dal glamour di Mykonos e dalla fotogenia perfetta di Santorini, Chios è una Grecia che resiste, discreta, autentica. Situata vicino alla costa turca, nell’Egeo nord-orientale, questa grande isola custodisce villaggi medievali rimasti intatti, come Pyrgi, con le sue case decorate in bianco e nero, e Mesta, un vero labirinto di pietra.

Qui la vita scorre lenta: si passeggia tra uliveti e piantagioni di mastice (una resina preziosa e profumata), si fa il bagno in baie trasparenti e silenziose, si pranza con pesce appena pescato in taverne vista mare dove l’unico rumore è quello del vento tra gli alberi. Ideale per chi cerca la Grecia di una volta, quella che si scopre con calma e che si ricorda a lungo.

El Hierro, Isole Canarie

Mentre le sorelle maggiori – Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria – attirano masse di turisti, El Hierro resta in disparte. E per fortuna. La più piccola delle Canarie è un concentrato di natura vulcanica, scogliere a picco sull’oceano, sentieri che attraversano foreste primordiali e piscine naturali perfette per un tuffo solitario.

Sull’isola, riconosciuta per il suo impegno nella sostenibilità, si vive con semplicità: si soggiorna in casette rurali ristrutturate, si mangia nei pochi ristoranti locali e ci si perde tra paesaggi lunari e tramonti mozzafiato. È il luogo ideale per chi cerca autenticità, silenzio e bellezza cruda, con la possibilità di fare trekking, immersioni e, semplicemente, contemplare.

Eubea (Evia), Grecia

Sembra assurdo, ma Eubea, la seconda isola più grande della Grecia dopo Creta, è praticamente sconosciuta al turismo di massa. Collegata alla terraferma da un ponte, è perfetta per chi desidera la Grecia senza la folla, con paesaggi diversissimi tra loro: spiagge sabbiose nel sud, montagne nel centro, scogliere spettacolari a nord.

I paesaggi sono autentici, con le nonne che offrono dolci alla mandorla fuori casa, i pescatori che riparano le reti sul molo e i ristoranti in cui la feta arriva direttamente dal vicino di casa. Il mare è trasparente, i costi bassi e le esperienze assolutamente locali. Un’isola “grande ma nascosta”, che conquista proprio perché non fa nulla per farsi notare.

Bornholm, Danimarca

Chi l’avrebbe detto che una delle spiagge più belle del nord Europa si trova in Danimarca? E invece sì: Bornholm, isola baltica con anima danese e cuore selvaggio, offre sabbia fine, mare cristallino e una luce dorata che sa di Nord ma scalda l’anima.

Oltre alle spiagge (tra cui Dueodde), Bornholm è famosa per i suoi paesaggi modellati dal vento, i villaggi di pescatori, i fari solitari e una scena artistica vivacissima. C’è chi arriva in bicicletta, chi in barca a vela, ma tutti rimangono colpiti dalla sua atmosfera sospesa tra fiaba e design nordico. E poi, volete mettere il fascino di mangiare aringa affumicata vista mare, con un cielo che sembra dipinto?